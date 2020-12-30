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Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего

30 декабря 2020, 00:25  •  20 • Политика
Президент России Владимир Путин никогда не ругает чиновников, а всегда говорит с ними спокойно, но и его спокойствие способно многих напугать. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего: "Потом сразу сон пропадает".
По словам зампреда правительства, Путин всегда говорит тихо, но жёстко. Именно поэтому ему не нужно ругаться. Он способен достигать желаемого эффекта, не повышая голоса.
Он не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жёстко. После этого и ругать не надо. Потом сразу сон пропадает. Но, к счастью, это бывает не так часто, - отметил Хуснуллин в Instagram.
Вице-премьер также добавил, что время от времени общается с президентом. Это происходит, когда он выступает с докладом на совещании с участием главы государства или когда он напрямую звонит Путину по срочным вопросам.
Напомним, что ранее о российском президенте высказался его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Путин - честный человек, который всегда держит своё слово. Именно поэтому у Турции ни с одним государством нет таких крепких связей, как с Россией.

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