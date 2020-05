"Потому что все мы лгали". Лэнс Армстронг шлет вам свою любовь • 119 • Аналитика © Twitter Вероника Гибадиева посмотрела первую серию фильма Lance, который вышел на ESPN, и делится впечатлениями от увиденного. 2020-й. Мир в изоляции, контент правит бал, и Netflix выпускает фильм о Movistar - у них там Алехандро Вальверде, человек, получивший второй шанс после своей допинг-истории, человек, завоевавший радужную майку, человек, получивший респект на пьедестале от нового героя пелотона Петера Сагана. Теперь для многих Вальверде - герой. И фильм Netflix о его команде вроде неплохой, интересный, чего уж там, но появляется анонс другого кино - на ESPN, пару кадров в Сети и Лэнс Армстронг заставляет забыть о том, что там Netflix прописал. Будто Movistar тянет в гору, а мимо проезжает Лэнс на роскошном желтом лимузине - нет, лучше на феррари - и кричит, оборачиваясь назад: Лэнс Армстронг как он есть. С чего начинается фильм ESPN о Великом и Ужасном? pic.twitter.com/WEfTmAmKuw — Tia (@tia1988) May 25, 2020 Да, это Лэнс как он есть - жесткий, решительный, стальные глаза, стальная выдержка. Вот только эти ругательства не его. А вы что подумали? Просто однажды Армстронг услышал, как хозяин бара назвал его имя. - Лэнс. - Что случилось? - F*сk you. F*сk you, you f*cking cheater. И дальше по сценарию. Хотел было ввязаться в драку, но решил просто втихаря оплатить счет тех, кто продолжал сыпать проклятиями. А еще Лэнс попросил передать присутствующим свою любовь. "Хочешь, чтобы Лэнс оплатил твой счет, когда увидишь его в ресторане, пошли его и скажи f*сk you несколько раз. Он оплатит счет и пошлет тебе его любовь". "Новая игра на выпивку. Накатывай каждый раз, когда Лэнс Армстронг скажет f*сk в новом фильме. Ты будешь на полу после первой минуты". Twitter с нетерпением ждал первой серии от ESPN. Когда Лэнс появился Тут бы сказать, что когда-то Лэнс был простым парнем, занимался триатлоном, но простым-то он не был никогда. В смысле с ним всегда было нелегко, да и по задаткам он не среднестатистический парень, который к тому же работал как вол. "Этот тинэйджер может соревноваться в триатлоне наравне со взрослыми", - писали о нем местные СМИ. А потом он подался в велоспорт и начал всех кошмарить. Пока не как Великий и Ужасный, а как "молодой парень, который настроен всех рвать". Да, именно так. Американец, который готов рвать всех подряд в каждой гонке. ESPN не зря позволил порассуждать в фильме о разнице в менталитете внутри пелотона: особенных французах, романтичных образах итальянцев (Пантани и Ко), бельгийцах - прагматичных, амбициозных, но не слишком. Лэнс в эту историю с архетипами не вписывался, да и не собирался. И не думал, и не задумывался. Он был одержим одной мыслью - выигрывать. И у него это уже получалось. Так могла начаться (и закончиться) история успеха любого талантливого "андера"? Да, но был ли он одним из многих? Нет. И точка. Когда Лэнс решил выигрывать Кстати, если вы еще не смотрели фильм, в глобальном смысле новой информации там нет - нет новых признаний, новой степени раскаяния. Даже о начале работы с доктором Феррари Лэнс снова рассказывает, как о будничном решении из разряда "всегда ел хлопья с молоком, но с сегодняшнего дня перейду на овсянку". Он не делает из судьбоносного решения драмы. Драмой для него было стать вторым в гонке. Вот это драма, а в остальном... Так же, тихо и буднично, он отказывается от "чистоты" своего последнего "живого" титула - чемпиона мира-1993. В интервью Опре Уинфри он говорил о выигранных на допинге желтых майках, но чемпионат мира оставался "чистым". Сейчас он отпускает и эту победу - кортизон Лэнс употреблял уже за год до этого. А ЭПО? "В 1993-м мы еще боялись. Были мысли, что люди могут умереть от этого". Так могла закончиться история одного из многих парней, который однажды решил прибегнуть к ЭПО. Да? Ну нет. © Twitter Лэнс Армстронг с Майком Тайсоном Когда Лэнс