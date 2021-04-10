Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса • 39 • Украина

Официальный Киев внезапно обуяло миролюбие. Он больше не будет открывать огонь по противнику в ДНР и ЛНР. Вернее, будет, но только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним. Вопроса только два. Что Киев рассматривает в качестве такой угрозы. И чем угрожал Киеву пятилетний малыш, убитый бомбой с украинского беспилотника…



Моська лаяла долго. Но когда она совсем расхрабрилась и приготовилась укусить слона, тот приостановился и внимательно посмотрел на блохастую дворнягу, чуть приподняв ногу.



После чего Моська объявила человеческим языком:



Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation.



Убийство малыша – это не эскалация



Царьград и многие другие СМИ подробно и детально освещали и освещают нынешнее обострение положения на линии боевого соприкосновения (ЛБС) между украинской армией и вооружёнными силами донбасских Республик. Потому нет смысла повторять всю информацию о подтягивании Киевом тяжёлого вооружения к ЛБС, об увеличении количества обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины, об агрессивной политической риторике, раздававшейся буквально хоровым лаем со стороны украинского политического истеблишмента.



С болью вспоминается лишь пятилетний малыш, убитый бомбой с украинского беспилотника. И встаёт всё тот же вопрос: какую такую страшную угрозу мальчик нёс Украине, что его прицельно уничтожили во дворе дома, где он играл?



Ах, ну да, убийство малыша – это не эскалация…



В общем, повторять историю обострения последних месяцев не будем – всё можно перечитать. Ну, Кулеба, по естественной привычке всех киевских режимов после 1991 года, валит с больной головы на здоровую, заявляя, будто "Киев был удовлетворён" режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года:



До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось.



Что, любопытно, могло измениться в Москве, если ни она, ни Республики никоим образом не пытались ни напасть на Украину, ни хотя бы даже обострить положение дел на ЛБС. Это ведь не ополченцы делали так называемые "жабьи прыжки", стремясь тихой сапой занять "серые", ничейные территории. Это не от них прилетали снаряды и мины по жилым районам. Наконец, это не спецподразделения Республик постоянно нарушали условия перемирия от 27 июля, устанавливавшие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В конце концов это не ополченцы топтали собственные мины на "нуле", после чего вояк из украинских ДРГ в виде "груза 200" увозили хоронить, а в Киеве поднимался заполошно-агрессивный вой...



Однако обратим внимание на последовавшие затем слова Дмитрия Кулебы:



Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации.



В них – главное. Киев отступил. Моська, поджав хвост, порскнула под ноги хозяина, делая вид, что тявкала дотоле не она.



Отметим это и спросим: что это с нею случилось?



Моськин хозяин и его поводок



О криках, раздававшихся из каждого украинского утюга о поддержке Запада, о том, что "США з намы!", о помощи со стороны демократического мира, которая "не замедлит", – вспоминать тоже не будем. Трюизм. Украинская государственность – она такая государственность, где нет местоимения "мы". Вместо него существуют словосочетания "С нами Европа", "Америка нам поможет", "Запад за нас" и тому подобное.



Вот и в эти месяцы лозунг "С нами США!" определял всю отвагу Киева. Украинские политики реально убедили себя – они вообще такие, украинские политики: сами мем рождают, сами его голосят, сами в него верят, – будто американцы с европейцами будут воевать за них с Россиею. Достаточно только погромче полаять на этого слона. Или, точнее, медведя. Которого к тому же никто по улицам не водит, ибо он ходит сам по себе, и нет в природе того поводка, который на него можно было бы набросить.



Вот положение на нынешний день.



Россия а) объявила о своей безусловной поддержке донбасских Республик; б) двинула войска и военную технику в Крым и к границам Украины; в) пообещала ответить на любые недружественные шаги США.



США а) публично озвучили мысль, что с Украиной их ждёт либо плохой – с жалким и позорным отступлением, – либо вообще ужасный – с мировой войной – сценарий; б) устами госдепартамента высказались, что "украинцам лучше оставаться в этой тупиковой ситуации, чем пойти на эскалацию и получить сильную трёпку"; в) переговорили с главным киевским артистом, после чего тот принял потерянный вид и поехал на украинскую часть Донбасса играть в очередную словесную перемогу.



