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Потянуло на романтику
28 января 2019, 15:24 • 111 • Карикатуры
Полиция задержала подозреваемого в краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.
© Виталий Подвицкий
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