Потолок возможностей: что мешает Трампу выполнить предвыборные обещания в сфере экономики

Протекционистский курс Вашингтона вызвал серьёзные проблемы сразу в нескольких отраслях экономики США. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Федеральной резервной системой. В частности, там указано, что заградительные пошлины, введённые Белым домом на ряд товаров, привели к подорожанию некоторых видов сырья и перебоям в поставках. Кроме того, из-за миграционной политики Дональда Трампа в Соединённых Штатах всё более остро ощущается дефицит рабочей силы. Однако основные опасения ФРС связаны с ростом госдолга — решение этого вопроса было одной из главных тем предвыборной кампании американского лидера. Почему экономические реалии не совпадают с обещаниями президента — в материале RT.

Американская экономика испытывает острый дефицит квалифицированных кадров и в полной мере ощущает на себе негативные эффекты тарифной войны, начатой Белым домом. Об этом говорится в июльском обзоре Beige Book («Бежевая книга», Сводка комментариев о современном экономическом положении в округах ФРС), опубликованном Федеральной резервной системой США за две недели до её очередного заседания.

«Бежевая книга» составляется на основе регулярных отчётов 12 региональных банков, входящих в ФРС, и публикуется 8 раз в год. Этот документ служит одним из основных индикаторов состояния американской экономики.

В текущем обзоре, в частности, говорится о сдержанном и довольно неравномерном росте деловой активности. Но особое внимание в «Бежевой книге» уделяется изменениям, связанным с протекционистскими инициативами Белого дома.

Так, представители некоторых отраслей промышленности заявили о росте внутреннего спроса на их продукцию в связи с введёнными импортными ограничениями, но при этом отметили, что издержки предприятий на закупку строительных материалов, углеводородов и металлов возросли. Производители жалуются на хаос, возникший в цепочке поставок, а также отмечают панику на рынке сырья.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

1 марта Дональд Трамп объявил о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия. Эти нормы вступили в силу с 1 июня, когда закончилась отсрочка для поставок из таких госудаств, как Южная Корея, Канада и Австралия, а также стран ЕС.

Торговое противостояние США с рядом государств сказалось на состоянии американского фондового рынка. Так, динамика торгов на крупнейших площадках уже с начала года была достаточно нестабильной.

Внешнеэкономическая политика Вашингтона последних месяцев, включая решение ограничить импорт металла, спровоцировала отток инвесторов с рынка. Негативную роль сыграли и другие факторы: торговая война, развязанная Вашингтоном в отношении Пекина, а также выход Вашингтона из крупных торговых союзов — например, в прошлом году Дональд Трамп объявил об отказе участвовать в создании Транстихоокенаского партнёрства.

Протекционизм в металлургической отрасли повлёк множество проблем для потребителей сырья. Например, крупнейший в США производитель гвоздей Mid-Continent Nail Corporation сообщил в конце июня об угрозе банкротства.

Строительный рынок терпит убытки из-за роста цен на древесину — в прошлом году Вашингтон повысил пошлины на ввоз в страну канадских пиломатериалов. Это была ответная мера на решение Оттавы ограничить импорт американской молочной продукции.

Как заявил в июне этого года председатель Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм США Рэнди Ноэл, рост тарифных ставок на канадскую древесину привёл к удорожанию каждого нового дома примерно на $9 тыс. Это снижает доступность жилья для среднестатистического покупателя и тормозит развитие отрасли в целом, говорят представители ассоциации, которые уже заявили о планах поднять этот вопрос в Министерстве торговли.

Эксперты отмечают, что негативные последствия подобной политики были спрогнозированы заранее.

«Было ясно, что такие шаги могут привести к сокращению занятости и производства, — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Выгоды, полученные сталелитейной и алюминиевой отраслями, нивелируются потерями в других сферах. И эти данные ФРС могут внести кардинальные перемены в американскую стратегию торговых войн».

Эксперт напомнил, что в 2002 году США тоже вводили пошлины на ввоз стали из-за рубежа, но очень быстро отказались от этой идеи, вернув прежние тарифы буквально через пять месяцев.

«Тогда потери от роста пошлин составили до 220 тыс. рабочих мест», — уточнил Васильев.

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, негативные последствия торговых войн в полной мере проявятся либо осенью, либо в начале следующего года.

«Вопрос в том, сможет ли Трамп разрешить до этого момента торговое противостояние с КНР. Рынки сейчас ждут, чем оно закончится, — отметил эксперт в интервью RT. — Но в любом случае, контрсанкции будут бить прежде всего по базовому электорату Трампа — по рабочим. Для Трампа вопрос экономического роста — это вопрос его политической устойчивости».