Украина а) словесно перешла на кулебизмы; б) потыкалась в колени хозяину; в) побежала искать словесной поддержки по формуле "заграница нам поможет".



Тот же Кулеба рванулся за утешением к Польше. Та, конечно, ради ненависти к России всегда готова проглотить героизацию на Украине убийцы поляков Шухевича. Но, поскольку жить хотят и там, на переговорах с министром иностранных дел Збигневом Рау в Киеве обе стороны вынуждены были ограничиться взаимным информированием. Естественно,



относительно системного обострения Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивания российских войск к границам нашего государства, увеличения интенсивности российской пропаганды.



И да, договорились! Договорились "приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии". Да, и о поддержке планов по вступлению Украины в НАТО. С Латвией эту тему уже обсудили, очередная перемога, значит, не за горами…



Правда, Россия и тут обозначила свою ярко-красную линию: никаких НАТО на этой территории не будет. Трепаться трепитесь, лайте и брешите, но этот вариант исключается любой ценой…



На том, собственно, всё. К настоящему моменту все стороны – что в конфликте, что над ним, что возле – определились.



ЛНР и ДНР отступать и сворачиваться не намерены. Если надо будет воевать – будут. На театре военных действий сил и вооружения у них не меньше, чем у ВСУ, а мотивации – больше. Воинский призыв, если что, объявлен.



За Республиками стоит серьёзная сила России. Москва также дала понять твёрдо и грозно, что никого "сливать" не собирается, что "военторг" заработал уже, а "северный ветер" задует, если Киев решит напасть на Донбасс всерьёз. И что Америки она не боится, Вашингтон ей не указ, и всей НАТО не хватит, чтобы спастись от удара свободно всплывающих во льдах Арктики ядерных субмарин.



Украина, соответственно, отползла на исходные.



Дураков нет. Дураки остались только в Киеве.



