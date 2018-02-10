Потому и не пустили: глава МОК лично грозил распустить CAS за допуск русских на ОИ

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Главный тренер сборной России рассказал о давлении на судей CAS.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах грозился распустить Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), если он примет решение в пользу российских спортсменов. Такой информацией поделился главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко.

Он рассказал, какому давлению подверглись судьи, рассматривавшие иск российских атлетов по поводу незаконного недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане. Лично президент МОК угрожал суду роспуском в случае положительного решения по спортсменам из России. В итоге CAS признал законным недопуск российских атлетов на Олимпиаду, и Демченко считает, что угрозы Баха сыграли в этом роль.

В пятницу, 9 февраля, Спортивный арбитраж отклонил апелляции 45 российских атлетов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде в Южной Корее. CAS назвал недопуск правомерным, сославшись на устав МОК, который позволяет спортивным чиновникам делать все, что захочется.

"На CAS было оказано давление. Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS", - сообщил Демченко в эфире "Первого канала".