Дефицит кадров

В «Бежевой книге» говорится, что достаточного количества квалифицированных кадров нет ни в одном округе США. Есть данные, что в некоторых случаях предприятиям даже приходилось аннулировать часть заказов из-за нехватки сотрудников. В документе говорится, что в стране мало как опытных инженеров, так и рядовых рабочих в строительстве и промышленности. Не хватает даже водителей грузовых автомобилей. Порой компаниям приходится бороться за сотрудников, повышая размер зарплат, однако это повышает риск ускорения инфляции.

О дефиците рабочей силы как о крайне негативном факторе для экономики ФРС заявляет не впервые — в январском обзоре приводились схожие данные.

По мнению ряда экспертов, миграционная политика действующей администрации США противоречит планам Белого дома по развитию экономики. Согласно расчётам Института исследований экономического цикла (ECRI), Дональду Трампу будет сложно выполнить своё обещание по созданию 25 млн новых рабочих мест без привлечения в страну новых иммигрантов.

Работник устанавливает систему крыла Boeing на заводе © JASON REDMOND

Reuters

Делая ставку на развитие тяжёлой промышленности, американский лидер должен учитывать и демографические тенденции. Если в начале прошлого века прирост населения в США достигал порядка 2% в год, то в начале 2000-х — всего 1%, и этот негативный тренд продолжается. Согласно прогнозам ECRI, властям США придётся со временем привлекать в страну больше мигрантов.

Сейчас же наблюдается обратная ситуация — в результате миграционной политики Дональда Трампа приток новых переселенцев в США существенно сократился. При новой администрации Белого дома в страну въехало рекордно низкое количество мигрантов — всего 29 тыс. Сопоставимые показатели фиксировались лишь 15 лет назад — в 2002 году.

По мнению Дмитрия Абзалова, ужесточение миграционной политики действительно могло оказать негативное воздействие на рынок труда в США.

«Проблемы есть, и в большей степени они затрагивают сферу найма работников низкой квалификации. Высокооплачиваемые специалисты и сейчас имеют возможность въехать в США, в отличие от потока низкоквалифицированных трудовых мигрантов из стран Латинской Америки, в первую очередь, Мексики», — отметил эксперт в интервью RT.

«Попал в ту же ловушку»

Выступая в среду на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о ещё одной негативной тенденции: рост госдолга США существенно опережает экономику.

«Госдолг растёт, и я думаю, что он растёт быстрее, чем наша экономика. А нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нужно над этим работать», — заявил Пауэлл.

Таким образом, Дональду Трампу не удалось выполнить своё предвыборное обещание — сократить госдолг. Напротив, при новой администрации внешняя задолженность продолжила уверенный рост и по итогам прошлого года достигла уровня в 108% от ВВП — в 2016 году этот показатель составлял 106,4% от внутреннего валового продукта. Согласно прогнозам МВФ, к 2023 году госдолг США может достичь 117% от ВВП.

Новой администрации не удалось пока добиться и серьёзного прироста ВВП, по итогам прошлого года этот показатель составил 2,5%. Для сравнения, в 2016 году ВВП вырос на 1,6%, а в 2015 — на 2,6%. Прогноз Совета экономических консультантов при Белом доме о 3-процентном росте ВВП США в 2018 году пока не оправдывается, и по итогам первого квартала текущего года он был пересмотрен в сторону понижения — до 2,2%

По мнению экспертов, главная причина неуклонного роста госдолга Соединённых Штатов не изменилась — расходы американского бюджета перекрывают доходы. Администрация Дональда Трампа, с одной стороны, последовательно повышает оборонный бюджет, а с другой — снижает налоговое бремя на бизнес.

Дмитрий Абзалов считает, что, вопреки своим предвыборным обещаниям, Трамп будет только наращивать госдолг в ближайшей перспективе, избегая, таким образом, бюджетного дефицита.

«В отдалённом будущем Трамп надеется на рост экономики и рост облагаемой налогами базы, — считает эксперт. — Но не исключён и вариант, при котором рост госдолга приведёт к надуванию «пузыря» на рынке. Если он «схлопнется», последствия могут быть весьма неприятные, причём не только для США, но и для держателей американских долговых бумаг».

Военнослужащие армии США © The U.S. Army/Flickr

По мнению Владимира Васильева, Дональд Трамп повторяет сегодня в экономической сфере тактику Рональда Рейгана, и совершает те же ошибки.

«Рост госдолга связан с перестройкой бюджетных приоритетов, с опережающим ростом военных расходов. Трамп попал в ту же ловушку, что и Рейган, который в своё время тоже сочетал рост оборонных трат с фискальной реформой. В итоге эта тактика провалилась. Сейчас также не исключено, что США не смогут в таких условиях потянуть гонку вооружений, ведь потолок возможностей по повышению госдолга сегодня несравнимо ниже, чем был при Рейгане, когда госдолг колебался в районе 30% от ВВП», — подвёл итог Васильев.