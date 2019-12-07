«Потратили достаточно времени на этот фарс»: почему Белый дом не хочет участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Администрация Дональда Трампа в очередной раз раскритиковала расследование по делу об импичменте президента США, которое сейчас проводится в конгрессе. Соответствующее письмо конгрессменам направил юрисконсульт Белого дома, отметив, что «американцы потратили достаточно времени на этот фарс». Американские СМИ сообщают, что таким образом администрация главы государства отказалась участвовать в слушаниях. Между тем демократы в палате представителей связали расследование с «российским следом».

Представители администрации президента, вероятнее всего, не будут участвовать в слушаниях по импичменту Дональда Трампа 9 декабря. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне направил в юридический комитет палаты представителей конгресса США письмо, в котором резко раскритиковал расследование по делу об импичменте.

«Из-за конгрессменов-демократов американцы уже достаточно времени потратили на весь этот фарс. Вам следует сейчас же завершить расследование, а не тратить понапрасну ещё больше времени на дополнительные слушания», — приводит текст письма Чиполлоне телеканал NBC.

Юрисконсульт администрации Трампа добавил, что нынешний процесс является «самой несправедливой, крайне политически ангажированной и в корне противоречащей Конституции попыткой импичмента за всю историю нашей страны».

«Какой бы курс вы ни избрали, будет уместным процитировать недавнее заявление президента: «Если вы собираетесь представить меня к импичменту, действуйте сейчас и не медлите, чтобы мы могли провести справедливое судебное разбирательство в сенате и чтобы наша страна могла вернуться к своим делам», — подчеркнул юрист.

Несмотря на то что письмо не содержит прямого отказа от участия в слушаниях, намерение Белого дома и президента их игнорировать подтвердил СМИ один из высокопоставленных членов администрации Трампа.

«Мы не видим оснований (для участия. — RT) из-за несправедливого характера процесса. Нам не предоставили реальной возможности участвовать. Спикер (палаты представителей Нэнси Пелоси. — RT) уже огласила предопределённый результат, и нам не позволят вызывать кого-либо в качестве свидетелей», — приводит Reuters слова представителя администрации.

Глава юридического комитета конгрессмен-демократ Джеральд Надлер ранее уже направлял в Белый дом запрос о вызове президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые проходили 4 декабря, но получил отказ.

Сам Трамп в своём Twitter подверг критике Надлера и его комитет, отметив, что слушания по импичменту мешают законодательной деятельности конгресса США.

Nadler hasn’t had a single fact witness testify! Zero substance—Country wants #USMCA and Growth, not Impeachment. Polls have tanked on the Do Nothing Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2019 г.

«Надлер не вызвал для дачи показаний ни одного реального свидетеля! Никакой содержательности. Стране нужно торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, а также экономический рост, а не импичмент. Согласно опросам, «демократы-бездельники» терпят фиаско!» — написал Трамп.

Технология импичмента

Напомним, демократы вменяют главе Белого дома «злоупотребление должностными полномочиями для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности». Злоупотребление, по версии конгрессменов, заключалось в том, что во время разговора с главой Украины Владимиром Зеленским Трамп просил его содействовать расследованию, которое ведётся на Украине в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента страны на выборах в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Кроме того, демократы утверждают, что Трамп якобы заморозил передачу Украине военной помощи в размере $391 млн, а также откладывал визит Зеленского в Белый дом.

5 декабря спикер палаты представителей и лидер демократического большинства в конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что попросила Надлера как председателя комитета по юриспруденции приступить к процедуре составления статей об импичменте Дональда Трампа.

После подготовки статей импичмента (которые являются обвинениями в противоправных действиях) палата представителей должна на их основании провести новое голосование «за» или «против» импичмента. В случае одобрения процедуры документ будет направлен в верхнюю палату конгресса — сенат.

Имея в своём распоряжении доклады комитетов конгресса по разведке и юриспруденции, а также одобренные нижней палатой статьи импичмента, сенаторы проведут судебный процесс, в ходе которого будет установлена степень виновности президента США.

Для вынесения обвинительного приговора требуется две трети голосов сенаторов. Сейчас Республиканская партия имеет преимущество в верхней палате — её представители занимают 53 кресла, в то время как сенаторы-демократы — 45. Это означает, что за отстранение президента от власти должны проголосовать не менее 20 однопартийцев Трампа.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает такой вариант развития событий маловероятным.

«Трампа не получится отстранить от власти через импичмент, потому что сенат контролируется Республиканской партией, подавляющее большинство членов которой выступают в поддержку Трампа. Они не пойдут на политическое самоубийство перед выборами 2020 года, когда будут переизбираться сами», — отметил политолог в разговоре с RT.

Возвращение Мюллера

Кроме импичмента Дональда Трампа за злоупотребление президентской властью, демократы намерены вернуть в повестку дня и его «связи» с Россией. Об этом 5 декабря заявила Нэнси Пелоси, комментируя распоряжение о подготовке статей импичмента.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси

AFP

© Alex Edelman / Getty Images

«Дело не в Украине, а в России. Кому выгодна приостановка в оказании нами военной помощи? России. Всё дело в ней. Россия вторгается на восток Украины... Наш противник в этой ситуации — Россия. Все дороги ведут к Путину. Поймите это», — приводит её слова агентство Associated Press.

Напомним, что расследование о связях Дональда Трампа и его окружения с РФ, которое вёл спецпрокурор Роберт Мюллер, продолжалось два года и завершилось в марте 2019-го. По его окончании в конгресс было направлено заключение, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков связи предвыборного штаба действующего президента с Кремлём.

Несмотря на заявления Пелоси о «неоспоримых доказательствах» и попытках привязать к импичменту вопрос о связях с Россией, ещё не все демократы, поддержавшие запуск процедуры импичмента, дали ответ, будут ли за него голосовать после подготовки статей.

«Я не могу сказать, проголосую ли «за» или «против» чего-либо, пока не увижу конкретики. Кое-что кажется логичным, а кое-что — нет», — приводит Associated Press слова конгрессмена-демократа Джо Каннингема.

По словам другого демократа, Энтони Бриндизи, пока он занимает «срединную» позицию: «Я совершенно не определился», — заявил он журналистам.

Привязывая вроде бы решённый вопрос расследования Мюллера о связях Трампа с Россией к импичменту, демократы хотят «продать» его американцам, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Они выдвинули Трампу обвинение в превышении полномочий, что слабовато для импичмента, потому что в этом можно обвинить всех американских президентов. Кроме того, в американском обществе в отношении Украины существует представление о том, что это коррумпированная страна, поэтому Демократическая партия решила расширить статьи по импичменту и таким образом повысить степень «достоверности». Выбрасывать доклад Мюллера демократам было жалко, поэтому они щупают почву, каким образом расширить обвинения и добавить российский след», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, как полагает Константин Блохин, руководство Демпартии США прекрасно понимает, что эта процедура была с самого начала обречена на провал.

«Их цель заключалась в создании негативного фона вокруг Трампа. «Российское дело» не обязательно должно быть ключевым, но во внутриполитическом дискурсе в конгрессе США всё равно будет постоянно присутствовать российский фактор», — заключил политолог.