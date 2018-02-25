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Потопить «Украину»: зачем СБУ обвинила Россию в попытке взорвать недостроенный советский крейсер

25 февраля 2018, 00:24  •  109 • Украина
СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке совершить серию терактов в Николаеве и Ужгороде и, в частности, взорвать советский крейсер «Украина». «Диверсия» якобы была запланирована на 28 июня 2015 года — День Конституции страны. Однако никаких убедительных доказательств украинская сторона не представила. Все обвинения со стороны Киева опрошенные RT эксперты расценили не иначе как пропагандистскую риторику. Зачем Киев вспомнил о недостроенном корабле — в материале RT.
 
Борт крейсера «Украина» РИА Новости © Сергей Мамонтов
 

Российский «диверсант»

 

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге 23 февраля заявил, что в 2015—2017 годах российские спецслужбы якобы пытались осуществить десятки «провокаций», чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине и дискредитировать её в глазах мирового сообщества.

По версии СБУ, одним из координаторов этой «террористической деятельности» был гражданин РФ Давид Пономарёв (на момент публикации материала о задержании россиянина не сообщалось. — RT).

Кононенко заявил, что именно Пономарёв якобы организовал поджог административного здания Общества венгерской культуры Закарпатья в начале февраля 2018 года, чтобы «усложнить отношения» между Киевом и Будапештом.

Также Пономарёва подозревают в подготовке «террористических актов» в Ужгороде и Николаеве «для запугивания местного населения». Так, по словам Кононенко, россиянин намеревался заложить взрывчатку в недостроенный советский крейсер «Украина», который находится в доке Николаевского судостроительного завода. Взорвать корабль якобы планировалось 28 июня 2015 года, в День Конституции Украины. 

В качестве доказательства СБУ приводит фрагмент видеозаписи. На ней некий молодой человек (по данным СБУ, Пономарёв. — RT) демонстрирует крупным планом свою фотографию в российском паспорте.

  • Замглавы СБУ Виктор Кононенко
  • © ssu.gov.ua

На кадрах предполагаемый российский «диверсант» обещает превратить Николаев, где находится крейсер, «в Одессу» (скорее всего, речь идёт о бойне в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года — RT). Из записи украинские следователи сделали вывод, что крейсер «Украина» планировалось подорвать с помощью четырёх-пяти килограммов взрывчатки.

Для «терактов» в Николаеве и Ужгороде Пономарёв якобы вербовал иностранных граждан и «членов одной из праворадикальных группировок Евросоюза», заявил Кононенко, добавив, что личности подозреваемых установлены. Теперь СБУ собирается привлечь злоумышленников к уголовной ответственности через «международные процедуры». 

 

Попытка оправдаться

 

Кононенко подчеркнул, что целью «диверсии» на «Украине» было «запугивание местного населения». Опрошенные RT эксперты обратили внимание на особенности формулировок замглавы СБУ. По их мнению, Киев пытается оправдаться за то, что корабль так и не удалось достроить или продать.

Более 20 лет крейсер стоит в доке Николаевского судостроительного завода в недостроенном состоянии, хотя на воду он был спущен ещё в 1990 году. В первой половине 1990-х годов Киев пытался довести работы до конца, но по политическим соображениям отказался покупать у России противокорабельный комплекс П-500 «Базальт», который был необходим для начала эксплуатации корабля. 

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С начала 2000-х годов украинские власти не раз пытались продать корабль другим государствам в одностороннем порядке, хотя, согласно российско-украинским договорённостям, бывшее имущество советского флота может быть передано иностранцам только с обоюдного согласия Москвы и Киева. 

Так, Украина намеревалась продать крейсер Китаю, но сделка сорвалась. Как тогда писали СМИ, против неё выступали США и РФ. 

В 2010 году Киев договорился с Москвой о том, чтобы совместными усилиями всё-таки достроить «Украину», но из-за разногласий по поводу финансирования проект так и не был завершён.

В марте 2014 году руководство Украины заявило об отказе продавать корабль России. Более того, часть новой политической элиты Украины выступила за то, чтобы ввести корабль в строй. В Киеве считали, что он способен усилить позиции украинских ВМС в противовес российскому флоту на Чёрном море. В марте 2017 года президент Пётр Порошенко распорядился демонтировать вооружение с корабля. А в декабре Минобороны Украины заявило, что не нуждается в крейсере.

По сообщениям украинских СМИ, Киев, нарушая договорённости с Москвой, до сих пор в одностороннем порядке пытается продать крейсер целиком либо сбыть на рынке отдельные агрегаты корабля. 

Между тем ежегодно на обслуживание и охрану крейсера расходуется около 80 млн гривен ($3 млн). По состоянию на январь 2018 года работникам Николаевского судостроительного завода государство задолжало 65 млн гривен ($2,4 млн). Ожидается, что судьбу «Украины» в течение ближайших месяцев должен решить кабинет министров.

  • Недостроенный военный ракетный крейсер «Украина»
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Пиар на металлоломе

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Украинский политолог Владимир Скачко полагает, что, раскручивая историю с «подрывом» «Украины», Киев преследует политические и пропагандистские цели. В частности, украинские власти пытаются отвлечь внимание общества от краха собственной кораблестроительной отрасли.

«Информация о том, что русские спецслужбы хотели взорвать советский крейсер, рассчитана на то, чтобы поддержать пламя русофобии среди примитивно мыслящих людей. За всем этим скрывается катастрофический военный и экономический провал», — отметил в беседе с RT Скачко.

По мнению эксперта, Киев упустил возможность в своё время грамотно распорядиться кораблём. «Партнёры» по НАТО не были заинтересованы в том, чтобы ввести «Украину» в строй. Как считает Скачко, в представлении альянса крейсер мог превратиться в «слишком грозную игрушку в руках вассала». В результате готовый на 95% корабль обречён сегодня на утилизацию.

«Легенда СБУ строится на том, что «Украина» могла бы пощекотать нервы Москве. Но я не думаю, что российские спецслужбы не понимали, что собственник крейсера не настолько умён, чтобы найти ему хоть какое-то разумное применение. Зачем взрывать крейсер, если его боеспособность равна нулю. В лучшем случае «Украину» отдадут на металлолом Китаю», — предположил Скачко. 

В беседе с RT политолог Александр Дудчак объяснил громкие обвинения СБУ стремлением создать очередной повод для антироссийской истерии. По его словам, сведения о подготовке российскими спецслужбами подрыва «Украины» не соответствуют логике и здравому смыслу.

«Россия — единственная страна, которой был нужен этот корабль. Но какой-то острой необходимости в нём не было и нет. Киеву «Украина» точно не нужна. Власти страны не смогли бы довести крейсер до ума своими ресурсами. Никакого смысла взрывать корабль у Москвы не было. СБУ, как обычно, пиарится на фейковых победах над российскими спецслужбами», — пояснил  Дудчак.

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