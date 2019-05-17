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Потраченные миллиарды, тысячи погибших: Политологи советуют США пересмотреть свои "провальные" операции на Ближнем Востоке

17 мая 2019, 11:24  •  117 • Политика
Вашингтону необходимо сосредоточиться на национальных интересах на Ближнем Востоке и "с осторожностью взвешивать" решения о применении силы. С таким заявлением выступила перед Конгрессом США сотрудница аналитического центра RAND. Политологи заявили о том, что последние военные операции у Штатов в регионе были "провальными" - потраченные миллиарды, тысячи погибших солдат.
По словам специалиста аналитического центра RAND Кристин Вормут, вот уже почти двадцать лет военных действий истощили американские ресурсы. Как отмечают политологи, все последние операции США на Ближнем Востоке оказались не только финансово невыгодными, но еще и провальными. При этом Вашингтон не делает ставку на модернизацию вооружения, а вместо этого тратит миллиарды долларов на военные интервенции.
Об этом она сказала, выступая перед комитетом иностранных дел Конгресса США.
"Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, наша страна должна обратить внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока, - заявила она, текст также приводит RT. - Также Штаты должны тщательно взвешивать любые решения, касающиеся применения силы".
За последние двадцать лет действия американской стороны привели к гибели тысяч американских солдат, а кроме того - истощили экономику и подорвали положение США в мире. По словам Вормут, все это вместе и позволило России и КНР получить преимущества на политической арене.
Сейчас, отмечает политолог, Вашингтону следует максимально "избегать перенапряжения сил".

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