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Потрудятся на благо общества: Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков Рады

22 июня 2019, 21:39  •  89 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский придумал наказание для депутатов Рады, которые прогуливают заседания, и тех, кто голосует вместо отсутствующих коллег. Первым в случае принятия соответствующего законопроекта ждут общественные работы, вторых – штрафы.
Зеленский накануне внес в Верховную раду законопроект, предполагающий в случае принятия изменений украинских законов, касающихся личного голосования депутатов. Текст этого документа еще не опубликован, но его примерное содержание уже озвучено. Предложения, внесенные Зеленским, разъяснены его представителем в украинском парламенте Русланом Стефанчуком.
Так, украинский лидер предлагает наказать депутатов, голосующих за коллег, штрафами в размере от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов. Прогульщиков, не являющихся на парламентские заседания, ждет наказание в виде общественных работ. Все эти меры призваны заставить депутатов Рады голосовать лично.
Как напоминает издание "Лента", с момента вступления Зеленского в должность в Раде не поддержали еще ни одного его проекта. В большинстве своем они даже не доходили до внесения в повестку дня, поскольку для этого нужно набрать 226 голосов, которых законопроекты не набирали.

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