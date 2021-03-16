Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Украина

«Потомки Штефана» пообещали вернуть Молдове её историю

16 марта 2021, 01:20  •  60 • Украина
Молдаван со школьной скамьи пытаются убедить в том, что они румыны
Представители молодёжного движения «Urmașii lui Ștefan» («Потомки Штефана») начали сбор подписей под заявлением, в котором потребовали от властей изменить название школьного предмета «История румын» на «Историю Молдовы».
«По данным статистики, лишь 6-7% жителей Молдовы считают себя румынами. Это их выбор и право. Но значительная часть жителей Молдовы – 2 миллиона из 2,8 миллиона считают себя молдаванами. И они имеют право на свою историю, как древнейшего государства»,
– рассказал журналистам представитель движения Думитру Робу.
Доктор психологии преподаватель одного из университетов Нью-Йорка Вадим Молдован тоже считает такую ситуацию абсурдной, не понимая, почему в государственном университете Молдовы есть кафедра «Истории румын», но нет кафедры «Истории молдаван», при том что Молдавия обладает своей собственной древней историей, что легко доказать – есть летописи, подтверждающие историю страны.
По мнению активистов молодёжного движения, «название школьного предмета, как и содержание учебной программы, являются дискриминационными», о чём они сообщили на пресс-конференции, объявив, что начинают борьбу с дискриминацией молдаван в их собственной стране.
Проанализировав учебник истории для IV класса, представители движения подсчитали: слово «молдавский» в текстах учебника упоминается всего восемь раз, зато слово «румынский» – 92 раза.
«В Румынии школьный предмет называется просто «История», а Республика Молдова является единственной страной, в которой наименование исторического учебного предмета содержит и название этнической группы: «История румын». В результате молдавские дети вынуждены изучать свою национальную историю в ключе румынизма. Всё это является нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН по правам человека»,
– напомнил Думитру Ройбу.
Выступающие на пресс-конференции гражданские активисты подчёркивали, что у детей, особенно младшего школьного возраста, отсутствуют собственные убеждения, на что и делают ставку унионисты, пытаясь заставить детей поверить в то, что они румыны.
Участник общественного движения «Urmașii lui Ștefan» Владислав Райлян, недавно окончивший лицей, отметил, что в результате школьного курса истории он узнал действительно об истории румын, как и называется школьный предмет, об истории Молдавии в нём упоминается вскользь.
Однако активисты молодёжного движения обещают бороться за восстановление справедливости.
Соб. корр. ФСК
На фото. Пресс-конференция молодёжного движения «Urmașii lui Ștefan», источник – IPN.md

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 18:55
Политолог рассказал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма
15 марта 2021, 19:50
Украинское ТВ: Начинается колоссальное обострение и запуск югославского сценария
15 марта 2021, 19:50
Украина: Коллективное прозрение не за горами
15 марта 2021, 14:20
О польских концлагерях и пропагандистской войне
15 марта 2021, 11:35
Бортник: Украиной публично управляет политбюро из спецслужб и американцев
15 марта 2021, 19:50
США пустят «в расход» всех украинских олигархов: Мешают управлять Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 23:30
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 00:25
Либерал Белковский – Зеленскому: Остановись! Это опасная игра с Путиным!
16 марта 2021, 00:20
«Удары будут наноситься точечно»: какие преимущества может получить российский беспил...
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.