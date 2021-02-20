Потерявший авторитет Зеленский убирает конкурентов - политолог

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президени Украины старается укрепиться всеми путями

Кресло под Владимиром Зеленским расшатывается все сильнее, поэтому он убирает своих политических конкурентов. Таким мнение поделился политолог Петр Акопов.

В то время как его авторитет стремительно разрушается, президент Украины старается удержать власть и укрепиться. Причем всеми путями, пояснил эксперт.

Он выдавливает конкурентов. В первую очередь, принялся за более весомые фигуры – журналиста и политика Анатолия Шария, а также лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. И сделает все, чтобы не дать расти их популярности, отметил аналитик.

По его словам, от Зеленского как новичка в политике ожидали независимости, но он таких надежд не оправдал. Поэтому оппозиционеры и олигархи "будут продолжать рвать его на куски". И запретами телеканалов, уголовными делами президент вряд ли чего-то добьется, напротив, рейтинг тех, кого он травит, только вырастет.

Тем временем граждане разочаровываются в главе Украины. И закрытием своих конкурентов он лишь ухудшает свое положение, заявил Акопов интервью "Украине.ру".

Ранее в "Оппозиционной платформе – За жизнь" прокомментировали санкции, введенные против их лидера, депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще двух однопартийцев. Такое решение Совета национальной безопасности говорит о том, Украина стала еще на один шаг ближе к диктатуре – режим действующей власти является "политическим банкротом", который не может заручиться ни доверием, ни поддержкой населения Незалежной, заявили представители фракции.