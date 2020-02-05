Поверив фейку о заражении коронавирусом через животных, китайцы выбрасывают своих питомцев из окон

А началось всё с того, что по китайскому телевидению врач заявил, что "животных, вступавшие в контакт с пациентами с подозрением на коронавирус, должны быть помещены в карантин".

После этого местные СМИ якобы распространили сообщение о том, что "кошки и собаки могут стать переносчиками этого опасного заболевания". Пытаясь пресечь ложные слухи, на телевидении процитировали заявление по этому поводу, сделанное ВОЗ, в котором говорилось, что "никаких подтверждений тому, что домашние животные могут подхватить коронавирус или стать его переносчиком, не существует".

Тем не менее паникующие владельцы кошек и собак, судя по всему, решили избавиться от питомцев радикальным способом, выбросив их прямо из окон.

Новость о такой невиданной жестокости опубликовал британский таблоид The Sun, сопроводив её "леденящими кровь фотографиями". Читатели издания поверили в то, что китайцы способны на такие поступки. Однако в русскоязычном сегменте Twitter пользователи выразили сомнение.

"Всё это очень сомнительно. Да и сложно верить британскому бульварному изданию. При птичьем гриппе тоже писали, что немцы выбрасывают своих питомцев на улицу. А оказалось, что это враньё", - прокомментировал Олег Варлаков.

"Одни и те же фотографии с мёртвыми кошками гуляют по Сети", - добавил @alex777.

"Домашних выбрасывают, но продолжают живьём жрать крыс, гадюк, мышей и прочих слизняков. Нонсенс..." - удивился Валерий Говоруха.

"У китайцев и корейцев нет традиции жить с животными-компаньонами и заботиться о них. Все эти миллионы китайских ютуб-каналов и инстаграмов с мимимишными котиками-собачками - всего лишь подражание жизни европейского "белого" человека. Те, кто там живёт, много об этом пишут", - напомнила @simply_miu.