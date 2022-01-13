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Потупился и замолчал: Байден отказался отвечать на острые вопросы о COVID и выборах
13 января 2022, 21:10 • 43 • Политика
Байден ответил долгим молчанием на вопрос о коронавирусных ограничениях и изменениях в выборное законодательство, а затем заявил, что с нетерпением ждёт своей пресс-конференции.
Президент США Джо Байден вновь оскандалился во время своей пресс-конференции. Главе государства задали неудобные вопросы о коронавирусных ограничениях и изменениях в выборное законодательство, а он только молчал, потупив взгляд.
Инцидент произошёл во время недавнего общения Байдена с журналистами. Он попросил репортёров поскорее покинуть комнату, так как у него должен был состояться брифинг. Однако журналисты продолжили задавать острые вопросы.
Так, один из репортёров спросил, почему американцы, сделавшие прививку от COVID-19, продолжают подвергаться коронавирусным ограничениям. Другой журналист поднял тему реформы выборного законодательства, которая предлагает отобрать у американских штатов самостоятельность в этом вопросе.
В ответ на это Байден лишь молча сидел, потупив взгляд и периодически морщась от вопросов представителей СМИ. Под конец его спросили, когда будет следующая пресс-конференция, так как все ждут её с нетерпением.
- заявил Байден.
Напомним, что спустя год президентства нынешний хозяин Белого дома не пользуется большой популярностью у американцев. Рейтинг одобрения Байдена значительно упал со дня выборов его президентом США.
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