победил Радужная майка в 1993-м оказалась "грязной", но есть то, что у Лэнса не отнимет никто - он победил рак. Кадры с пресс-конференции, когда Армстронг подтверждает факт своей болезни, операции, - отдельная история, будто рассказанная кем-то другим. Лэнс не поднимает взгляд, он растерян, он напуган, и за него страшно. "Я не знаю ответа на вопрос, мог ли допинг вызвать рак, и я не хочу говорить "нет", потому что не думаю, что это так. Я не знаю, какой ответ правильный - "да" или "нет", но я бы точно не стал говорить "нет". После того как Армстронг выиграл свою самую главную в карьере гонку, многие люди получили помощь от его фонда Livestrong, да и сам Лэнс никогда не отказывал в помощи тем, кому было тяжело, пусть и ревновал некоторых парней с допинг-прошлым - их общество простило, а он до сих пор отбывает срок. "Я всегда буду благодарен Лэнсу, потому что он всегда был открыт для помощи. Когда моя мама заболела раком, он сделал все возможное, чтобы помочь нам. То же самое, когда я болел в 2015 году. Что я могу сказать? Он всегда был щедр и готов оказать помощь", - признается Иван Бассо уже в 2020-м. И на этом бы поставить точку. Парень, использовавший ЭПО, поборол рак, основал фонд, помогает коллегам. Искупление. Все, точка. Но вы же знаете, что... Когда Лэнс проиграл "Нет", - подтверждает Лэнс, отвечая на вопрос, тяжело ли далось решение вернуться к ЭПО после того, как битва за жизнь была выиграна. "Ответ будет непопулярным, но ЭПО безопасно. Оно принимается под руководством медработника, в консервативных дозах, есть вещи гораздо хуже"... Точка. Этого ничто не возьмет. Он не изменится, не признается, не осознает всего ужаса, который испытали люди, пострадавшие от его лжи. Да? Ну да. Но... Когда Лэнс берет реванш О том, что пришлось пережить его семье, Лэнс говорит как о худших последствиях своих деяний. Но были и еще два случая, за которые Лэнсу очень стыдно: он назвал шлюхой сотрудницу команды Эмму О'Рейли и вся эта история с Филиппо Симеони, который дал показания против доктора Феррари... В 2004-м Армстронг в желтой майке погнался за уехавшим в отрыв Симеони и дал ему понять недвусмысленным жестом "закрой свой рот". Не имеем, но применим: ядерный статус Израиля "Эта история с доктором Феррари всегда будет преследовать меня, - говорит Симеони в интервью Cyclingnews после того, как ESPN снова разворошил былое. - Я признался и меня дисквалифицировали. Многие не были честны, и с ними ничего не случилось, они продолжили жить как обычно. И вдобавок Армстронг преследовал меня, поддержки от UCI не было никакой. Люди писали об этом, и это вызвало хоть какую-то реакцию, но на самом деле никто не осознавал, насколько это серьезно - запугивание свидетеля. Я ничего не сделал Армстронгу. Я не упоминал его имя в суде, все что сказал - про то, что Феррари сделал со мной, но он приехал в Италию, сошел с самолета и первому же журналисту сказал: "Симеони - лжец". Свою карьеру Филиппо закончил раньше, чем мог бы. "Не докатался пару лет, потерял заработки, - рассказывает он. - Многие говорили, что не берут меня из-за скандала с Армстронгом". Сейчас он ко многому стал относиться спокойнее, но не любит разговоров о том, что в велоспорте все лжецы. "Есть хорошие люди, не все с гнильцой. Многие оставались верны себе... Система была мощной и не давала шанса хорошим парням. Сегодня если бы встретил Армстронга, просто бы отвернулся. Мне нечего ему сказать". А еще Симеони считает, что все должны оставить позади эту историю: "Если бы это зависело от меня, дал бы возможность Лэнсу вернуться в велоспорт. Он наделал ошибок, признался, заплатил свою цену. Было бы честно оставить все это в прошлом". Кстати, знаете, чем сейчас занимается Симеони? Он владелец двух баров. На этом все? Да. Но... нет… Когда Лэнс остается при своем - Симеони - чемпион Италии, он выигрывал гонки, а все запомнили тот день, потому что я вел себя как мразь... Но все могло быть хуже, я мог бы быть Флойдом Лэндисом, просыпаясь таким куском говна каждый