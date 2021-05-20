Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Главная / Аналитика

"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия

20 мая 2021, 08:05  •  142 • Аналитика
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
По мере приближения саммита Путина и Байдена Вашингтон пытается укрепить свои переговорные позиции, отказываясь от явно не сыгравших ставок. Еще накануне первого контакта новой американской администрации с Россией — состоявшихся вчера в Рейкьявике переговоров Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном — произошла утечка насчет отказа американцев от новых санкций против немецких участников "Северного потока — 2".
Это было случайным совпадением: ожидался доклад Госдепа конгрессу, и в нем нужно было отчитаться о том, как выполняется принятое еще в декабре решение о необходимости покарать всех причастных к строительству и использованию трубопровода, в том числе и оператора СП-2 — немецкую компанию Nord Stream 2 AG. И вдруг выясняется, что санкций против нее не будет. Даже неофициальные утечки об этом вызвали бурю негодования у противников Байдена в США: как же так, обещали бороться с русскими и их пособниками всегда и везде, а вместо этого...
"Итак, кучка русских может отключать наши трубопроводы, а мы не можем помешать строительству их трубопроводов", — пишет National Review, подразумевая недавнюю хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline, в которой сразу же придумали "русский след". А сенатор Тед Круз вообще заявил, что "объективно говоря, администрация Байдена становится самой пророссийской за всю современную эпоху":
"Потрясающе. Вопреки законам США Байден активно помогает Путину строить трубопровод".
Конечно, "русские" тут нужны лишь в качестве инструмента внутриамериканской политической борьбы — республиканец Круз просто отыгрывается на демократической администрации за четыре года травли Трампа как "ставленника Кремля". Но внутриполитические соображения сейчас не являются слишком значимыми для демократов — до ближайших крупных выборов полтора года, и можно не отвлекаться на обвинения в работе на Кремль. Тем более что все, и республиканцы в том числе, понимают: Байден не хочет вводить новые санкции вовсе не для того, чтобы задобрить Путина, а потому, что не хочет осложнять отношения с Берлином.
Что дали бы новые санкции в плане отношений США с Россией? Ничего. Американцы и так давно уже давят на все возможные рычаги для того, чтобы сорвать "Северный поток — 2". Однако все, что им удалось, это затянуть его строительство — но не заставить немцев отказаться от планов по его использованию. Если бы Байден ввел новые санкции накануне встречи с Путиным, российский президент ничуть не удивился бы. Но вот Германия получила бы очередное доказательство американского нежелания считаться с ее интересами и позицией. А ведь именно об этом все время и говорит Владимир Путин.
При этом новые санкции не изменили бы позицию Берлина — наоборот, они лишь усилили бы тех, кто указывает на необходимость жестко отвечать американскому диктату и не подчиняться требованиям Вашингтона. А учитывая, что в Германии уже фактически идет предвыборная кампания, американские санкции, по сути, сыграли бы против американских же фаворитов — тех же "зеленых", которых и так упрекают в пренебрежении национальными (ну или европейскими — так приличнее говорить в Германии) интересами.
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
"Зеленые" не смогли бы поддержать американские санкции против немецких компаний — при всем их негативном отношении к "Северному потоку — 2", это выглядело бы уже совсем антинационально и антиевропейски. Так что новыми санкциями Вашингтон фактически подтолкнул бы своих "зеленых" сторонников к осуждению американского вмешательства — а зачем это США? Тем более в предвыборной ситуации в стране, где и так две трети населения выступают за нормальные отношения с Россией, а количество тех, кто видит угрозу со стороны США, давно уже превосходит число тех, кто опасается "коварной России".
Вот поэтому Байден и не хочет обострять отношения с Германией в столь непростой период — наоборот, в ходе своей июньской поездки в Европу он хочет продемонстрировать всем (и американцам, и европейцам, и России), что атлантическая солидарность восстановлена, что Америка и Европа снова вместе. В том числе и в противостоянии Москве — и по глобальным вопросам, и по таким важнейшим темам, как Украина.
Отказ от новых санкций против "Северного потока — 2" в ситуации, когда Америка все равно не может его остановить, — вполне разумный с точки зрения ее интересов шаг. Штаты и так затратили множество усилий на борьбу с СП-2 — хотя изначально было понятно, что шансов прогнуть немцев и остальных участвующих в нем европейцев (итальянцев, французов, австрийцев) практически нет.
Но американская внешняя политика эпохи кризиса сверхдержавы вообще отличается своей нелогичностью, и "борьба с потоком" лишь одно из проявлений этого. Байден пытается исправить ошибки, выправить отношения с ЕС — конечно, не для того, чтобы признать право Европы на свой путь. Нет, Штатам просто нужно перегруппировать силы, успокоить европейцев, продемонстрировать им уважение и понимание (вот и глава немецкого МИД Хайко Маас назвал отказ американцев от новых санкций "шагом навстречу нам", "выражением того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем") — чтобы попытаться подписать их на новые формы политики сдерживания не только России, но и Китая. Нужно сбить недовольство европейцев Америкой, уменьшить антиамериканские настроения — и повести за собой в "альянсе демократий" на противостояние с "автократическими режимами" Москвы и Пекина.
План, прямо скажем, так себе — но кто сказал, что у глобалистской части атлантической элиты есть хорошие и выигрышные варианты? Нет, Запад в кризисе — однако возможности влияния на германскую элиту у атлантистов все еще огромные. Поэтому игры с "Северным потоком — 2" продолжатся после формирования осенью в Германии новой коалиции. Уже построенному к тому времени трубопроводу будут пытаться мешать с помощью немецких политиков — "зеленых" и не очень. Но это будет уже новая глава немецкой истории, в которой немцам придется защищать не СП-2 и даже не отношения с Россией в целом, а свой собственный — да и общеевропейский — суверенитет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
19 мая 2021, 10:05
"Америка, помоги!" Олигарх признался, что готовил переворот
18 мая 2021, 12:05
Очистные сооружения в Крыму не готовы к курортному сезону
17 мая 2021, 10:25
Запад готовят к войне за Тайвань
17 мая 2021, 13:10
ФАС под руководством Максима Шаскольского должна лечить продуктовых монополистов рыночными методами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.