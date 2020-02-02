Потрясающий символизм: Британии наступил Brexit

Автор:

Латышев Сергей

Совет Европы окончательно одобрил в четверг договор о Brexit, завершив необходимые формальности для выхода Британии из Евросоюза 31 января. В среду данное соглашение утвердил Европарламент. Его поддержал 621 депутат, 49 выступили против, 13 — воздержались. Ранее документ подписал британский премьер Борис Джонсон и была вынуждена одобрить королева Елизавета II. Соглашение по Brexit также подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии — правительства ЕС — Урсула фон дер Ляйен.

В 2 часа ночи 1 февраля по Москве, когда Brexit вступит в силу, всё останется пока что по-прежнему. Минимум до конца года будет действовать переходный период. Пока будут идти переговоры между Лондоном и Брюсселем о "разводе", которые начнутся 3 марта, торгово-экономические отношения между сторонами останутся без изменений.

Поскольку Британия вписала в закон о выходе из ЕС обязательство не продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года, это означает, что договориться с Брюсселем о выходе с соглашением за такой короткий срок у неё не получится и обвального Brexit не избежать. Если до середины лета не принять нового закона, перечёркивающего предыдущий, чтобы продлить переходный период. Для заключения торговой сделки с Южной Америкой ЕС потребовалось 20 лет. Поэтому вариантов тут только два: или катастрофический Brexit, или переговоры – на годы и до посинения.

Потрясающий символизм

Расставание Британии с Евросоюзом, в составе которого она находилась полвека, было отмечено поразительным символизмом, заставившим рыдать британских депутатов Европарламента после последнего заседания, когда была исполнена ставшая всемирно известной благодаря фильму "Мост Ватерлоо" (1940) старая шотландская песня "Auld Lang Syne" ("Старое доброе время").

Слёзы в Европарламенте проливают нечасто. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Причиной тому была, конечно, не только красота и задушевность мелодии, но и хорошо известный сюжет культовой мелодрамы. Вынужденное расставание влюблённых привело девушку в отчаяние. Наступившее безденежье и безработица толкнули её (актриса Вивьен Ли) на панель и вынудили в конечном счёте свести счёты с жизнью, став постоянной душевной болью счастливо избежавшего смерти героя (актер Роберт Тейлор). Ведь невольно сильная половина этой пары ассоциируется сегодня и в нынешней политической ситуации, а также с учётом экономического веса Лондона и Брюсселя с ЕС, а слабая — с Британией. И это она, последняя, не выдержав трудностей расставания, потеряла голову и так плохо кончила…

"До свидания" вместо "Прощай"

Схожие чувства испытывали и представители другой стороны. Обращаясь к теперь уже бывшим британским евродепутатам, глава Европарламента Давид Сассоли сказал, что их будет не хватать: "Мы все теряем коллег и союзников, с которыми у нас существуют тесные отношения и с которыми мы работали бок о бок все эти годы… Пятьдесят лет интеграции не могут легко раствориться".

Отметив, что сторонам теперь предстоит пережить сложные моменты (намёк на то, что Брюссель и Лондон становятся конкурентами в экономической и финансовой сферах), Сассоли выразил надежду на то, что, покинув ЕС, Британия "продолжит оставаться частью Европы с теми ценностями, которые нас глубоко объединяют".

И он предвидит, чем всё это кончится, что Лондон провалится в своих планах. Поэтому глава Европарламента завершил своё выступление так: "Дорогие британские друзья, конечно, очень трудно окончательно сказать друг другу «Прощай». По этой причине вместе со всеми коллегами я скажу «До свидания»". Он имел в виду, что Британия в любой момент может вернуться в ЕС, если захочет и будет соответствовать необходимым критериям.

Будущие поколения британцев, вероятно, проклянут Бориса Джонсона. Фото: Mia Elliott Smith / Shutterstock.com

Чем Brexit грозит Британии?

Главный инициатор "развода", британский премьер Джонсон, ведущий дело к превращению Соединённого Королевства из влиятельного, уважаемого члена ЕС в полубесправную колонию США Дональда Трампа, пообещал, что будет "уважительно" праздновать столь задержавшийся после референдума 2016 года выход Британии из ЕС. Джонсон назвал подготавливаемую им трагедию "великолепным моментом для нашей страны, моментом надежды и новых возможностей".

Ожидаемые Британию, которой придётся заплатить Брюсселю за выход из ЕС 39 млрд фунтов, на этом пути "прелести" красноречиво описал аналитический центр Rand Europe (подразделение базирующейся в США корпорации Rand — самой независимой и компетентной структуры такого рода на Западе), к мнению которого традиционно прислушивается Вашингтон. Эксперты центра подсчитали, что потери экономики Британии из-за Brexit могут составить в 2020 году 4,4 млрд фунтов (5,7 млрд долларов) и возрасти к концу десятилетия до 15 млрд фунтов (19,5 млрд долларов) в год. Снижение ВВП Соединённого Королевства приведёт к увеличению госзаимствований при дополнительных расходах на ежегодные выплаты процентов в размере 1,3 млрд фунтов (около 1,7 млрд долларов) к концу 2020 года и 3 млрд фунтов (3,9 млрд долларов) — к 2025 году. Сам выход Британии из ЕС 1 февраля "положит конец лишь первой фазе неопределённости в торговле", так как негативные последствия этого события со временем будут только расти.

