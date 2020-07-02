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Поведение полиции в московском метро заинтриговало копа из США: "И никто не кричит"
02 июля 2020, 22:00 • 260 • В мире
Бежавший из США полицейский Джон Дуган указал на интересную особенность работы российских коллег. По его словам, в столичном метрополитене русские правоохранители проверяют сумки у выходцев из Средней Азии, с Кавказа. "И никто не кричит об ущемлении прав", - отметил он, пояснив, что в США это немедленно было бы воспринято в штыки.
Бежавший из США бывший полицейский Джон Дуган рассказал об интересной особенности в работе российских коллег. По его словам, он это заприметил в метро Москвы. В частности, поделился соображениями бывший коп, российские полицейские сумки часто проверяют именно у выходцев из Средней Азии, с Кавказа.
Однако это не вызывает никакого неудовольствия и криков. В США по этому поводу немедленно начался бы шум и крики об ущемлении чьих-то прав.
"[В Москве] никто не кричит об ущемлении прав. В Америке же, если ты около трёх часов ночи остановил темнокожего в белом районе, то это окрестят расовой проверкой и поднимут шум", - пояснил Дуган.
Из-за ожидания столь бурной реакции американские полицейские попросту опасаются применять строгие требования - как следствие, растёт преступность.
К примеру, в Нью-Йорке уличная преступность выросла на 80%, подчёркивает он.
Сам Дуган поддерживает действия правоохранителей в нашумевшей истории с Флойдом. По его словам, стражи порядка совершенно адекватно действовали в тех условиях и применили силу: мужчина был под наркотиками, вёл себя агрессивно.
"На мой взгляд, история с Флойдом имеет политическую подоплёку, цель которой - сорвать выборы президента США в 2020 году", - рассказал американец в интервью "КП-Новосибирск".
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