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Потратят почти 600 миллионов: Стало известно, в какие регионы отправят новенькие скорые

11 декабря 2020, 05:25  •  91 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении парка машин для нужд здравоохранения. На закупку новых автомобилей потратят почти 600 миллионов рублей. Стало известно, в какие регионы отправят новые скорые.
Пресс-служба правительства России сообщила, что почти 600 миллионов рублей потратят на приобретение 180 автомобилей скорой помощи. Их отправят в Краснодарский край, Чувашию, Тульскую, Псковскую и Кировскую области.
В пресс-службе добавили, что автомобили должны отправиться в регионы до конца декабря.
Решение принято 7 декабря на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, который функционирует при правительстве РФ. Тогда Мишустин отмечал, что пандемия заставила работать с повышенной нагрузкой всю систему здравоохранения и службы скорой помощи в том числе.
По словам премьера, помочь субъектам РФ расширить парк машин скорой помощи поручил президент Владимир Путин.
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