|
Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего
30 декабря 2020, 00:25 • 20 • Политика
Президент России Владимир Путин никогда не ругает чиновников, а всегда говорит с ними спокойно, но и его спокойствие способно многих напугать. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего: "Потом сразу сон пропадает".
По словам зампреда правительства, Путин всегда говорит тихо, но жёстко. Именно поэтому ему не нужно ругаться. Он способен достигать желаемого эффекта, не повышая голоса.
Вице-премьер также добавил, что время от времени общается с президентом. Это происходит, когда он выступает с докладом на совещании с участием главы государства или когда он напрямую звонит Путину по срочным вопросам.
Напомним, что ранее о российском президенте высказался его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Путин - честный человек, который всегда держит своё слово. Именно поэтому у Турции ни с одним государством нет таких крепких связей, как с Россией.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2020, 02:20
|
27 декабря 2020, 03:40
|
26 декабря 2020, 20:20
|
22 декабря 2020, 23:45
|
23 декабря 2020, 00:40
|
26 декабря 2020, 01:05
|
23 декабря 2020, 08:55