день... - Вы так думаете? - Я знаю, я не просто так думаю. Я знаю. Тот самый Лэнс снова прорывается наружу, вспоминая о том, кто сдал систему. Армстронг опять с нами, он по-прежнему чувствует себя козлом отпущения и откровенно срывается, когда речь заходит о его визите к Яну Ульриху - принципиальному сопернику, который был уличен в допинге, стал персоной нон грата в немецком спорте и оказался в психиатрической лечебнице. "Наши ситуации очень похожи. У него было все: жена, дети, деньги, но этого было недостаточно... Гребаный спорт сделал это с ним. СМИ позволили сделать с ним это. Италия прославляет Бассо, обожествляет его, дает работу, приглашает на гонки, на ТВ, а он ничем не отличается от любого из нас. Но они позорят Пантани, уничтожают в прессе, выгоняют из спорта, и он умирает. Он мертв! В Германии Эрик Цабель, Рольф Альдаг получают работу, их зовут на ТВ, приглашают на гонки, возводят на пьедестал и разрушают жизнь Ульриха. Почему? Вот почему я поехал навестить Ульриха, потому что это ... f*cking bullsh*t". © EZRA SHAW Бывший велогонщик Лэнс Армстронг Когда Лэнс снова на коне Лэндис и те, кто получил во всех смыслах меньше, бесят Армстронга, выводят его из себя, выворачивают наизнанку. Он откровенно срывается: "Ты можешь солгать один раз или, в моем случае, 10 тысяч раз, просто потому, что ты десять тысяч раз ответишь на вопрос (про допинг). Ты можешь пойти дальше и сказать: "Не задавайте мне об этом вопросов снова". Но когда ты при этом еще и идешь судиться с кем-то, это в сто раз хуже, потому что ВСЕ МЫ ЛГАЛИ". О «дохлой лошади» и «знатном нефтянике» по фамилии Чубайс Сюжет для этого кино, конечно, вечный. Тут тебе и любовь - к победам, ревность - ко всем, предательство и... деньги. Эту тему Лэнс тоже обсуждает легко: вот этот дом я когда-то построил, а потом вынужден был продать. И фраза, брошенная как бы невзначай: "Вот это я хотел бы вернуть больше всего. Это... ну и пять миллионов". Сумма потерь от разоблачения была серьезная, и реально она выше суммы сделки с судебной системой, сократившей вину Армстронга со ста до пяти миллионов. Да, Лэнс уже давно не живет роскошной жизнью, но и не бедствует. Он зарабатывает честно... на прежней лжи. У него самый крутой подкаст о велоспорте, он гоняет по маршруту известных гонок в Европе с любителями. Да и блокада со стороны организаторов гонок начинает ослабевать. "Тур Фландрии" в 2018-м, несмотря на возмущение со стороны UCI, решил пригласить Армстронга для выступления на одном из мероприятий, приуроченных к старту "монумента". Приглашение пришло от Tour of Flanders Business Academy - там он должен был стать почетным спикером и... героем. "Герои вдохновляют нас своими выдающимися достижениями, - говорилось в приглашении на мероприятие. - Их истории выделяются на фоне остальных. Герои пробуждают в нас воспоминания. Героями становятся не после одного достижения, они получают свой статус после того, как могут повторить свой успех. Это делает их суперлюдьми". Хорошенько подумав, Армстронг все же отказался от этой "героической" истории. Но зато организовал тренировочный сбор на Мальорке. Знаете, сколько стоит шесть дней погонять с Лэнсом и Ко? Заплатите 30 тысяч долларов и "крутите" шесть дней с Великим и Ужасным. Вот на этом, пожалуй, все. По крайней мере UCI, похоже, сдался в борьбе с "легендой о Лэнсалоте": "Ну, я же не могу забрать у него паспорт и запретить ездить по миру", - говорит Давид Лаппартьен. Нет, не можете, но... Скоро на ESPN вторая серия этой истории, которая, бесспорно, "выделяется на фоне остальных". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





119 Источник Похожие новости Не имеем, но применим: ядерный статус Израиля Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив Особый иммунитет? В США не верят в низкую смертность от COVID-19 в России Демократия как латентная диктатура криминала Ледокольный флот России: когда действительно нет аналогов в мире О «дохлой лошади» и «знатном нефтянике» по фамилии Чубайс Новости партнеров