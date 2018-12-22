«Потом перепродадут в Африку»: какие вертолёты будет использовать Украина в акваториях Чёрного и Азовского морей

Для патрулирования акваторий Чёрного и Азовского морей Киев будет использовать вертолёты европейского производителя Airbus, первая партия которых уже поступила на Украину. Об этом заявил президент Пётр Порошенко. Эти машины встанут на вооружение погранслужбы, Национальной гвардии, МВД и МЧС. Кроме того, по словам главы государства, также планируется приобретение боевых вертолётов Airbus для украинских ВС. Ранее в СМИ появлялась информация, что большинство из поставляемых Украине машин уже были в употреблении и от них отказались другие страны. Эксперты усматривают в текущем контракте также политическую подоплёку, утверждая, что киевские власти намеренно ущемляют местных производителей и разрушают национальный ВПК в угоду европейским партнёрам.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев получил первую партию вертолётов компании Airbus, контракт на поставку которых был заключён 14 июня. Хотя изначально речь шла о закупке 55 машин для нужд Министерства внутренних дел: по словам Порошенко, они будут использоваться и для патрулирования госграницы, в частности акваторий Азовского и Чёрного морей.

«Это результат нашего сотрудничества с нашими французскими и немецкими партнёрами. Эта техника поможет Украине осуществлять авиационную разведку, доставку оперативных групп и спасателей, в том числе в горной местности и в акваториях Чёрного и Азовского морей», — отметил президент Украины в своём Twitter.

Вместе с главой МВД Арсеном Аваковым Порошенко осмотрел первые экземпляры вертолётов Н225 Super Puma, прибывшие на Украину.

Кроме того, Пётр Порошенко пообещал, что в скором времени такие машины получит и украинская армия.

«В дополнениях к этому контракту указано, что мы будем иметь и боевые вертолёты Airbus для Вооружённых сил Украины, которые повысят боевую мощь Вооружённых сил Украины для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей державы», — подчеркнул президент Украины, выступая на аэродроме в Киевской области 21 декабря.

По его словам, Украина должна быть готова к «любым инцидентам» в Чёрном и Азовском морях.

Демонстративный жест

7 июля Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции о покупке в кредит 55 вертолётов Airbus Helicopters. Заём в размере €551 млн предоставило Государственное казначейство Франции и кредитные организации Пятой республики.

Из 55 вертолётов, которые должен получить официальный Киев, 24 машины — это лёгкие одномоторные Н125. Как отмечает сайт производителя, в сферу их применения входит «наблюдение, оперативное управление, поиск и спасение, транспортировка отрядов особого назначения, патрулирование границ в условиях жаркого климата и высокогорья». 10 вертолётов — многоцелевые Н145, 21 — тяжёлые вертолёты Н225 Super Puma, применяемые в основном для спасательных операций, а также перевозки грузов различного назначения.

Что касается боевых вертолётов, которые планирует получить Украина, то Пётр Порошенко не уточнил, о каких именно машинах Airbus Helicopters идёт речь.

Европейская компания является производителем нескольких линеек военных вертолётов. Среди них военная версия Н225 — AS 332 Super Puma (и его модификации Caracal и Coguar), ударный вертолёт EC665 Eurocopter Tiger, вертолёт палубной авиации NH90 NFH и ряд других.

Однако, как отмечают эксперты, даже поставка Украине современных боевых вертолётов не способна серьёзно усилить оборонный потенциал ВСУ.

«Радикализация электората»: как регионы Украины запрещают «русскоязычный культурный продукт» «Порошенко с таким же успехом может заявлять, что на этих вертолётах полетит на Луну, — заявил в интервью RT главный редактор журнала «Национальная оборона» член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. — Всё, что он говорит, преследует одну цель — поднять рейтинг перед президентскими выборами».

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отметил в беседе с RT, что уже полученные Украиной вертолёты вполне могут использоваться для демонстрации государственного флага — например, для полётов в спорных зонах.

«Демонстрировать некоторую деятельность они смогут, но я сомневаюсь, что наличие подобных вертолётов изменит военно-политическую конфигурацию в регионе Азовского и Чёрного морей, — утверждает эксперт. — Каковы истинные цели? Показать, что они якобы охраняют свои границы? Но Россия-то их реально охраняет, и, как показал инцидент в Керченском проливе, мы применяем любые доступные силы и средства, чтобы защититься от незваных гостей».

Боевой вертолёт AS 332 Super Puma

© navy.mil

Источник RT в украинской партии «Батькивщина» сообщил, что закупка иностранных вертолётов ещё не гарантирует того, что украинские военные смогут ими управлять.

«Это дорогостоящие машины, никто не даст гарантию, что их завтра же не сломают. Посмотрите на реформу полиции — они уже разбили все свои автомобили, и Украина закупила им новые. Тут, видимо, будет точно так же», — уверен собеседник RT.

Вертолёты б/у

Как отмечают украинские СМИ, часть вертолётов, которые получает республика, — это подержанные машины. Ранее французское издание La Tribune уточняло, что 21 вертолёт Н225 Super Puma из украинского контракта принадлежит лизинговой компании Parilease, дочерней структуре BNP Paribas. Этот финансовый конгломерат, в свою очередь, является одним из кредиторов Украины по контракту о покупке вертолётов.

