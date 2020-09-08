|
Поток осознания: в бундестаге считают опасным отказываться от СП-2
08 сентября 2020, 01:35 • 70 • Политика
Связать проект «Северный поток – 2» с ситуацией вокруг Алексея Навального — значит поддаться угрозам со стороны США и нанести ущерб собственной экономике. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от правящей коалиции ФРГ ХДС/ХСС Манфред Грунд, отметив, что на канцлера Ангелу Меркель сейчас оказывается давление. Опрошенные «Известиями» немецкие политики подчеркнули: приостановка строительства газопровода обяжет переплачивать немецких и европейских потребителей газа. Представители оператора Nord Stream 2 AG рассказали «Известиям», что санкции против проекта поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, так как доставка газа через СП-2 планируется на рынки по всей Европе.
Подавление
7 сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в Берлине, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает санкций против проекта «Северный поток – 2» (СП-2) в ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, сообщили в Reuters.
— Канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел в выходные, — заявил Штеффен Зайберт, подразумевая слова Хайко Мааса из интервью для Bild am Sonntag.
В нем глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что «русские не заставят изменить позицию Берлина по «Северному потоку – 2». При этом глава МИД ФРГ отметил, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы реализации СП-2 — неправильно.
По словам Штеффена Зайберта, канцлер считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов, но пока принимать решения о санкциях «слишком рано». Сама Ангела Меркель не так давно высказывалась против того, чтобы связывать трубопровод и «дело Навального». На пресс-конференции в Берлине 28 августа она назвала это нецелесообразным.
— Из-за ситуации вокруг Алексея Навального канцлер Ангела Меркель сейчас находится под сильным давлением оппозиции, СМИ и даже представителей ее собственной партии (ХДС), — пояснил «Известиям» депутат бундестага от правящей коалиции в ФРГ ХДС/ХСС Манфред Грунд.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине, 28 августа 2020 года
Фото: REUTERS/Christoph Soeder
По его мнению, если Германия свяжет СП-2 с делом блогера, то она поддастся угрозам со стороны США и нанесет ущерб собственной экономике.
— Германии и Европе нужны дополнительные 55 млрд куб. м газа сейчас и в ближайшие несколько лет. Я не хочу, чтобы наши граждане платили больше, потому что цены на американский газ гораздо выше, — подчеркнул депутат.
Попытки выдвинуть идею о приостановке СП-2 начались сразу после того, как Ангела Меркель выступила с заявлением о том, что Навальный был якобы отравлен веществом из группы «Новичок». Глава партии «Союз-90/Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт потребовала от правительства ФРГ немедленно остановить реализацию проекта.
Поддержку «зеленые» нашли у представителей партии самой Ангелы Меркель, которая не позднее 2021-го обещала уйти в отставку. Приостановить СП-2 на два года предложил кандидат на пост «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц. В интервью газете Bild политик отметил, что до сих пор, несмотря на все сомнения, он выступал за продолжение строительства трубопровода, но после «покушения на Навального» он считает, что Европа должна отреагировать.
— Конечно, если его отравили, это преступление, но пока этой ситуацией пользуются недружественные к России политики, чтобы помешать «Северному потоку – 2», — отметил в беседе с «Известиями» депутат энергетического комитета в бундестаге от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.
7 сентября президент Дональд Трамп открыто заявил, что поддержал бы сворачивание проекта из-за случившегося с россиянином.
А пострадает кто?
В том же интервью для Bild am Sonntag от 6 сентября Хайко Маас напомнил, что тем, кто требует отмены проекта, нужно понимать последствия. В строительстве трубопровода задействовано более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них — из Германии.
Глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил 4 сентября Tagesschau, что остановка строительства газопровода может привести к миллиардным убыткам для некоторых европейских компаний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Санкции против проекта поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из «Северного потока – 2» на газовые рынки по всей Европе, — заявили «Известиям» в операторе Nord Stream 2 AG.
