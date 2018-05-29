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Потянулись на выход

29 мая 2018, 16:39  •  131 • Карикатуры

В ряде граничащих с Крымом районов, в частности Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин. По его словам, на приграничных территориях появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются "раскачиванием ситуации".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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