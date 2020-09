«Потроллить критиков»: как ролик RT о Трампе привлёк внимание мировых СМИ • 66 • В мире RT выпустил ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах в ноябре 2020 года. На видео отреагировали ряд англоязычных СМИ, которые назвали видеозапись «экстравагантной и шокирующей», отметили, что Дональд Трамп изображён «марионеткой Владимира Путина» и заявили о цели RT «потроллить критиков». © Кадр: видео RT 22 сентября RT выпустил шуточный ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего президента США Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах 3 ноября 2020 года. По сюжету видеоролика, в ноябре 2020-го Трамп на чёрном лимузине прибывает в офис RT в Москве и заходит в кабинет с табличкой, где указано его имя и должность ведущего телеканала. Он рассказывает, что предложение о работе поступило от российского лидера Владимира Путина, на что Трамп «с радостью согласился». «Как же мне ещё сражаться с фейковыми новостями? Или с репортёрами и каналами, которые говорят неправду? CNN — вообще сплошной негатив», — заявляет Трамп в ролике. Далее по сюжету американский президент осваивается в редакции и готовится к эфирам. Он также надевает кепку с логотипом RT вместо красной кепки с лозунгом своей президентской кампании. Помимо этого, на видео Трамп, гуляя по центру Москвы, хвалит стену московского Кремля. «Отличная стена: уж я-то знаю в них толк!» — отмечает президент США. В видео Трамп также обедает в кафетерии в офисе RT, забирая поднос со словами, что за его обед «заплатит Мексика». «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением», — говорится в конце ролика. Видео посвящено выборам президента США, за ходом которых можно будет следить на RT. Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его основным соперником является кандидат от Демократической партии Джо Байден. На видео отреагировали ряд крупных англоязычных СМИ. Так, издание The Daily Beast выпустило материал под заголовком «Российский государственный канал опубликовал дипфейк, где Трамп изображён марионеткой Путина», в котором охарактеризовало ролик как «экстравагантный и крайне шокирующий». «Все мы знаем, что Владимир Путин в высшей степени серьёзно относится к делу своей жизни — подрыву американской демократии и разрушению самих устоев западной цивилизации, но это не значит, что ему и его медиа-прислуге нельзя время от времени и пошутить на этот счёт», — заявило издание. Также автор статьи обращает внимание на кадр, где Трамп демонстрирует подписанный с RT контракт, на котором видна написанная от руки фломастером сумма «$1 000 000 000» и говорит: «Сам Путин предложил». В другом кадре сотрудник телеканала предлагает «Трампу» разные варианты передач, один из которых называется «Кандидат Путина», а сам Трамп на его заставке изображён вместе с российским президентом. В The Daily Beast заявили, что «ролик непрозрачно намекает, что Трамп большой поклонник Путина и что президент США подконтролен Кремлю». «Понятно, что ролик — это в первую очередь озорство сотрудников канала RT. Но в то же время это определённый сигнал, который вызывает беспокойство, — ведь именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина», — говорится в публикации. Издание HuffPost в материале «Российский государственный медиаресурс решил подразнить Трампа, предложив ему работу на период после выборов» пишет, что RT рекламирует своё информационное освещение американских выборов предложением работы президенту Дональду Трампу в случае его поражения. «Присвоив» лицо и голос президента США актёру, RT создал видео, на котором Трамп спустя считанные дни после неудачи на выборах приезжает в Москву работать «специальным ведущим», пишет HuffPost. Как отмечает издание, хоть «видео сделано ради смеха», «американское разведывательное сообщество считает, что попытки России вмешаться в выборы 2020 года носят намного более завуалированный характер, чем её усилия по содействию Трампу в 2016 году». В свою очередь газета Daily Mail написала про ролик RT в материале под названием «Трамп-ТВ: российский государственный телеканал создал пародийное видео, в котором нынешний президент США, проиграв Джо Байдену, идёт работать ведущим новостей и восхищается Владимиром Путиным». Газета отмечает, что в ролике использованы подлинные аудиозаписи, на которых «президент США восхищается Владимиром Путиным, хвалит Кремль и ругает мейнстримные СМИ». «Целью видео RT, видимо, было потроллить критиков, обвинявших Трампа в том, что он находится под влиянием Путина, на фоне растущих опасений о том, что российские власти пытаются вмешаться в американские выборы так