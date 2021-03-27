«Поток» разногласий: как США планируют выстраивать партнёрские отношения с Европой при Байдене

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на разногласия относительно проекта «Северный поток — 2», Америка и Германия остаются союзниками. Ранее дипломат информировал главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможных санкциях против немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. В то же время Джо Байден на виртуальном саммите Европейского совета подчеркнул, что Вашингтону нужен сильный Евросоюз для решения общих проблем, в том числе в отношении России и Китая. Однако эксперты отмечают, что Вашингтон понимает трансатлантическое сотрудничество как безоговорочное следование Европы американскому курсу.

Противоречия между США и ФРГ по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2» не скажутся на двустороннем сотрудничестве, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам визита в Брюссель.

«Прежде всего здесь важно то, что Германия — один из ближайших наших союзников и партнёров в мире, и тот факт, что у нас есть разногласия по «Северному потоку — 2» — реальные разногласия — не влияет и не повлияет в будущем на наши отношения и партнёрство в целом», — заявил Блинкен в интервью Euronews.

В то же время он не преминул в очередной раз раскритиковать российский проект газопровода.

«При этом мы ясно дали понять, президент Байден ясно дал понять, что считает «Северный поток — 2» плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для нас и для альянса. Он подрывает базовые принципы ЕС в сфере энергетической безопасности и энергетической независимости, а также представляет проблему для Украины, Польши и других стран, которые нам небезразличны», — сказал Блинкен.

По словам американского дипломата, он уже представил эту точку зрения своему коллеге — главе МИД ФРГ Хайко Маасу, и отметил, что в США существуют законы, которые требуют введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Энтони Блинкена, он хотел удостовериться в том, что партнёры Вашингтона понимают его позицию по этому вопросу.

Ранее после встречи с Маасом на полях встречи глав МИД стран НАТО, Блинкен сообщил, что им не удалось снять разногласия по вопросу строительства газопровода и он предупредил своего визави об угрозе санкций в отношении немецких компаний.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Frederic J. Brown

Европейский вектор

В свою очередь, президент США Джо Байден по видеосвязи обратился к участникам саммита Европейского совета и заявил, что Вашингтон стремится взаимодействовать с Европой.

«Он дал понять, что сильный Евросоюз отвечает интересам США, а также отметил наши общие демократические ценности и крупнейшее в мире торговое и инвестиционное партнёрство», — отмечается в сообщении на сайте Белого дома.

Также Байден призвал европейцев совместно работать по вопросу России и Китая.

«Он призвал к тесному сотрудничеству в сфере решения общих проблем, включая... укрепление наших экономических связей и обеспечение того, чтобы правила игры задавали демократии, а не автократии. Президент также выразил желание работать вместе по вопросам, представляющим общий интерес во внешнеполитической сфере, в числе которых Россия и Китай», — подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в феврале прошла специальная сессия Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой Байден обвинил российские власти в том, что они якобы стремятся разрушить трансатлантическое сотрудничество.

«Путин стремится ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку Кремлю гораздо проще запугивать отдельные государства и угрожать им, чем вести переговоры с сильным и тесно сплочённым трансатлантическим сообществом», — заявил Байден.

По мнению экспертов, 46-й президент США пытается зарекомендовать себя как влиятельного политика, способного объединить не только США, но и весь Запад.

«Несомненно, он будет заявлять, что свободному западному демократическому миру якобы угрожают реваншистские, ревизионистские державы наподобие России и Китая, соответственно, с ними необходимо бороться. Вся эта деятельность будет осуществляться якобы во имя евроатлантической солидарности, а на самом деле — для лоббирования интересов США», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Газовое противостояние

Напомним, США при поддержке Польши и Украины активно пытаются помешать реализации «Северного потока — 2». Этот энергетический проект представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

При этом с позицией США по СП — 2 не согласны в Германии — правительство Ангелы Меркель выступает за завершение строительства газопровода и против односторонних экстратерриториальных санкций со стороны Вашингтона.

Экспертное сообщество, а также российские официальные лица неоднократно указывали, что США, используя методы недобросовестной конкуренции, таким образом пытаются пролоббировать поставки американского сжиженного газа, который гораздо дороже российского, на европейский рынок.

Береговые объекты газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии

РИА Новости

© Екатерина Соловьева

Для этого конгресс за последние несколько лет принял ряд законодательных инициатив, которые предусматривали односторонние санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

Однако, несмотря на активное противодействие со стороны Соединённых Штатов, реализация проекта близка к успешному завершению. Так, на фоне новых заявлений госсекретаря США о позиции Вашингтона по СП — 2, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что строительство газопровода будет завершено в этом году.

«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — отметил Зубков.

По словам председателя совета директоров российской газовой монополии, сейчас степень готовности газопровода превышает 90%. Виктор Зубков также добавил, что завершение проекта пока не предполагает пересмотра существующих контрактов с Украиной.

Комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что «Северный поток — 2» давно перестал быть исключительно коммерческим проектом.

Греческий премьер на американском авианосце и медаль для Мишустина «Байден при любом удобном случае использует тему трубопровода, чтобы продемонстрировать свою значимость в этом процессе, Европа — чтобы показать свою самостоятельность в экономических вопросах», — говорит Сидоров.

Что же касается сотрудничества с Евросоюзом, о котором постоянно говорят в США, то оно, как утверждает Сидоров, предполагает в первую очередь, что Брюссель без отклонений должен следовать в фарватере Вашингтона.

«Проводя подобную политику в отношении ЕС, американская администрация пытается сделать так, чтобы те доказали своё партнёрское отношение, свернув «Северный поток — 2», — пояснил политолог.

Он напомнил, что схожая ситуация в трансатлантических отношениях наблюдалась в 1990-х годах, когда конгресс принял закон Хелмса-Бёртона, предусматривающий санкции против иностранных компаний, торгующих с Гаваной. Тогда Европа смогла отстоять свою позицию, отметил эксперт. Теперь Белый дом через призму отношения к российскому газопроводу «испытывает европейцев на прочность», чтобы в дальнейшем использовать их для давления на своих геополитических противников, считает Сидоров.

«Если сейчас Европа пойдёт на поводу у администрации Байдена, уступит ей, то последуют дальнейшие шаги уже в отношении Китая, который стал главным торговым партнёром ЕС. К тому же, это продемонстрирует, что Германия фактически не обладает суверенитетом, не может защитить коммерческие интересы своих компаний», — рассуждает политолог.

Байден постоянно подчёркивает, что для восстановления отношений с европейскими партнёрами необходима евроатлантическая солидарность, однако при этом он намерен добиться доминирования США в этих отношениях, считает Сидоров.

«Можно ожидать, что при администрации Байдена США будут диктовать свои условия Европе», — заключил эксперт.