Вертолет H225s

© airbus.com

По номерам машин, указанным в контракте, журналисты выяснили ещё одну любопытную деталь: как минимум часть машин могла ранее использоваться норвежской компанией CHC Helikopter Service и обслуживать буровые платформы этой страны. В апреле 2016 года один такой вертолёт потерпел крушение у берегов Норвегии из-за отрыва несущего винта. Погибли 13 человек, после чего все машины этой модели были из Норвегии отозваны. А в лизинг CHC Helikopter Service эти вертолёты передавала Parilease, которая теперь решила продать вертолёты Киеву.

В сентябре МВД Украины признало, что «часть вертолётов, а именно модель Н225, является используемой», но, как подчеркнул официальный представитель силовой структуры Артём Шевченко, это якобы не те машины, которые вернула производителю Норвегия.

Вопросы вызывает и цена «вертолётов Авакова». Как отмечает издание Marker.ua, за каждую б/у машину Украина заплатит €13 млн — втрое больше, чем за аналоги местного производства.

Иван Коновалов называет французско-украинский контракт «сомнительным». Он считает, что предоставлять кредит Киеву было по меньшей мере преждевременно.

«Этих денег французское правительство никогда больше не увидит, возвращать их никто не будет. И я не удивлюсь, если эти вертолёты будут перепроданы в какие-нибудь африканские страны», — утверждает Коновалов.

Ряд украинских СМИ предположили, что на Украину также могут поставить вертолёты Airbus, от которых ранее отказалась Польша. В 2016 году Варшава разорвала контракт на поставку 50 многоцелевых вертолётов Caracal производства Airbus стоимостью €3,14 млрд. Поляки аргументировали своё решение стремлением развивать собственное вертолётное производство, но годом позже подписали контракт на поставку американских многоцелевых ударных вертолётов UH-60 Black Hawk.

Как отмечают эксперты, среди обещанных Порошенко боевых вертолётов вполне могут быть машины, которые намеревались продать полякам. Однако, по словам аналитиков, у Киева просто нет на это денег. А получение нового кредита может быть весьма проблематичным.

«Никто Украине ничего в кредит поставлять не будет. Украина — страна-банкрот, а таким Европа не подаёт», — заявил Игорь Коротченко.

Иван Коновалов также выразил уверенность, что у украинской стороны нет денег на эти цели.

«В Европе все задаются вопросом, как Украина собирается расплачиваться по уже имеющимся долгам», — подчеркнул политолог.

Борьба с конкурентом

Покупку Киевом иностранных вертолётов ранее раскритиковали украинские производители. Так, в сентябре президент компании «Мотор Сич» депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев в интервью РБК назвал этот контракт «шагом к обнищанию».

«Есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна», — заявил промышленник.

В настоящее время «Мотор Сич» занимается глубокой модернизацией вертолётов Ми-2 и Ми-8, которые эксплуатируются различными ведомствами Украины, включая ВСУ. В апреле этого года прошли испытания нового вертолёта «Надежда». Кроме того, вертолётными проектами в стране занимаются КБ «Аэрокоптер» в Полтаве, Softex-Aero в Броварах, КБ «Горизонт-12» и киевское КБ «Вертикаль».

Иван Коновалов предположил, что за поставками европейских вертолётов в кредит Украине могут скрываться планы окончательно разрушить ВПК страны.

«Европе производство на Украине не нужно ни в каком виде, а производство вооружений тем более, — отмечает Коновалов. — Люди, пришедшие к власти в 2014 году с подачи Запада, были нацелены на уничтожение оборонно-промышленного комплекса страны, потому что у него была самая высокая кооперация с российским оборонно-промышленным комплексом. Эту связь разорвали, теперь добивают сам ОПК Украины, чтобы он не был конкурентом для Европы».

По мнению эксперта, примером такой политики может послужить фактически уничтоженный прямой конкурент Airbus в области производства военно-транспортных самолётов — предприятие «Антонов».

«По большому счёту, его разгромили те, кто сейчас находится у власти. То же самое можно сказать о «Мотор-Сич». Эта компания приносила реальный доход государству. Но теперь почти всё производство постепенно перебирается в Китай, — отмечает Коновалов. — Европейцы руками украинского правительства уничтожают украинскую промышленность, прежде всего оборонную».

Как отметил источник RT в Министерстве обороны Украины, качество современных украинских вертолётов вызывает вопросы, поэтому ведомство «решило не рисковать».

В цеху ОАО «Мотор Сич» в Запорожье

РИА Новости

© Марина Лысцева

«Минобороны уже закупало вертолёты украинского производства несколько лет назад, но они не смогли выполнить поставленные задачи и оказались некачественными. Тут речь идёт о показательном проекте, поэтому нужна была качественная техника», — заявил собеседник RT.

Источник RT в партии «Народный фронт» рассказал, что история с покупкой французских вертолётов отражает реальное состояние украинской военной промышленности.

«Насколько мне известно, «Мотор Сич» создал отдельное производство вертолётов и очень рассчитывал на украинские заказы. Но Украина не развивает своё производство, судя по всему, по той причине, что делать эту продукцию попросту некому. Вся «гордость военной техники» — это переделанные советские образцы», — подчеркнул собеседник RT.