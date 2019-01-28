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Потянуло на романтику

28 января 2019, 15:24  •  111 • Карикатуры

Полиция задержала подозреваемого в краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

© Виталий Подвицкий

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