"Неопределённость в отношении будущих торговых отношений с ЕС и возможного в дальнейшем увеличения барьеров в торговле, в том числе через тарифы, оказывает негативное воздействие на решения компаний, касающиеся внешней торговли и инвестиций", — подчёркивается в исследовании. В общем, пока Лондон и Брюссель не заключат нового торгового соглашения (в мировой практике, повторим, на это уходят годы), британскую экономику ожидают сложнейшие испытания.

Борис постарался, а Дональд потирает руки: Лондон уступил Нью-Йорку лавры ведущего финансового центра мира. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Проведённый на днях газетой Financial Times опрос топ-менеджеров финансового сектора показал, что после истории с Brexit Лондон уступил Нью-Йорку лавры ведущего финансового центра мира. В 2018 году Лондон считали фаворитом 53% опрошенных, теперь — на 19% меньше. Показатель Нью-Йорка сегодня — 56%.

"Красная тряпка" для регионов и соседей

Весьма характерно, что Британия не только тонет сама, но и способна сильно навредить тесно связанной с ней экономике соседней Ирландии, в длиннющую очередь за паспортами которой выстроились британцы, имеющие среди своих предков ирландских дедушек и бабушек, не говоря уже о родителях. По законам Ирландской Республики их потомки имеют право требовать по данной причине паспорт этой страны, остающейся членом ЕС, чтобы облегчить себе жизнь.

По экономическим выкладкам Дублина, в худшем случае ВВП страны за десять лет потеряет из-за Brexit 7%, в лучшем случае — 3,2%, и там ожидают в любом случае серьёзных перебоев в торговле. И если бы только это, поскольку, если Brexit окажется совсем разрушительным, возможна реанимация проблемы Ольстера, унёсшей в своё время столько человеческих жизней.

Кстати, ни один британский региональный парламент не одобрил Brexit, а Шотландия, где его не приемлют категорически, заявила, что теперь обязательно проведёт повторный референдум о независимости. И если есть сомнения в том, что Лондон без борьбы разрешит его провести, то в его итогах на этот раз ни малейшего сомнения нет. Если Brexit окажется ещё и могильщиком Соединённого Королевства, это станет страшной катастрофой для экономики страны.

У него не получится

И без этого надежды премьера Джонсона создать "Глобальную Британию" обречены на провал. Британская экономика в разы уступает и европейской, и американской, и китайской. Этот факт будет иметь для Лондона крайне негативные последствия на торговых переговорах, так как на равных Британию никто воспринимать не будет, и поэтому выгодные для себя торговые сделки она не заключит.

При Борисе Джонсоне стране грозит участь стать экономическим придатком США, стандарты которых во многих сферах ниже европейских, лишиться уже активно перехватываемых американцами своих финансовых преимуществ. И одновременно из-за неизбежного снижения критериев качества продукции подорвать свои позиции на крупнейшем для Британии в настоящее время рынке ЕС.

Шотландия рассматривает Brexit как повод разрыва с Англией. Фото: Stewart Kirby / Globallookpress

Так довольно скоро для Лондона замаячит на горизонте тупик, в котором оказалась героиня "Моста Ватерлоо", и Британии придётся, как блудному сыну, вернуться в ЕС. Но уже без всяких преимуществ и собственных амбиций, с пустым кошельком. Хотя бы для того, чтобы спасти страну от развала. Поэтому, видимо, и плакали британские депутаты Европарламента: у них были явно плохие предчувствия.

А нам всё равно?

Что касается России, то ей практически всё равно, будет Британия в составе ЕС или не будет. Прежде всего потому, что на антироссийском направлении Лондон и Брюссель в любом случае будут действовать вместе и заодно.

Конечно, выход ершистой и строптивой Британии, надеющейся пока что на лучшее будущее за пределами сообщества, приведёт к его большей централизации, повысит в нём дисциплину, роль Франции и Германии, позволит Брюсселю громче говорить своим собственным голосом. Но не факт, что сильный ЕС будет лучше отвечать интересам России, чем более аморфный, так как это приведёт к искушению пытаться говорить с Москвой с позиции силы.

Поскольку плюсы и минусы Brexit примерно уравновешивают друг друга, у русских есть уникальная возможность объективно наблюдать за разворачивающимися событиями, анализировать происходящее и учиться на чужих ошибках, что всегда лучше, чем на своих собственных.