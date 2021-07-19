Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ • 226 • Украина

На Украине не утихает скандал вокруг поста заместителя главы издания «Страна.юа» Светланы Крюковой, которая написала пост в ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Публикация вышла в стиле откровенного адепта украинского национализма, достойная пера Офиса президента и таких одиозных персонажей, как Лариса Ницой или Ирина Фарион.



Крюкова оперировала типичной для такой публики аргументацией о том, что пока Киев был столицей Древней Руси, в Москве существовали лишь болота и медведи. Также она прошлась по советскому прошлому Украины, обвинив советскую власть в тотальном закабалении граждан, особенно крестьян. Кроме того, она фактически осудила тех, кто празднует День Победы, употребив весьма оскорбительный термин «победобесие» (позже данный абзац из публикации убран).



Украинский народ, по её мнению, представляет собой единую общность, которая ищет своё место под солнцем. А успешное государство Украина, оказывается, может поставить крест на России, показав несостоятельность её государственной концепции.



«Мы не строим проект „анти-Россия‟. Мы строим проект „Украина‟. И мы понимаем, насколько высоки ставки писарей от Путина, чтобы нам помешать. Им страшно потому, что проект „Успешная Украина‟ похоронит проект „нынешняя Россия‟. Примерно так, как проект „успешная Европа / Америка‟ развалил проект нищего и отсталого, но при этом громко бряцающего ядерным и другим оружием СССР. И в этом случае обязательно наступит время, когда в самой России начнут задавать вопросы к тем, кто сегодня учит истории и жизни нас. Почему есть купающиеся в золоте Москва и Питер, а есть все остальные регионы? Почему „алмазная Якутия‟ и „нефтегазовая Сибирь‟ не живут и близко как государства Аравийского полуострова, хотя нами тоже практически единолично управляет почти монарх?», — рассуждала Крюкова.



Данный опус спровоцировал серьёзное противостояние в интернете, поскольку он совсем не согласуется с редакционной политикой оппозиционного издания, которое претендует на то, чтобы являться рупором адекватности и объективности. В комментариях с массовым осуждением журналистки выступили противники национализма. Они обвинили Крюкову в том, что она «переобулась», продалась Офису президента или Томашу Фиале. Ряд пользователей искренне недоумевали, почему она вдруг стала оперировать типичными мифологемами сторонников Романа Шухевича и Степана Бандеры, а часть комментаторов сделали вывод, что «Страна» меняет свой идеологический вектор.



Скандал зашёл настолько далеко, что прокомментировать текст был вынужден главред издания Игорь Гужва. Он акцентировал внимание, что написанное Крюковой — её личное мнение, а не позиция сайта. Гужва не готов подписаться ни под одним тезисом своей подчинённой, но увольнять её он отказался. При этом он начал банить тех, кто возмущался постом Крюковой.



«Сразу скажу — я не буду увольнять Светлану Крюкову за то, что она критикует статью Путина (кстати, она не „переобувалась‟ — у неё по Путину была всегда такая точка зрения, так же как не поменялось сейчас её отношение к Зеленскому, Порошенко, Карасю, Стерненко и прочим подобным персонажам). Так же как я не буду увольнять Антонину Белоглазову за то, что в 2016 году она позитивно комментировала присоединение Крыма к России. У нас работают и будут работать люди с разными политическими взглядами. На основе профессионализма и взаимного уважения. Мы не секта. Мы открытое, свободное издание. Мы даём объективную картину мира, представляя разные точки зрения, анализируя и сопоставляя факты и события. В этом и есть суть нашей работы», — сообщил Гужва.



Жена Анатолия Шария Ольга Шарий полагает, что после такого Крюковой прямая дорога в СМИ, поддерживающие нынешнюю политику Киева и работающие в русле «патриотического» дискурса.



«Если Светлана Крюкова считает, что мы свободное общество, которое выбирает президента в отличие от России и наслаждается свободой слова — в нынешних условиях ей дорога в лагерь упоротых свидетелей патриотических достижений. Пусть идёт на Прямой, в Обозреватель и кричит Слава Украине. Зачем она ходит на каналы, которые смотрят такие тупые ватники? Не зовут? Зачем их ютюб канал постоянно хайпит на названиях о русскоязычных, Путине и Крыме? Суть не в точке зрения. Суть в том, что ты принципиально защищаешь, а не пиаришься», — написала Шарий.



