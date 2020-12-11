Потратят почти 600 миллионов: Стало известно, в какие регионы отправят новенькие скорые

Пресс-служба правительства России сообщила, что почти 600 миллионов рублей потратят на приобретение 180 автомобилей скорой помощи. Их отправят в Краснодарский край, Чувашию, Тульскую, Псковскую и Кировскую области.

В пресс-службе добавили, что автомобили должны отправиться в регионы до конца декабря.

Решение принято 7 декабря на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, который функционирует при правительстве РФ. Тогда Мишустин отмечал, что пандемия заставила работать с повышенной нагрузкой всю систему здравоохранения и службы скорой помощи в том числе.

По словам премьера, помочь субъектам РФ расширить парк машин скорой помощи поручил президент Владимир Путин.