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Потребность в сотрудничестве с Россией заводит русофобские силы в США - Захарова

07 февраля 2018, 00:24  •  58 • Политика
Мария Захарова прокомментировала позицию Москвы по поводу необходимости взаимодействия с Вашингтоном.
Россия по-прежнему придерживается позиции о необходимости сотрудничества с США даже при наличии разногласий, заявила представительница МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва "адекватно отвечала на все обвинения", приводила "факты и аргументы". При этом Россия постоянно говорит о том, что "мы за взаимодействие, мы за сотрудничество".
"Мы считаем, что даже самые объективные разногласия могут решаться, что уж говорить, если речь идет об информационных кампаниях", — пояснила дипломатка.
Захарова подчеркнула, что в настоящее время между двумя странами "есть сотрудничество". Оно выражается во взаимодействии с посольством США, работе российского диппредставительства. Кроме того, страны сотрудничают по вопросам сирийского урегулирования и противодействия терроризму.
"Чем больше есть какая-то очевидная потребность к тому, чтобы две страны начали взаимодействовать, тем больше русофобские силы, часть политического истеблишмента, которая никак не может пропустить свое поражение (на выборах. — ред.), заводится", — сказал Мария Захарова в эфире "России 1".

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