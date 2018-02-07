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Потребность в сотрудничестве с Россией заводит русофобские силы в США - Захарова
07 февраля 2018, 00:24 • 58 • Политика
Мария Захарова прокомментировала позицию Москвы по поводу необходимости взаимодействия с Вашингтоном.
Россия по-прежнему придерживается позиции о необходимости сотрудничества с США даже при наличии разногласий, заявила представительница МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва "адекватно отвечала на все обвинения", приводила "факты и аргументы". При этом Россия постоянно говорит о том, что "мы за взаимодействие, мы за сотрудничество".
Захарова подчеркнула, что в настоящее время между двумя странами "есть сотрудничество". Оно выражается во взаимодействии с посольством США, работе российского диппредставительства. Кроме того, страны сотрудничают по вопросам сирийского урегулирования и противодействия терроризму.
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