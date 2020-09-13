Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина

Даже за шесть лет Крыму не удалось преодолеть последствия, наступившие в результате его передачи Украине. Так считает артист Юрий Лоза, недавно посетивший полуостров.

По его словам, его ужаснуло состояние автомобильных дорог, горы мусора и разрушающиеся санатории - России ещё придётся много вложить, чтобы ликвидировать эти последствия "правления Незалежной".

Лоза напомнил, что теперь вокруг Керчи масса диких пляжей, хотя раньше, в советское время, там стояли окультуренные здравницы, пансионаты.

"Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные ещё при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились "мессеры", - считает Лоза.

По его мнению, Украина не вкладывала ничего в развитие Крыма, а напротив - варварски грабила полуостров.

"Первая мысль - если бы в 91-м недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России, на что, безусловно, готов был согласиться рвавшийся к независимости Кравчук, в здешних местах сохранилась бы вся инфраструктура, ставшая со временем сетью вполне приличных российских курортов", - отметил Лоза.