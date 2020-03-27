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«Потрясение-2020 будет масштабнее кризиса-2008»
27 марта 2020, 02:00 • 51 • В России
Владимир Путин на саммите G20, который впервые прошел в режиме видеоконференции, озвучил меры по борьбе с распространением коронавируса.
Он предложил:
- создать под эгидой МВФ специальный фонд для борьбы с пандемией;
- разработать общий план по восстановлению пострадавшей от коронавируса экономики;
- создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций;
- направить усилия ВОЗ на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности тестирования;
Как отметил президент, меры по борьбе с пандемией должны вычистить «политическую шелуху».
Саммит "Большой двадцатки" прошел в режиме видеоконференции, основной темой стала пандемия коронавируса.Фото: REUTERS
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 - 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Президент России призвал страны G20 объединить усилия для выработки вакцин и наладить обмен данными по заболеванию.
Россия, как сказал Путин, тратит на последствия от пандемии для экономики 1,2% ВВП страны. И еще столько же тратит Центробанк страны.
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