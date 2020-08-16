«Потребует незамедлительного реагирования»: почему США настаивают на размещении ракет в Восточной Азии

США планируют разместить ракеты средней и меньшей дальности на территории восточноазиатских государств, включая Японию. Об этом заявил спецпредставитель президента Соединённых Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, такая мера позволит эффективнее противостоять КНР. Как полагают эксперты, помимо Японии, заокеанские ракетные комплексы могут появиться и в Южной Корее. Такой шаг Вашингтона будет представлять угрозу безопасности не только для Китая, но и для России, полагают эксперты. По их словам, в случае реализации этих планов Москве и Пекину придётся действовать зеркально.

Вашингтон продолжит переговоры с азиатскими союзниками о развёртывании американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в телефонном интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель Соединённых Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

С точки зрения дипломата, размещение ракетных комплексов позволит союзникам Вашингтона в Азии, в том числе Токио, противостоять «угрозе», которая якобы исходит от ядерного арсенала Китая. Как полагает Биллингсли, переброска РСМД повысит обороноспособность Японии.

Трудности переговоров

В комментарии RT директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков предположил, что Биллингсли мог преднамеренно выступить с провокационным для Москвы и Пекина анонсом планов по размещению наземных РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Эксперт обратил внимание на то, что интервью американского спецпредставителя по контролю над вооружениями было опубликовано накануне очередного раунда переговоров между делегациями РФ и США, на которых будет обсуждаться в том числе ситуация с договором СНВ-III, ограничивающим стратегические арсеналы двух держав.

«Нельзя исключать, что подобные заявления делаются специально перед переговорами с российской стороной, чтобы таким образом усилить свою позицию. И это, как полагают американцы, должно вынудить российскую сторону пойти на уступки», — рассуждает Егорченков.

Помимо стремления США разместить ракеты в АТР, в беседе с журналистом Nikkei Биллингсли вновь подчеркнул, что Пекин должен быть включён в сделку, которая ограничивает развитие ракетно-ядерных арсеналов. В то же время он допустил, что Китай может присоединиться к переговорам уже после заключения соответствующего соглашения между Москвой и Вашингтоном.

«Я считаю, что это очень разумный подход, особенно потому, что мы, вероятно, будем иметь возможность достичь с Россией некоего рамочного соглашения, к которому, как мы бы хотели, присоединился бы Китай», — сказал Биллингсли.

Однако на сегодняшний день Пекин не видит смысла в переговорах с Соединёнными Штатами по ограничению ядерного арсенала. Руководство КНР настаивает на том, что первые шаги в области разоружения должен предпринять именно Вашингтон.

«Могу вас заверить, если США скажут, что они готовы сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая, то Китай с радостью присоединится на следующий же день. Но мы знаем, что этого не произойдёт», — пояснил ранее позицию Пекина глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Народно-освободительная армия Китая (НОАК) располагает 320 атомными боеголовками. При этом в арсенале американской армии насчитывается 5,8 тыс. боеголовок, из них развёрнуты 1,75 тыс.

Пуск крылатой ракеты «Томагавк» ВС США

Reuters

© John Schults JES

Стоит заметить, что в последнее время со стороны Соединённых Штатов не поступает требований по обязательному вовлечению КНР в переговорный процесс. Так, 1 августа Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон работают над договором по «ядерному нераспространению».

В августе Счётная палата Соединённых Штатов опубликовала отчёт, согласно которому Национальное управление по ядерной безопасности (входит в Минэнерго США) и Пентагон планируют своё финансирование на ближайшие годы, основываясь на предположении, что СНВ-III будет продлён.

В этом же месяце сенатор-демократ Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции с призывом незамедлительно продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В документе обращается отдельное внимание на то, что ядерный потенциал НОАК не сопоставим с арсеналами США и РФ.

«Подходящие плацдармы»

Как предполагают эксперты, ход российско-американских переговоров в Вене даёт повод для осторожного оптимизма. Аналитики ожидают, что в том или ином виде СНВ будет продлён, однако вопрос с разрушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ближайшей перспективе вряд ли удастся урегулировать.

«Вашингтон решительно настроен по поводу размещения запрещённых ранее ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь эта мера направлена против Китая, но она неизбежно отразится и на безопасности России», — пояснил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

По его мнению, Вашингтон намеревается развернуть РСМД на территориях двух ближайших военных союзников в Восточной Азии — Японии и Южной Корее, где уже есть развитая американская военная инфраструктура. Как считает эксперт, США оказывают на данные государства мощное политическое давление, чтобы добиться согласия на переброску запрещённого прежде оружия.

«Наиболее подходящие плацдармы — это, конечно, Япония и Южная Корея. Однако Соединённым Штатам будет очень нелегко договориться о размещении ракет. Да, Токио и Сеул лояльно относятся к военной активности США в регионе, воспринимая её как противовес Китаю. Но развёртывание американских ракет — очень серьёзный шаг, который вряд ли безоговорочно будет принят обществом и элитами этих стран», — говорит Винокуров.

С точки зрения эксперта, тяжелее всего Вашингтону будет заручиться согласием Токио. По его мнению, власти Японии не разделяют чрезмерно воинственные устремления Соединённых Штатов. С большей долей вероятности давлению Вашингтона уступит Южная Корея, предполагает Винокуров.

Несколько иначе на ситуацию смотрит Дмитрий Егорченков. Эксперт выразил уверенность, что переброска американских ракет в несколько стран Восточной Азии — лишь вопрос времени.

«На сегодняшний день логика событий такова, что американские РСМД должны появиться не только в Японии и Южной Корее, но и на Тайване, с которым у Пекина масса нерешённых проблем. Возможно, базами для заокеанских ракет станут и другие страны региона. США не скрывают, что собираются сформировать «враждебный пояс» у границ Китая», — сказал Егорченков.

Зеркальные меры

В Москве с тревогой оценивают перспективы международной безопасности после разрушения ДРСМД. По информации МИД РФ, Вашингтон взял курс на «скорейшее завершение создания» запрещённых ранее ракетных систем и не скрывает намерения разместить их в АТР.

«Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьёзнейшим образом подорвёт региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер», — говорится в комментарии министерства от 3 августа 2020 года.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что переброска РСМД за пределами американских рубежей потребует от РФ «незамедлительного реагирования».

Пусковая установка оперативно-тактического комплекса «Искандер»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По решению президента РФ Владимира Путина, Россия придерживается моратория на размещение наземных РСМД. Но временный запрет будет снят, если США всё же пойдут на передислокацию ракет средней и меньшей дальности.

После денонсации ДРСМД Москва предложила присоединиться к мораторию США и их союзникам, но этот призыв был проигнорирован. В конце июня, отвечая на вопросы журналистов, Биллингсли заявил, что Вашингтон не собирается вводить какие-либо ограничения в вопросе развёртывания запрещённых прежде ракет.

Как полагает Владимир Винокуров, Москва и Пекин могут ответить на переброску американских ракетных комплексов в АТР. По его словам, российская армия и НОАК обладают необходимыми для этого ресурсами.

«Например, Россия может увеличить на Дальнем Востоке количество оперативно-тактических комплексов «Искандер», которых, как известно, опасаются наши «партнёры». Я думаю, что этот шаг может стать оптимальным ответом на враждебные действия США», — резюмировал Винокуров.