Потянет ли Украина Россию в "средневековье"? Онищенко назвал три главные угрозы соседям Незалежной

"Последние годы, особенно после государственного переворота, над украинским народом ставится жуткий эксперимент, который, на мой взгляд, имеет все признаки геноцида", - пишет Онищенко в авторской колонке для РИА ФАН.

Он напоминает, что пока Незалежная была в составе СССР, у нее были хорошие показатели по заболеваемости многими опасными инфекциями.

Почему? Да потому что в стране была и стабильная экономическая ситуация, и налаженная и хорошо организованная медпомощь. Была и мощная подготовка кадров. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Украина входит в топ-5 по населению в Европе, по уровню заболеваемости некоторыми опасными инфекциями находится в ситуации, близкой к катастрофической. И, по мнению эксперта, "Украина все больше опускается в средневековье". И теперь один из важнейших вопросов: потянет ли Незалежная туда вслед за собой Россию и другие страны-соседи?

"Это следствие полного отсутствия внимания к этой проблеме со стороны киевского политического руководства", - уверен Онищенко.

Киев приносит в жертву своим амбициям собственный народ

В числе первых проблем – ситуация с эпидемией кори. Однако несмотря на все предупреждения, даже европейские партнеры не готовы воспринимать объективную реальность.

"Многие европейцы в антироссийском раже просто недооценивают опасность ситуации, складывающейся на Украине, - пишет Онищенко. – Только на первую декаду июля 2019 года там уже заболели 56 тысяч 105 человек! Напомню, корь - детская инфекция, но на Украине почти половина заболевших - взрослые. В 2019 году от кори там уже умерли по меньшей мере восемнадцать человек".

Он предложил такой вариант для Незалежной, чтобы справиться с эпидемией: прививать всех младенцев. Также стоит ревакцинировать все взрослое население, потому что иначе эпидемию не остановить.

"Эпидемию кори можно остановить только медицинскими мерами, и для этого есть все возможности: дешевая вакцина и достаточное количество медицинских кадров, которые сохранились в этой стране, - уверяет Онищенко. - Но беда в том, что сегодня украинское государство не выполняет своих обязательств перед собственным народом".

На Украине – как в Сомали и Конго

Собственно, вся трудность, видимо, в том, что для решения этой проблемы Украина должна обратиться к России. Речь идет о закупках вакцины. Однако в своем русофобском угаре Киев не идет на этот шаг.

В итоге из-за недальновидности и политических амбиций местных властей народ Незалежной страдает. Но, помимо всего прочего, украинцы могут быть переносчиками этого страшного заболевания.

"В то время как ситуация с корью в республиках Донбасса гораздо спокойнее благодаря помощи России с вакцинами, Украина по этому показателю сегодня находится на первом месте среди самых неблагополучных стран, - приводит пример Онищенко. - За Украиной по заболеваемости корью идут африканские Конго, Сомали".

Бедность привела украинцев к туберкулезу

Другая напасть – это туберкулез. Уровень заболеваемости туберкулезом на Украине повышается год от года, что говорит о социальном неблагополучии в этой стране. Если в 1992 году, сразу после провозглашения независимости, на Украине было 42 случая заболевания туберкулезом на 100 тысяч населения, то сегодня — уже более 90 заболевших на 100 тысяч. Причины этому — бедность, социальное неблагополучие, плохое питание, неблагоприятные жилищные условия.

Также Онищенко вспоминает и главу украинского Минздрава Ульяну Супрун, которую называют "Доктор Смерть".

"Эта уроженка США, которая, на мой взгляд, является никудышным организатором здравоохранения, предлагает весьма экзотические способы борьбы с этой опаснейшей и очень заразной болезнью, - говорит он. - Туберкулезных больных она намерена лечить на дому, по сути, призывая к ликвидации системы противотуберкулезных диспансеров".

Все это следствие военного переворота

Полный развал украинского здравоохранения — естественное следствие военного переворота и пятилетнего правления незаконного президента Петра Порошенко, который окончательно разрушил экономику Украины, пишет Онищенко.

По его словам, есть еще одна опасность, которая грозит стране.

"Это распространение ВИЧ/СПИД, поражение которым на Украине очень высокое и продолжает расти. В последние годы ситуация с ВИЧ усугубилась в связи с опасным экспериментом, проводимым на Украине: это так называемая заместительная метадоновая терапия для наркоманов".

Отметим, что метадон – очень опасный наркотик. Те, кто на него подсаживается, теряют даже теоретическую возможность избавиться от наркотической зависимости. Смерть от метадона очень быстро забирает человека.

Проявить силу воли можно. Но способен ли с этим справиться Киев?

"Считаю, что новое руководство Украины, в первую очередь президент страны Владимир Зеленский, должно крайне серьезно отнестись в этой проблеме. Ведь забота о сбережении народа должна стоять во главе угла любой власти, в том числе украинской, - рассуждает Онищенко. - Пока же мы, к сожалению, видим, как Украина все больше опускается в средневековье, теряя все, что было наработано многими поколениями".

Чтобы остановить этот регресс, Россия готова помочь Украине вакцинами и кадрами. Но Киев должен проявить политическую волю, чтобы принять эту помощь.

"Считаю, что Украина должна перестать быть угрозой России и Европе с точки зрения распространения опасных инфекций. Киеву пора вернуться на цивилизованные рельсы, а это невозможно без профессионального сотрудничества с Россией. Ни США, ни Европа в этом Украине не помогут".