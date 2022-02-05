«Потворствуют националистам»: почему посол РФ в США назвал крайне опасными поставки американского оружия Украине

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов считает ошибочными и крайне опасными действия США по милитаризации Украины. По его словам, тем самым Вашингтон потворствует «националистической группировке в Киеве», которая делает всё, чтобы превратить русскоязычное население «в гонимое меньшинство». Антонов также прокомментировал многочисленные обвинения в адрес РФ в подготовке «нападения» на Украину, призвав США «не разыгрывать сцены для легковерных». С его точки зрения, истинная цель этой кампании — «сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса». Аналогичного мнения придерживаются и аналитики. По их словам, действия Запада направлены на разжигание конфликта в Донбассе.

Действия США по милитаризации Украины ошибочны и крайне опасны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

«Нынешние американские действия по накачке оружием Украины мы считаем ошибочными и крайне опасными. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает всё, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве», — сказал посол.

Кроме того, Антонов прокомментировал данные разведки США о якобы имеющихся у России планах провести так называемые «операции под чужим флагом», а также информацию источников Newsweek, которые утверждают, что Россия «может атаковать русскоязычных жителей Украины» для оправдания своей военной операции против Киева.

«Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с упомянутыми Вами кощунственными и голословными обвинениями», — отметил посол РФ.

Он также призвал США «не разыгрывать сцены для легковерных».

«Сочинения на тему российских операций «под чужим флагом», судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса», — заявил Антонов.

Кроме того, по словам посла, складывается ощущение, что американские пиарщики, стремясь скомпрометировать Москву, действуют по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет».

«Мы знаем цену такому «компромату» американских спецслужб, которые крепко опозорились, вручив в своё время госсекретарю США пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак», — сказал Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Алексей Агарышев

В то же время он заверил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, Москве нужны добрососедские отношения «с братским украинским народом».

«Нас беспокоит позиция США по ситуации вокруг Украины. Владимир Владимирович Путин и Джо Байден в Женеве согласились, что основой урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны являются Минские соглашения. Наша общая задача — заставить Киев выполнить свои обязательства, сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР и мирно обо всём договориться», — отметил дипломат.

«Бесконечные агрессивные заявления»

Напомним, Запад продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины, заявляя, что РФ якобы готовится к «вторжению» в соседнюю республику.

В частности, на этой неделе США объявили, что располагают информацией о планах России инсценировать сфабрикованное нападение и использовать его как предлог для дальнейшей интервенции. Об этом, в частности, говорили пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По словам последнего, российская сторона среди прочего якобы рассматривает вариант создания пропагандистского видеоматериала, «содержащего шокирующие кадры постановочных взрывов».

«Там будут показаны трупы, скорбящие люди в исполнении специальных актёров, а также изображения разрушенных участков или военной техники — и всё это целиком сфабриковано российскими спецслужбами», — заявил Прайс.

По его словам, такого рода видео Россия якобы может использовать «в качестве искусственного предлога и возможного оправдания для военной агрессии против Украины».

При этом он не подкрепил свои утверждения никакими доказательствами, отметив лишь, что в случае, если российские власти так и не распространят видео, это не будет означать, что «у них не было таких планов».

После этого Россия категорически отвергла информацию Соединённых Штатов о подготовке Москвой такого рода видеоматериала. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти данные бредовыми измышлениями, которых «с каждым днём становится всё больше».

Западные СМИ также продолжают активно муссировать тему возможного «вторжения» России на Украину.

Так, американское агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок «Россия вторглась на Украину», но затем признало ошибку и удалило публикацию.

«Мы готовим заголовки ко многим вариантам развития событий, и заголовок «Россия вторглась на Украину» был случайно опубликован на нашем сайте сегодня около 16:00 по восточному времени. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удалён, и мы выясняем причину (этой ошибки. — RT)», — говорится в сообщении агентства.

На резонансную «ошибку» Bloomberg отреагировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот инцидент демонстрирует, насколько опасна ситуация, «провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц».

Стоит также отметить, что, раскручивая истерию о возможном «нападении» России на Украину, Запад не прекращает поставлять Киеву оружие, а также передислоцирует в Европу военный контингент.

Как заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter 3 февраля, в Борисполе приземлился седьмой самолёт США с военной помощью. По его словам, на этот раз речь идёт о 85 т боеприпасов для гранатомётов.

Самолёт США с военной помощью на Украине

Legion-Media

© Volodymyr Tarasov / Avalon

На следующий день Минобороны Канады сообщило, что направило на Украину самолёт C-177 Globemaster с нелетальным вооружением, в том числе разведоборудованием.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал поставки оружия на Украину на следующей неделе.

Между тем, по данным СМИ, в Польшу прибыла первая группа военных США, направленная Вашингтоном для усиления стран НАТО в Восточной Европе. До этого агентство Reuters сообщало, что военная техника Соединённых Штатов начала поступать на польскую территорию. Ранее американская сторона информировала, что военнослужащие США уже прибыли в Германию.

«Спровоцировать Россию»

По мнению экспертов, опасения российской стороны относительно переброски американских и западных вооружений на Украину выглядят вполне обоснованными.

«Если увеличивается концентрация боевого оружия современных типов, то вероятность его применения — случайного или намеренного — тоже растёт. Действия США и Запада в целом по усиленной милитаризации Украины многократно повышают и вероятность провокаций со стороны украинских националистов, а также ВСУ в Донбассе», — сказал в комментарии RT политолог Александр Асафов.

По его словам, радикальные силы, получив доступ к щедрой порции вооружений, могут начать ещё более деструктивные действия на востоке Украины.

Как отметил в свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк в разговоре с RT, массовые поставки Киеву вооружений могут способствовать тому, что у украинских радикалов создастся ошибочное впечатление, что Вашингтон и НАТО якобы готовы ввязаться в конфликт на территории Донбасса.

«Однако ни альянс, ни Вашингтон этого делать не будут. Они хотят лишь усугубить ситуацию в Донбассе», — рассуждает эксперт.

С его точки зрения, текущая агрессивная информационная кампания США и Запада призвана «замаскировать» возможные военные действия Киева в Донбассе.

«Вся эта шумиха вокруг предполагаемого российского «вторжения» — лишь прикрытие для подготовки операции украинских военных по «зачистке» Донбасса. Теперь эту информационную кампанию трудно остановить, хотя даже президент Украины Владимир Зеленский признаёт, что США и Запад перегнули палку, заявляя о неминуемом «вторжении» России и скорой «войне», — считает Батюк.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Асафов.

«Это нужно Западу и прежде всего США, чтобы спровоцировать РФ и запустить следующий виток конфликта в Донбассе. Но украинскую тему и нарратив о «российском вторжении» Соединённым Штатам необходимо всё время подпитывать, иначе эти вопросы уйдут из мировой повестки и из заголовков СМИ. Поэтому Вашингтон специально создаёт абсолютно искусственные новостные поводы наподобие «уток» про якобы подготовку пропагандистского видео Москвой», — пояснил эксперт.

Он также не исключил, что «ошибочный» заголовок Bloomberg мог быть опубликован с намерением удержать украинский вопрос в центре внимания западной общественности, поскольку никаких подтверждений агрессивным планам, приписываемым Москве, нет.

Микрофоны СМИ в США

Gettyimages.ru

© Andrew Harrer / Bloomberg

«Цель — привлечь внимание аудитории любой ценой, даже за счёт своей репутации», — полагает аналитик.

Действия коллективного Запада во главе с США направлены исключительно на повышение градуса напряжённости в ситуации вокруг Украины, добавил политолог.