«Потомки Штефана» пообещали вернуть Молдове её историю

Молдаван со школьной скамьи пытаются убедить в том, что они румыны

Представители молодёжного движения «Urmașii lui Ștefan» («Потомки Штефана») начали сбор подписей под заявлением, в котором потребовали от властей изменить название школьного предмета «История румын» на «Историю Молдовы».

«По данным статистики, лишь 6-7% жителей Молдовы считают себя румынами. Это их выбор и право. Но значительная часть жителей Молдовы – 2 миллиона из 2,8 миллиона считают себя молдаванами. И они имеют право на свою историю, как древнейшего государства»,

– рассказал журналистам представитель движения Думитру Робу.

Доктор психологии преподаватель одного из университетов Нью-Йорка Вадим Молдован тоже считает такую ситуацию абсурдной, не понимая, почему в государственном университете Молдовы есть кафедра «Истории румын», но нет кафедры «Истории молдаван», при том что Молдавия обладает своей собственной древней историей, что легко доказать – есть летописи, подтверждающие историю страны.

По мнению активистов молодёжного движения, «название школьного предмета, как и содержание учебной программы, являются дискриминационными», о чём они сообщили на пресс-конференции, объявив, что начинают борьбу с дискриминацией молдаван в их собственной стране.

Проанализировав учебник истории для IV класса, представители движения подсчитали: слово «молдавский» в текстах учебника упоминается всего восемь раз, зато слово «румынский» – 92 раза.

«В Румынии школьный предмет называется просто «История», а Республика Молдова является единственной страной, в которой наименование исторического учебного предмета содержит и название этнической группы: «История румын». В результате молдавские дети вынуждены изучать свою национальную историю в ключе румынизма. Всё это является нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН по правам человека»,

– напомнил Думитру Ройбу.

Выступающие на пресс-конференции гражданские активисты подчёркивали, что у детей, особенно младшего школьного возраста, отсутствуют собственные убеждения, на что и делают ставку унионисты, пытаясь заставить детей поверить в то, что они румыны.

Участник общественного движения «Urmașii lui Ștefan» Владислав Райлян, недавно окончивший лицей, отметил, что в результате школьного курса истории он узнал действительно об истории румын, как и называется школьный предмет, об истории Молдавии в нём упоминается вскользь.

Однако активисты молодёжного движения обещают бороться за восстановление справедливости.