же, как в 2016 году», — говорится в статье. «Саркастическая попытка телеканала RT развенчать слухи о сговоре Трампа с Россией увидела свет как раз тогда, когда ЦРУ опубликовало отчёт, в котором говорится, что Путин «вероятно» осуществляет «руководство» кампанией по дискредитации Байдена», — отмечает издание. Сервис On Demand News также отметил, что RT опубликовал видео, «высмеивающее президента США Дональда Трампа», и заявил, что короткий ролик был выпущен для рекламы репортажей RT о президентских выборах в США в 2020 году. «В пародийном видеоролике Трамп принимает предложение стать ведущим на российском телеканале сразу после своего проигрыша Джо Байдену на ноябрьских выборах. Пародийный аналог Трампа всегда готов исполнить волю Владимира Путина и Кремля», — говорится в сообщении сервиса. В свою очередь издание The Moscow Times заявило, что телеканал RT, «как бы смирившись с репутацией источника угрозы для американских выборов, выпустил рекламный ролик, в котором президенту Дональду Трампу предлагается работа в качестве «специального ведущего» на случай, если он проиграет в избирательной гонке 2020 года». Как говорится в публикации The Moscow Times, RT «перенёс Трампа на 44 дня в будущее, где он принимает предложение президента России Владимира Путина стать ведущим RT после поражения на выборах 3 ноября». «В шуточном видеоролике лицо и голос Трампа совместили с игрой актёра, чтобы показать, как герой привыкает к своей новой работе в Москве», — сказано в публикации. Заголовок издания гласит: «RT троллит Трампа предложением работы на период после выборов». Израильская газета Haaretz опубликовала материал под заголовком «Deepfake-видеоролики становятся серьёзной угрозой для демократии в странах от Израиля до США», где привела в пример ролик RT с Трампом. «Изображение, звук и видео, генерируемые искусственным интеллектом, всё более пагубно сказываются на нашей способности отличать правду от вымысла в политической сфере», — говорится в публикации. Путин поставил ультиматум США: "Рассчитываем на сдержанность..." На ролик RT обратили внимание и пользователи Twitter. «Положение дел у нас сейчас странное, и двигаться дальше, найти выход можно только если действовать разумнее», — написал продюсер Деннис Херринг, комментируя новость о появлении ролика. We're in a weird zone now, & the only way forward, the only way out- is smarter. https://t.co/uk9FZBE8Zx — Dennis Herring (@dcherring) September 23, 2020 «Кто бы мог подумать, что RT так умело обращается с технологией «deep fake»?????» — заявил преподаватель Королевского колледжа Лондона и глава программы по исследованию экстремизма в Университете Джорджа Вашингтона Александр Мелеагру-Хитченс. Who would have known that RT is so adept at using 'deep fake' tech????? https://t.co/tBXiZ0QkwP — Alexander Meleagrou-Hitchens (@amhitchens) September 23, 2020 Профессор права и философии Йельской школы права Скотт Шапиро опубликовал твит со словами: «Я не предвидел, что технология deep fake будет использована так открыто, да ещё и в пародии». I didn’t predict that deep fake technology would be used so openly and in parody. https://t.co/DyepKsfjpY — Scott Shapiro (@scottjshapiro) September 22, 2020 «Пожалуйста, возьмите его (Трампа)», — написала британская журналистка Сара Хёрст. Please take him. — X Soviet (@XSovietNews) September 22, 2020 В декабре 2015 года другой ролик RT также привлёк внимание мировых СМИ. К десятилетию телеканала был снят сюжет о том, как в 2035 году постаревший президент США Барак Обама, пенсионер, принимает в гостях госсекретаря Джона Керри. В доме бывшего американского лидера работает телевизор, на котором по каналу RT идёт выступление действующего на тот момент президента Америки — Эдварда Сноудена. «Грёбаный рупор пропаганды!» — кричит постаревший за 20 лет госсекретарь. «Треклятый рупор пропаганды», — устало отвечает ему Обама, доставая из холодильника пиво. Тогда газета The Washington Post отметила, что постаревший Джон Керри «рассвирепел» оттого, что в доме Обамы телевизор показывает российский канал, по которому разоблачитель деятельности спецслужб США, а теперь, в 2035 году, президент страны объявляет «новую эру прозрачности». В озвучке ролика также принял участие известный российский переводчик, публицист и актёр дубляжа Дмитрий Гоблин Пучков. В том же месяце сотни тысяч просмотров за сутки набрал ролик «Как работает «кремлёвская пропаганда», или Симоньян, медведь и бобровый сок». По сюжету главный редактор RT Маргарита Симоньян руководит разгрузкой фур с деньгами, полученными от Кремля, проходит мимо лужи разлитого в коридоре здания «бобрового сока», кормит едой из McDonald's сидящих в подвале экспатов и многое другое.



