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Потерявший авторитет Зеленский убирает конкурентов - политолог

20 февраля 2021, 11:15  •  112 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президени Украины старается укрепиться всеми путями
Кресло под Владимиром Зеленским расшатывается все сильнее, поэтому он убирает своих политических конкурентов. Таким мнение поделился политолог Петр Акопов.
В то время как его авторитет стремительно разрушается, президент Украины старается удержать власть и укрепиться. Причем всеми путями, пояснил эксперт.
Он выдавливает конкурентов. В первую очередь, принялся за более весомые фигуры – журналиста и политика Анатолия Шария, а также лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. И сделает все, чтобы не дать расти их популярности, отметил аналитик.
По его словам, от Зеленского как новичка в политике ожидали независимости, но он таких надежд не оправдал. Поэтому оппозиционеры и олигархи "будут продолжать рвать его на куски". И запретами телеканалов, уголовными делами президент вряд ли чего-то добьется, напротив, рейтинг тех, кого он травит, только вырастет.
Тем временем граждане разочаровываются в главе Украины. И закрытием своих конкурентов он лишь ухудшает свое положение, заявил Акопов интервью "Украине.ру".
Ранее в "Оппозиционной платформе – За жизнь" прокомментировали санкции, введенные против их лидера, депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще двух однопартийцев. Такое решение Совета национальной безопасности говорит о том, Украина стала еще на один шаг ближе к диктатуре – режим действующей власти является "политическим банкротом", который не может заручиться ни доверием, ни поддержкой населения Незалежной, заявили представители фракции.

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