Как отметили в компании, под угрозой находятся около €8 млрд, вложенных в строительство «Северного потока – 2», €3 млрд, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии (газопровод EUGAL), и €750 млн — в Чехии. В непростой экономической ситуации в мире после пандемии, по данным Nord Stream 2 AG, приостановка проекта заблокирует почти €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода.
— Проект получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран, через которые проходит трубопровод (Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции). Мы надеемся, что проект завершится и газопровод будет введен в эксплуатацию, — подчеркнули в компании.
Как отметил в беседе с «Известиями» глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, это проект частного сектора, который уже давно одобрен и почти завершен. Если он приостановится, немецкие и европейские компании понесут колоссальный ущерб.
— Абсурдно связывать завершение проекта «Северный поток – 2» с необходимым прояснением обстоятельств случившегося с Навальным, — добавил политик.
О том, что прежде всего пострадают европейские потребители, заявил в разговоре с «Известиями» депутат энергетического комитета в бундестаге Штеффен Котре. По его словам, за газ из других стран, и особенно из США, придется платить больше.
Согласно исследованию о СП-2 Института экономики энергетики (EWI) в немецком Университете Кельна, из-за задержек европейским потребителям приходится платить за более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) приблизительно €4,8 млрд в год.
Штеффен Котре напомнил, что газовое сотрудничество России и Германии существует уже 50 лет. Эта связь всегда была основана на взаимной выгоде, а также надежности партнеров даже во время холодной войны, поэтому, по мнению политика, прерывание почти завершенного проекта будет серьезной ошибкой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— На последнем саммите ЕС было принято решение о продлении санкций против РФ из-за кризиса на Украине. Однако после почти шести лет санкций против России украинский вопрос остается нерешенным. Они не помогают, но наносят огромный вред экономике, — заявил «Известиям» Клаус Эрнст.
Он убежден, что как раз сохранение экономических отношений сможет предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности.
Медицинская тайна
Что касается самого расследования случившегося с Алексеем Навальным, позиция Германии категорична. Хайко Маас сообщил, что Берлин ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом в «ближайшие дни», в противном случае ФРГ обсудит с партнерами ответные меры. Россия заявила о затягивании расследования.
— Берлин специально не отвечает на запросы Москвы, — написала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, запрос от Генпрокуратуры в отношении инцидента с политическим активистом был направлен Германии 27 августа, но ответа не последовало до сих пор. По информации СМИ, российская сторона запросила данные о лечении Навального, результаты анализов на наркотики и яды. Ранее Александр Сабаев, врач, лечивший блогера в Омске, рассказал, что результаты лабораторных исследований не подтвердили отравление ядом группы «Новичок».
Транспортировка Алексея Навального из России в Германию, 22 августа 2020 года
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
В интервью от 6 сентября телеканалу ARD Хайко Маас заявил, что просьба России давно удовлетворена и согласована. Однако процесс предоставления информации многоступенчатый, в нем появляются новые подробности, тем более что вопрос о предоставлении личных данных может решать только их обладатель.
Президент российского союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль предложил членам Федеральной медицинской ассоциации Германии создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах.
В пресс-службе Федеральной медицинской ассоциации Германии «Известиям» также подтвердили, что по закону Германии только родственники могут инициировать дальнейшее обследование.
— Мы не сомневаемся в качестве исследований наших немецких коллег. Состояние Алексея Навального вызывает у нас беспокойство, потому мы поддерживаем призыв правительства Германии к правительству России дать детальное объяснение обстоятельств, — добавили в пресс-службе организации.
7 сентября врачи клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Алексея Навального значительно улучшилось, он был постепенно выведен из искусственной комы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 сентября 2020, 04:25
|
01 сентября 2020, 11:55
|
01 сентября 2020, 03:40
|
03 сентября 2020, 22:35
|
03 сентября 2020, 03:20
|
03 сентября 2020, 01:30
|
03 сентября 2020, 05:10