В этом, правда, и главная опасность…

Официальный Киев внезапно обуяло миролюбие. Он больше не будет открывать огонь по противнику в ДНР и ЛНР. Вернее, будет, но только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним. Вопроса только два. Что Киев рассматривает в качестве такой угрозы. И чем угрожал Киеву пятилетний малыш, убитый бомбой с украинского беспилотника…Моська лаяла долго. Но когда она совсем расхрабрилась и приготовилась укусить слона, тот приостановился и внимательно посмотрел на блохастую дворнягу, чуть приподняв ногу.После чего Моська объявила человеческим языком:Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы.Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation.Царьград и многие другие СМИ подробно и детально освещали и освещают нынешнее обострение положения на линии боевого соприкосновения (ЛБС) между украинской армией и вооружёнными силами донбасских Республик. Потому нет смысла повторять всю информацию о подтягивании Киевом тяжёлого вооружения к ЛБС, об увеличении количества обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины, об агрессивной политической риторике, раздававшейся буквально хоровым лаем со стороны украинского политического истеблишмента.С болью вспоминается лишь пятилетний малыш, убитый бомбой с украинского беспилотника. И встаёт всё тот же вопрос: какую такую страшную угрозу мальчик нёс Украине, что его прицельно уничтожили во дворе дома, где он играл?Ах, ну да, убийство малыша – это не эскалация…В общем, повторять историю обострения последних месяцев не будем – всё можно перечитать. Ну, Кулеба, по естественной привычке всех киевских режимов после 1991 года, валит с больной головы на здоровую, заявляя, будто "Киев был удовлетворён" режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года:До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось.Что, любопытно, могло измениться в Москве, если ни она, ни Республики никоим образом не пытались ни напасть на Украину, ни хотя бы даже обострить положение дел на ЛБС. Это ведь не ополченцы делали так называемые "жабьи прыжки", стремясь тихой сапой занять "серые", ничейные территории. Это не от них прилетали снаряды и мины по жилым районам. Наконец, это не спецподразделения Республик постоянно нарушали условия перемирия от 27 июля, устанавливавшие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В конце концов это не ополченцы топтали собственные мины на "нуле", после чего вояк из украинских ДРГ в виде "груза 200" увозили хоронить, а в Киеве поднимался заполошно-агрессивный вой...Однако обратим внимание на последовавшие затем слова Дмитрия Кулебы:Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации.В них – главное. Киев отступил. Моська, поджав хвост, порскнула под ноги хозяина, делая вид, что тявкала дотоле не она.Отметим это и спросим: что это с нею случилось?О криках, раздававшихся из каждого украинского утюга о поддержке Запада, о том, что "США з намы!", о помощи со стороны демократического мира, которая "не замедлит", – вспоминать тоже не будем. Трюизм. Украинская государственность – она такая государственность, где нет местоимения "мы". Вместо него существуют словосочетания "С нами Европа", "Америка нам поможет", "Запад за нас" и тому подобное.Вот и в эти месяцы лозунг "С нами США!" определял всю отвагу Киева. Украинские политики реально убедили себя – они вообще такие, украинские политики: сами мем рождают, сами его голосят, сами в него верят, – будто американцы с европейцами будут воевать за них с Россиею. Достаточно только погромче полаять на этого слона. Или, точнее, медведя. Которого к тому же никто по улицам не водит, ибо он ходит сам по себе, и нет в природе того поводка, который на него можно было бы набросить.Вот положение на нынешний день.Россия а) объявила о своей безусловной поддержке донбасских Республик; б) двинула войска и военную технику в Крым и к границам Украины; в) пообещала ответить на любые недружественные шаги США.США а) публично озвучили мысль, что с Украиной их ждёт либо плохой – с жалким и позорным отступлением, – либо вообще ужасный – с мировой войной – сценарий; б) устами госдепартамента высказались, что "украинцам лучше оставаться в этой тупиковой ситуации, чем пойти на эскалацию и получить сильную трёпку"; в) переговорили с главным киевским артистом, после чего тот принял потерянный вид и поехал на украинскую часть Донбасса играть в очередную словесную перемогу.Украина а) словесно перешла на кулебизмы; б) потыкалась в колени хозяину; в) побежала искать словесной поддержки по формуле "заграница нам поможет".Тот же Кулеба рванулся за утешением к Польше. Та, конечно, ради ненависти к России всегда готова проглотить героизацию на Украине убийцы поляков Шухевича. Но, поскольку жить хотят и там, на переговорах с министром иностранных дел Збигневом Рау в Киеве обе стороны вынуждены были ограничиться взаимным информированием. Естественно,относительно системного обострения Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивания российских войск к границам нашего государства, увеличения интенсивности российской пропаганды.И да, договорились! Договорились "приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии". Да, и о поддержке планов по вступлению Украины в НАТО. С Латвией эту тему уже обсудили, очередная перемога, значит, не за горами…Правда, Россия и тут обозначила свою ярко-красную линию: никаких НАТО на этой территории не будет. Трепаться трепитесь, лайте и брешите, но этот вариант исключается любой ценой…На том, собственно, всё. К настоящему моменту все стороны – что в конфликте, что над ним, что возле – определились.ЛНР и ДНР отступать и сворачиваться не намерены. Если надо будет воевать – будут. На театре военных действий сил и вооружения у них не меньше, чем у ВСУ, а мотивации – больше. Воинский призыв, если что, объявлен.За Республиками стоит серьёзная сила России. Москва также дала понять твёрдо и грозно, что никого "сливать" не собирается, что "военторг" заработал уже, а "северный ветер" задует, если Киев решит напасть на Донбасс всерьёз. И что Америки она не боится, Вашингтон ей не указ, и всей НАТО не хватит, чтобы спастись от удара свободно всплывающих во льдах Арктики ядерных субмарин.Украина, соответственно, отползла на исходные.Дураков нет. Дураки остались только в Киеве.В этом, правда, и главная опасность… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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