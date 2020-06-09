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Поверить на слово? От расследования трагедии MH17 призвали не ждать конкретных доказательств

09 июня 2020, 14:00  •  58 • В мире
Прокуратура Нидерландов принимала во внимание несколько сценариев крушения MH17. При этом, как подчеркнула представитель ведомства, в ходе презентации своих изысканий конкретных доказательств по делу предоставлено не будет.
В голландской прокуратуре заявили, что намерены предоставить суду не конкретные доказательства по расследованию трагедии MH17, а их типы. Как заявила на слушаниях в понедельник прокурор Деди Вуи-А-Цой, основной целью выступления прокуратуры является предоставление информации, необходимой "для принятия решения о том, можно ли считать проведённое расследование завершённым и можно ли переходить к рассмотрению дела по существу".
При этом, пояснила она, конкретики как таковой не будет, хотя следователи провели расследование по нескольким возможным сценариям трагедии.
Информация о доказательствах будет озвучена, а после суду объяснят, как на основе этих доказательств прокуратура провела расследование о развитии событий, приведших к авиакатастрофе малайзийского "Боинга".
Прокурор особо подчеркнула, что ведомство не намерено предоставлять конкретные доказательства, поскольку это может быть сделано только после того, как защита получит возможность приобщить к делу свои документы и начнётся рассмотрение дела по существу.
"Однако мы расскажем о типах доказательств, которые мы собрали, а также то, на каких основаниях прокуратура пришла к заключению, что определённые части расследования можно считать завершёнными", - сказала она, передаёт ТАСС.

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