К слову, Анатолий Шарий обвинил Крюкову в накрутке лайков к её публикации с помощью ботов, что подтвердил одесский журналист Максим Войтенко, выложив соответствующие скриншоты.



«Автор занимается демагогией, путает Северную и Южную Осетии, пишет о „победобесии‟ (это слово-маркёр и дальше пост можно читать только из зоологического интереса к редким видам насекомых). Но она сгенерировала крупный ср*ч и вот это всё. А я вот обратил внимание на слова одного комментатора и проверил лайки к этому посту. Он оказался прав. Вот кто формировал базу. Тут не все страницы. Я прокрутил первые пару со списками общих френдов и знакомых и сделал подряд 15 скринов. Потом мне это надоело», — констатировал Войтенко.





Политик и блогер Татьяна Монтян связывает откровенно русофобский пост Крюковой с тем, что на днях «Страна» была внесена «Роскомнадзором» в список запрещённых изданий в РФ.



«Именно с этим я и связываю весь поток отборной русофобской желчи, который Светочка Крюкова вылила в эфир и который оказался лишь реакцией на неминуемый бан „Страны.юа‟ вследствие плотного сотрудничества с Зелебобиками хозяев и спонсоров издания — Лёвочкиным и Корбаном, соратником Бени — и их участия в обнулении Медведчука. Но самое весёлое, что сама „Страна.юа‟ никак не комментирует ни русофобских выс*ров своей звезды Светочки Крюковой, ни своего бана в России. Неужели всё ещё пытаются порешать и попытаться удержать свою пророссийскую аудиторию, которая чтит 9 Мая? Вы, конечно, талантливые пропагандоны, ребятки, но не до такой степени. Переходите уже на украинский язык и вливайтесь в дружные ряды „Украинской Правды‟, „Обозревателя‟ и „Нового Времени‟», — написала Монтян.



Политолог Алексей Калиниченко видит причину скандала в более глубоком явлении — отсутствии единства в рядах антимайданно настроенных граждан. Этому как нельзя способствовали нынешние лидеры общественного мнения, в том числе от журналистики.



«Антимайдан за все эти годы так и не удосужился придти к необходимому компромиссу — определиться и признать одного политика представляющего интересы всех тех миллионов граждан Украины, не признавших февральский переворот. Этой разобщённости как раз таки и способствовали те самые политические и околополитические деятели и яркие общественники от журналистики, возведённые в ранг авторитетов и лидеров общественного мнения. В общем, объединения так называемой „ваты‟ не видать. Дальше может быть либо мощное социально-политическое потрясение — например, возобновление активных боевых действий в Донбассе с расширением фронта на всю территорию краины с перерастанием в гражданскую войну и последующим обязательным втягиванием в этот конфликт других государств. Либо нарастание сепаратистских настроений в западных и восточных регионах с обязательным участием структур иных государств (по их же предварительным договорённостям). Эти процессы могут пройти как бескровно, так и в сочетании с первым сценарием», — утверждает Калиниченко. Саакашвили: план захвата Донецка был разработан в США



Журналист Андрей Ваджра разобрал пост Крюковой, раскритиковав тиражируемые ей мифологемы.



«Оказывается, пока проклятые русские „грезили захватами территорий и очередными кровавыми походами‟, „мы придерживались той концепции, которой тысячелетиями придерживался и придерживается древний и нынешний Китай — не прирастать территориями, а заниматься своими, строить мирные и дружеские отношения с соседями, думать о будущем и работать над ним‟. Прочитав эту мудрую мысль, не смог сдержать улыбку. Похоже, после того, как США и ЕС послали древнюю Украину в пеший эротический поход, всем украинским патриотам велено активно лизать (по поводу и без оного) у Китая. Китай теперь их всё! Оказывается Украина — не Европа, а Китай!!! На горизонте появился новый хозяин? А памятники Ленину и Сталину восстанавливать будете? Но интересно не это, интересно то, кто эти „МЫ‟, от имени которых говорит наша латексная блонди? И где это „мы‟ находилось, когда русские „грезили захватами территорий‟? „Мы‟ было в Речи Посполитой? Ну, так это „мы‟ представляло собой нищих, бесправных польских холопов. „Мы‟ было в УНР? Ну, так это „мы‟ представляло собой нищих, бесправных аборигенов германской колонии. „Мы‟ было во времена ОУН и её фюрера Гитлера? Ну, так это „мы‟ также представляло собой нищих, бесправных, беспощадно истребляемых немцами и бандеровцами аборигенов германской колонии», — иронизировал Ваджра.



