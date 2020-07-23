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«Потребуется переосмысление»: почему в США заявили об отставании от России и Китая в области гиперзвука

23 июля 2020, 08:00  •  50 • В мире
Спецпосланник по вопросу контроля за вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США отстают от России и Китая в области гиперзвука. По его словам, появление гиперзвукового оружия потребует от США «переосмысления ядерных сил сдерживания» в отношении России и Китая. Как полагают эксперты, с помощью подобной риторики Штаты пытаются убедить всех, что якобы вынуждены заниматься совершенствованием ядерного арсенала, чтобы сдержать мнимую агрессию со стороны Китая и России и их разработки в сфере гиперзвукового оружия.
 
© US Air Force
 

США отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в ходе слушаний по своему утверждению на должность заместителя главы Госдепа.  

«Мы, можно сказать, отстаём — если сравнивать наши успехи, в частности, с реализацией китайской программы испытаний. А Россия уже дополнила свой арсенал межконтинентальных ракет тяжёлого класса двумя гиперзвуковыми ядерными блоками. И я ожидаю, что дальше будет больше — русские введут в строй ещё более мощную ракету «Сармат», которую можно будет оснастить сразу несколькими подобными блоками», — так Биллингсли ответил на вопрос одного из сенаторов о гиперзвуковом оружии.  

Биллингсли заявил, что появление гиперзвукового оружия потребует от США «переосмысления ударного потенциала нашего обычного вооружения и, в конечном итоге, наших ядерных сил сдерживания» в отношении России и Китая.  

Спецпредставитель по вооружениям отметил «острую необходимость» в активном испытании ряда перспективных разработок в области гиперзвуковых планирующих аппаратов, которые намерены принимать на вооружение и Сухопутные Войска, ВМС и ВВС CША.  

Стоит отметить, что Маршалл Биллингсли — ведущий переговорщик с американской стороны по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).  

«Супер-пупер» ракеты 

Отметим, что сейчас в США разработка гиперзвукового оружия идёт сразу по нескольким направлениям. Так, Пентагон работает над созданием ракеты, о которой в середине мая сообщил президент Дональд Трамп, назвав её «супер-пупер» ракетой. Тогда же он заявил, что её скорость в 17 раз превышает скорость любого другого американского ракетного вооружения.

16 июля анонимный источник в оборонном ведомстве сообщил телеканалу CNN, что на деле речь шла об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового оружия, на которых была достигнута скорость в 17 раз выше скорости звука.  

  • © Wikimedia commons

Речь идёт о Общем гиперзвуковом планирующем блоке (Common-Hypersonic Glide Body или C-HGB), уточнил собеседник телеканала. Пентагон об успешных испытаниях этого оружия ещё 19 марта. В августе 2019 года издание Breaking Defense писало, что компания Dynetics получила контракт суммой $351.6 млн на производство 20 таких ракет.  

Кроме того, различные виды вооружённых сил США самостоятельно развивают гиперзвуковые проекты. Так, Сухопутные войска работают над LRHW (гиперзвуковое оружие дальнего действия. — RT) — ракетой, запускаемой с передвижных установок наземного базирования. Бюджет программы составляет $5,3 млрд, первые образцы должны поступить на вооружение к 2023 году. 

В свою очередь, для ВМС США разрабатывается проект CPS, который будет представлять собой гиперзвуковую крылатую ракету, запускаемую с подводных лодок класса «Огайо».

Американские военно-воздушные силы совместно c корпорацией Lockheed Martin ведут разработку ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — оружие быстрого реагирования воздушного базирования). Этот проект представляет собой ракету с отделяемым парящим гиперзвуковым блоком. 

Первые испытания ракеты, имеющей номенклатуру AGM-183A, прошли в июне 2019 года, однако тестовых пусков с боевыми блоками не проводилось — были испытаны лишь аэродинамические качества изделия. Согласно планам разработчика, ракета должна быть готова к концу 2022 года. 

Оснастить этими ракетами планируется стратегические бомбардировщики B-52 или самолёты Rockwell B-1 Lancer, если на момент принятия изделия на вооружение они ещё будут находиться в строю ВВС США. 

«Вопреки всем договорам»

Стоит отметить, что Маршалл Биллингсли в ходе сенатских слушаний заявил, что США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие. При этом он обозначил наиболее перспективный театр применения будущих ракет — Азиатско-Тихоокеанский регион.  

«Гиперзвуковые средства дают целый ряд преимуществ. США, как мне кажется, стремятся развивать это направление в сочетании не с ядерным, а обычным вооружением, и эти технологии, я считаю, станут для нас важным уравнивающим фактором — в частности, в Тихоокеанском регионе», — рассказал чиновник. 

  • Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger

Эксперты отмечают, что, говоря об «уравнивающем факторе» для США в АТР, Биллингсли подразумевал китайские DF-17 — твердотопливные ракеты среднего радиуса действия с гиперзвуковым блоком DF-ZF.  

Как отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, заявления Биллингсли о неядерном характере американского гиперзвукового оружия наряду со словами о переосмыслении ядерного потенциала выглядят не очень логично.  

«Вашингтон хотел бы усадить Пекин за стол переговоров и провести ядерный аудит, просмотреть, что у него есть, потому что не знает его реальных возможностей, а затем навязать свои условия, связанные со сдерживанием разработки ядерного оружия», — предположил Кошкин.  

По его словам, в эту концепцию укладываются всевозможные информационные публичные заявления, основанные на том, что США просто вынуждены заниматься совершенствованием ядерного арсенала, чтобы сдержать мнимую агрессию со стороны Китая и России и их разработки в сфере гиперзвукового оружия.  

«Сегодня Маршалл Биллингсли пытается в информационном пространстве создать некие когнитивные ловушки, чтобы заставить сомневаться в агрессивности США», — считает политолог.

При этом, Андрей Кошкин подчёркивает, что американские разработки в области гиперзвука в первую очередь направлены против России.  

«Это так, потому что РФ уже сейчас имеет на боевом дежурстве подобное оружие. Второй на очереди — Китай, который пока не афиширует свои возможности», — считает аналитик. 

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT также отметил, что США уже сейчас в нарушение договора СНВ-III модернизируют свой ядерный щит и строят планы по оснащению стратегических бомбардировщиков B-1B гиперзвуковыми крылатыми ракетами с ядерными боеголовками AGM-183A.

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«Америка наращивает свой ядерный потенциал вопреки всем заключённым ранее договорам, но при этом заявляет, что собирается продлевать договор СНВ-3 и ставит невыполнимые условия для российской стороны, например, включение Китая в соглашение, отказ от комплексов, которые обнулили американскую глобальную стратегию мгновенного удара», — рассказал Алексей Леонков.  

Он полагает, что в действительности США планируют оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками, но сейчас заявляют об обратном, чтобы «скрыть свои агрессивные намерения». При этом уточнение спецпредставителя президента США по поводу предпочтительности применения гиперзвукового оружия в Тихоокеанском регионе говорит об ограниченных возможностях Пентагона, уверен Леонков.  

«США хотели бы бороться сразу против России и Китая, но их военной мощи не хватит, чтобы вести сразу две кампании, поэтому в Азиатско-Тихоокеанском регионе они сейчас пытаются увеличить свой список союзников, тянут на свою сторону Индию, Вьетнам. Одновременно путём шантажа против России мобилизуют Европу. То, что РФ и КНР сближаются, для Соединённых Штатов — самый кошмарный сценарий, потому что их сил не хватит, чтобы противостоять в военном плане этому союзу», — заключил Леонков.  

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