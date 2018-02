Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов • 71 • Аналитика Американцы хотели вволю трескать хот-доги и свободно выбирать президента, но пришли русский повар и его поварята и навязали гражданам США борщ и мистера Трампа.







Их обвинило федеральное Большое жюри присяжных. В городе Вашингтоне. «Их» — это «троллей», причастных к «Агентству интернет-исследований» из России, точнее, из Санкт-Петербурга. Дело тринадцати персон уже сшито: 13 россиян — не подозреваемые, а обвиняемые.





Обвинения «троллей» во вмешательстве в выборы в США, которые прошли в ноябре 2016 года, — не выдумка, не сатирический фейк и не домыслы блоггеров.



Решение о виновности вынесено большим жюри присяжных суда округа Колумбия.



Федеральное большое жюри в Вашингтоне подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых аппаратом специального прокурора США Роберта Мюллера против тринадцати россиян.



С официальным американским документом, обвиняющим сотрудников INTERNET RESEARCH AGENCY LLC («Агентства интернет-исследований», г. Санкт-Петербург), можно ознакомиться на сайте Минюста США. Здесь приводится список с полным Ф.И.О. фигурантов: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN, MIKHAIL IVANOVICH BYSTROV и т. д. И все — заглавными буквами. Заглавными буквами данные персоны проходят через весь текст. Разумеется, это не потому, что эти люди — особо опасные преступники, а потому, что имена обвиняемых принято выделять в такого рода документах.



По данным американских следователей, «обвиняемые» в полном составе — сотрудники упомянутого «Агентства интернет-исследований». Вот весь список:



Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик (Абрамов)

Мария Бовда (Беляева)

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Александра Крылова

Анна Богачёва

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Сергей Полозов

Владимир Венков

Ирина Каверзина



Тринадцать перечисленных персон Минюст США обвинил в «мошенническом сговоре, направленном против США». Это первое обвинение.



Второе: часть этих лиц обвиняется также в «мошенническом сговоре, связанном с применением электронных средств передачи данных для банковских махинаций».



Есть и третье: некоторых «троллей» обвинили «в похищении персональных данных». Последнее инкриминируется сотрудникам «Агентства» особо, «при отягчающих обстоятельствах».



В обвинительном акте названо не только упомянутое агентство. Присутствуют также компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» названного господина Пригожина и «Конкорд кейтеринг».



Сообщается, что «сговор» данных лиц ставил целью «ослабить, создать помехи и навредить» деятельности американской администрации. Основной задачей было «создать помехи» политическому и избирательному процессу в США, «включая президентские выборы 2016 года».



Как утверждает суд, владея информацией, полученной путём кражи из американских социальных сетей, а именно похищенными личными данными, обвиняемые при помощи «американской компьютерной инфраструктуры» (да-да, не российской) делали попытки повлиять на президентские выборы.



Среди методов троллей-злоумышленников перечисляются размещение политической рекламы, распространение сведений компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, а заодно позитивной информации в адрес её оппонента Дональда Трампа. В довершение всего эти русские пытались «организовать в США акции протеста».



Дабы замести в социальных сетях следы, тринадцать лиц просто удаляли аккаунты.



И ещё одна улика: Министерству юстиции США известно, что несколько персон из тринадцати при подготовке своих «операций» посещали Соединённые Штаты под разными «фальшивыми предлогами». Целью был «сбор информации».



Перечень обвинений варьируется от лица к лицу. Иные из списка обвиняются не только во «вмешательстве», но и в банковском мошенничестве. Другие проходят по статьям о несанкционированном использовании личных данных.



Среди доказательств Минюст США приводит образцы некоторых лозунгов в соцсетях, опубликованных питерской «фабрикой троллей». В заметках «троллей» оскорбляется Х. Клинтон и превозносится до небес мистер Трамп. Это немножко смешно, но Трамп даже назван надеждой «на лучшее будущее».



«Дональд желает победить терроризм, а Хиллари хочет его спонсировать».



«Трамп — единственная наша надежда на лучшее будущее!»



«Хиллари — сатана, её преступления и ложь доказывают, насколько она злобна» (Hillary is a Satan, and her crimes and lies had proved just how evil she is).



Получается, что Трамп — голубь мира и творец светлого будущего, а Хиллари — исчадие ада, порождение дьявола, если не дьявол собственной персоной.



Реакция фигурантов сего дела, а также реакция политических кругов России была в основном иронической.



Евгений Пригожин, к примеру, заявил, что нисколько не огорчён обвинениями. «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть, — заявил г-н Пригожин РИА «Новости». — С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят».



Собственно, печалиться Пригожину особо и нечего: санкций он не боится, потому как они уже против него действуют. В 2017 году Минфин США ввёл ограничительные меры против ресторанного холдинга «Конкорд Кейтеринг».



Кроме Пригожина, на обвинение отреагировали министр иностранных дел России С. Лавров и первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации В. Джабаров.



В своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности господин Лавров назвал историю с вмешательством «трепотнёй». «Публиковать можно всё, что угодно. Пока мы не увидим фактов, всё остальное будет трепотнёй. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение», — цитирует министра «Утро.ру».



Ну а В. Джабаров попросту назвал «пшиком» обвинения властей США: «Что называется, гора родила мышь. Столько шума, столько крика, а в итоге на поверхности пшик».



«Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и [как] вообще кто-то может повлиять?»



* * *



Основа американских обвинений и сама суть обвинительного документа — скорее, не повод для наказания «тринадцати лиц», а очевидное выражение негодования. Подумать только: кто-то посмел обмануть Соединённые Штаты!



На решении федерального Большого жюри по поводу криминальной операции троллей, ведомых в сетевой бой ресторатором, явно сказалась обида. Пострадала американская национальная гордость! Свободные американцы хотели трескать хот-доги и выбирать президента без участия русских, но пришли русский повар и его поварята и навязали гражданам США борщ и мистера Трампа. И заодно лучшее будущее. Для кого лучшее? А вот это — большой секрет.



Приятного аппетита.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

