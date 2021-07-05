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Потрясёт всю Россию: Политолог заявил о "секретной закупке" сотен тысяч доз вакцины Pfizer
05 июля 2021, 13:20 • 331 • Политика
Оппозиционер предсказал гражданам России "социальный и медицинский крах".
Политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV заявил о полной дискредитации русской вакцины. Об этом пишет Иносми.ру.
Он считает, что в России не налажено её производство и что она неэффективна в случае с индийским штаммом. Но доказательств этому он не приводит.
Точно так же, ничем не обоснованно, он обвинил правительство страны в заговоре против собственных граждан.
Пионтовский заявил, что потрясёт всю Россию информация о тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer. Они пойдут якобы для вакцинации чиновников.
"Этим они определили масштаб правящей верхушки. 400 тысяч - по две дозы. 200 тысяч верхушки, правящего класса, начиная с того же Путина», - отметил аналитик.
Он считает, что самих жителей России ждёт медицинский и социальный крах и им самим при "недействующей" вакцине придётся защищаться от пандемии.
Ранее Владимир Путин заявлял, что прививался "Спутником V", а специалисты заявляли индийский штамм как гораздо более агрессивный. Но вряд ли здравые аргументы смогут переубедить "политолога", который верит в конспирологию и собственные теории.
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