Дискуссия продолжается до сих пор и не стремится утихать. Журналист Александр Зубченко, который не понаслышке знает и руководство, и «кухню» «Страны», заявил, что после бана, полученного от Гужвы и его отказа увольнять Крюкову, расскажет много интересных подробностей как об издании, так и о его руководстве.



В целом, пользователи всячески осуждают Крюкову и Гужву, отписываясь от них и внося «Страну» в ряд с националистическими сайтами.

На Украине не утихает скандал вокруг поста заместителя главы издания «Страна.юа» Светланы Крюковой, которая написала пост в ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Публикация вышла в стиле откровенного адепта украинского национализма, достойная пера Офиса президента и таких одиозных персонажей, как Лариса Ницой или Ирина Фарион.Крюкова оперировала типичной для такой публики аргументацией о том, что пока Киев был столицей Древней Руси, в Москве существовали лишь болота и медведи. Также она прошлась по советскому прошлому Украины, обвинив советскую власть в тотальном закабалении граждан, особенно крестьян. Кроме того, она фактически осудила тех, кто празднует День Победы, употребив весьма оскорбительный термин «победобесие» (позже данный абзац из публикации убран).Украинский народ, по её мнению, представляет собой единую общность, которая ищет своё место под солнцем. А успешное государство Украина, оказывается, может поставить крест на России, показав несостоятельность её государственной концепции., — рассуждала Крюкова.Данный опус спровоцировал серьёзное противостояние в интернете, поскольку он совсем не согласуется с редакционной политикой оппозиционного издания, которое претендует на то, чтобы являться рупором адекватности и объективности. В комментариях с массовым осуждением журналистки выступили противники национализма. Они обвинили Крюкову в том, что она «переобулась», продалась Офису президента или Томашу Фиале. Ряд пользователей искренне недоумевали, почему она вдруг стала оперировать типичными мифологемами сторонников Романа Шухевича и Степана Бандеры, а часть комментаторов сделали вывод, что «Страна» меняет свой идеологический вектор.Скандал зашёл настолько далеко, что прокомментировать текст был вынужден главред издания Игорь Гужва. Он акцентировал внимание, что написанное Крюковой — её личное мнение, а не позиция сайта. Гужва не готов подписаться ни под одним тезисом своей подчинённой, но увольнять её он отказался. При этом он начал банить тех, кто возмущался постом Крюковой., — сообщил Гужва.Жена Анатолия Шария Ольга Шарий полагает, что после такого Крюковой прямая дорога в СМИ, поддерживающие нынешнюю политику Киева и работающие в русле «патриотического» дискурса., — написала Шарий.К слову, Анатолий Шарий обвинил Крюкову в накрутке лайков к её публикации с помощью ботов, что подтвердил одесский журналист Максим Войтенко, выложив соответствующие скриншоты., — констатировал Войтенко.Политик и блогер Татьяна Монтян связывает откровенно русофобский пост Крюковой с тем, что на днях «Страна» была внесена «Роскомнадзором» в список запрещённых изданий в РФ.», — написала Монтян.Политолог Алексей Калиниченко видит причину скандала в более глубоком явлении — отсутствии единства в рядах антимайданно настроенных граждан. Этому как нельзя способствовали нынешние лидеры общественного мнения, в том числе от журналистики., — утверждает Калиниченко.Журналист Андрей Ваджра разобрал пост Крюковой, раскритиковав тиражируемые ей мифологемы., — иронизировал Ваджра.Дискуссия продолжается до сих пор и не стремится утихать. Журналист Александр Зубченко, который не понаслышке знает и руководство, и «кухню» «Страны», заявил, что после бана, полученного от Гужвы и его отказа увольнять Крюкову, расскажет много интересных подробностей как об издании, так и о его руководстве.В целом, пользователи всячески осуждают Крюкову и Гужву, отписываясь от них и внося «Страну» в ряд с националистическими сайтами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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