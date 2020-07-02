Поведение полиции в московском метро заинтриговало копа из США: "И никто не кричит"

Бежавший из США бывший полицейский Джон Дуган рассказал об интересной особенности в работе российских коллег. По его словам, он это заприметил в метро Москвы. В частности, поделился соображениями бывший коп, российские полицейские сумки часто проверяют именно у выходцев из Средней Азии, с Кавказа.

Однако это не вызывает никакого неудовольствия и криков. В США по этому поводу немедленно начался бы шум и крики об ущемлении чьих-то прав.

"[В Москве] никто не кричит об ущемлении прав. В Америке же, если ты около трёх часов ночи остановил темнокожего в белом районе, то это окрестят расовой проверкой и поднимут шум", - пояснил Дуган.

Из-за ожидания столь бурной реакции американские полицейские попросту опасаются применять строгие требования - как следствие, растёт преступность.

К примеру, в Нью-Йорке уличная преступность выросла на 80%, подчёркивает он.

Сам Дуган поддерживает действия правоохранителей в нашумевшей истории с Флойдом. По его словам, стражи порядка совершенно адекватно действовали в тех условиях и применили силу: мужчина был под наркотиками, вёл себя агрессивно.

"На мой взгляд, история с Флойдом имеет политическую подоплёку, цель которой - сорвать выборы президента США в 2020 году", - рассказал американец в интервью "КП-Новосибирск".