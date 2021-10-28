Потворствующий бандеровцам Зеленский неожиданно вспомнил о победе над нацизмом

Потворствующий бандеровцам президент Украины Владимир Зеленский неожиданно вспомнил о победе над нацизмом, которая произошла 77 лет назад. Политолог Владимир Корнилов сразу же указал украинскому лидеру на это странное противоречие.

Зеленский выложил в Twitter фотографию, на которой он возлагает цветы к Вечному огню. Глава государства написал, что 77 лет назад "нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли". Он добавил, что подвиг защитников Советского Союза будут помнить всегда.

Политолог Владимир Корнилов счёл странным твит Зеленского. Он напомнил, что Киев после госпереворота 2014 года на официальном уровне чествует украинских националистов, которые сотрудничали с теми самыми нацистскими оккупантами и устраивали этнические чистки на территории Западной Украины.

Зеленский вдруг вспомнил о том, что 77 лет назад Украина была освобождена от нацистов. Кто бы ему ещё подсказал, что вместе с нацистами были разгромлены и бежали их пособники в лице бандеровцев,

- пишет эксперт.

Скриншот: Telegram/КОРНИЛОВ

Напомним, что в прошлом году в Ивано-Франковске при участии местных властей был с почестями похоронен местный бандеровец - ветеран СС. В Тернополе стадион назвали в честь нацистского преступника Романа Шухевича, который санкционировал еврейские погромы и массовое убийство поляков. А лозунг украинских националистов-коллаборантов стал официальным приветствием на Украине.