Поток осознания: в бундестаге считают опасным отказываться от СП-2

Связать проект «Северный поток – 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального — значит поддаться угрозам со стороны США и нанести ущерб собственной экономике. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от правящей коалиции ФРГ ХДС/ХСС Манфред Грунд , отметив, что на канцлера Ангелу Меркель сейчас оказывается давление. Опрошенные «Известиями» немецкие политики подчеркнули: приостановка строительства газопровода обяжет переплачивать немецких и европейских потребителей газа . Представители оператора Nord Stream 2 AG рассказали «Известиям», что санкции против проекта поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС , так как доставка газа через СП-2 планируется на рынки по всей Европе.

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7 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в Берлине, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает санкций против проекта «Северный поток – 2» (СП-2) в ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, сообщили в Reuters.

— Канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел в выходные , — заявил Штеффен Зайберт, подразумевая слова Хайко Мааса из интервью для Bild am Sonntag.

В нем глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что «русские не заставят изменить позицию Берлина по «Северному потоку – 2» . При этом глава МИД ФРГ отметил, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы реализации СП-2 — неправильно .

По словам Штеффена Зайберта, канцлер считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов, но пока принимать решения о санкциях «слишком рано» . Сама Ангела Меркель не так давно высказывалась против того, чтобы связывать трубопровод и «дело Навального». На пресс-конференции в Берлине 28 августа она назвала это нецелесообразным.

— Из-за ситуации вокруг Алексея Навального канцлер Ангела Меркель сейчас находится под сильным давлением оппозиции, СМИ и даже представителей ее собственной партии (ХДС) , — пояснил «Известиям» депутат бундестага от правящей коалиции в ФРГ ХДС/ХСС Манфред Грунд.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине, 28 августа 2020 года Фото: REUTERS/Christoph Soeder

По его мнению, если Германия свяжет СП-2 с делом блогера, то она поддастся угрозам со стороны США и нанесет ущерб собственной экономике.

— Германии и Европе нужны дополнительные 55 млрд куб. м газа сейчас и в ближайшие несколько лет. Я не хочу, чтобы наши граждане платили больше, потому что цены на американский газ гораздо выше , — подчеркнул депутат.

Попытки выдвинуть идею о приостановке СП-2 начались сразу после того, как Ангела Меркель выступила с заявлением о том, что Навальный был якобы отравлен веществом из группы «Новичок». Глава партии «Союз-90/Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт потребовала от правительства ФРГ немедленно остановить реализацию проекта .

Поддержку «зеленые» нашли у представителей партии самой Ангелы Меркель, которая не позднее 2021-го обещала уйти в отставку. Приостановить СП-2 на два года предложил кандидат на пост «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц . В интервью газете Bild политик отметил, что до сих пор, несмотря на все сомнения, он выступал за продолжение строительства трубопровода, но после «покушения на Навального» он считает, что Европа должна отреагировать.

— Конечно, если его отравили, это преступление, но пока этой ситуацией пользуются недружественные к России политики, чтобы помешать «Северному потоку – 2» , — отметил в беседе с «Известиями» депутат энергетического комитета в бундестаге от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.

7 сентября президент Дональд Трамп открыто заявил, что поддержал бы сворачивание проекта из-за случившегося с россиянином.

А пострадает кто?

В том же интервью для Bild am Sonntag от 6 сентября Хайко Маас напомнил, что тем, кто требует отмены проекта, нужно понимать последствия. В строительстве трубопровода задействовано более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них — из Германии.

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил 4 сентября Tagesschau, что остановка строительства газопровода может привести к миллиардным убыткам для некоторых европейских компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Санкции против проекта поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из «Северного потока – 2» на газовые рынки по всей Европе, — заявили «Известиям» в операторе Nord Stream 2 AG.

Как отметили в компании, под угрозой находятся около €8 млрд, вложенных в строительство «Северного потока – 2», €3 млрд, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии (газопровод EUGAL), и €750 млн — в Чехии. В непростой экономической ситуации в мире после пандемии, по данным Nord Stream 2 AG, приостановка проекта заблокирует почти €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода.

— Проект получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран, через которые проходит трубопровод (Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции). Мы надеемся, что проект завершится и газопровод будет введен в эксплуатацию, — подчеркнули в компании.

Как отметил в беседе с «Известиями» глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, это проект частного сектора, который уже давно одобрен и почти завершен. Если он приостановится, немецкие и европейские компании понесут колоссальный ущерб.

— Абсурдно связывать завершение проекта «Северный поток – 2» с необходимым прояснением обстоятельств случившегося с Навальным , — добавил политик.

О том, что прежде всего пострадают европейские потребители, заявил в разговоре с «Известиями» депутат энергетического комитета в бундестаге Штеффен Котре. По его словам, за газ из других стран, и особенно из США, придется платить больше.

Согласно исследованию о СП-2 Института экономики энергетики (EWI) в немецком Университете Кельна, из-за задержек европейским потребителям приходится платить за более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) приблизительно €4,8 млрд в год.

Штеффен Котре напомнил, что газовое сотрудничество России и Германии существует уже 50 лет . Эта связь всегда была основана на взаимной выгоде, а также надежности партнеров даже во время холодной войны, поэтому, по мнению политика, прерывание почти завершенного проекта будет серьезной ошибкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На последнем саммите ЕС было принято решение о продлении санкций против РФ из-за кризиса на Украине. Однако после почти шести лет санкций против России украинский вопрос остается нерешенным. Они не помогают, но наносят огромный вред экономике, — заявил «Известиям» Клаус Эрнст.

Он убежден, что как раз сохранение экономических отношений сможет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.

Медицинская тайна

Что касается самого расследования случившегося с Алексеем Навальным, позиция Германии категорична. Хайко Маас сообщил, что Берлин ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом в «ближайшие дни» , в противном случае ФРГ обсудит с партнерами ответные меры. Россия заявила о затягивании расследования.

— Берлин специально не отвечает на запросы Москвы, — написала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, запрос от Генпрокуратуры в отношении инцидента с политическим активистом был направлен Германии 27 августа, но ответа не последовало до сих пор. По информации СМИ, российская сторона запросила данные о лечении Навального, результаты анализов на наркотики и яды. Ранее Александр Сабаев, врач, лечивший блогера в Омске, рассказал, что результаты лабораторных исследований не подтвердили отравление ядом группы «Новичок».

Транспортировка Алексея Навального из России в Германию, 22 августа 2020 года Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

В интервью от 6 сентября телеканалу ARD Хайко Маас заявил, что просьба России давно удовлетворена и согласована . Однако процесс предоставления информации многоступенчатый, в нем появляются новые подробности, тем более что вопрос о предоставлении личных данных может решать только их обладатель.

Президент российского союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль предложил членам Федеральной медицинской ассоциации Германии создать совместную экспертную группу , которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах.

В пресс-службе Федеральной медицинской ассоциации Германии «Известиям» также подтвердили, что по закону Германии только родственники могут инициировать дальнейшее обследование.

— Мы не сомневаемся в качестве исследований наших немецких коллег. Состояние Алексея Навального вызывает у нас беспокойство, потому мы поддерживаем призыв правительства Германии к правительству России дать детальное объяснение обстоятельств, — добавили в пресс-службе организации.