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Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина

13 сентября 2020, 19:05  •  49 • Политика
Известный российский артист Юрий Лоза признался, что потрясён состоянием Крыма - разрушенными автомобильными дорогами, горами мусора и санаториями. По его словам, в развитие полуострова России придётся ещё вкладывать и вкладывать, и всё потому, что президент Борис Ельцин когда-то совершил роковую ошибку.
Даже за шесть лет Крыму не удалось преодолеть последствия, наступившие в результате его передачи Украине. Так считает артист Юрий Лоза, недавно посетивший полуостров.
По его словам, его ужаснуло состояние автомобильных дорог, горы мусора и разрушающиеся санатории - России ещё придётся много вложить, чтобы ликвидировать эти последствия "правления Незалежной".
Лоза напомнил, что теперь вокруг Керчи масса диких пляжей, хотя раньше, в советское время, там стояли окультуренные здравницы, пансионаты.
"Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные ещё при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились "мессеры", - считает Лоза.
По его мнению, Украина не вкладывала ничего в развитие Крыма, а напротив - варварски грабила полуостров.
"Первая мысль - если бы в 91-м недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России, на что, безусловно, готов был согласиться рвавшийся к независимости Кравчук, в здешних местах сохранилась бы вся инфраструктура, ставшая со временем сетью вполне приличных российских курортов", - отметил Лоза.

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