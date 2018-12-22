Потерявший активы в Крыму олигарх призвал украинцев "чуть-чуть потерпеть"

Бежавший из Украины олигарх Игорь Коломойский выступил с политическим "прогнозом" о том, что Киев якобы сможет вернуть себе и Донбасс, и Крым, нужно лишь "немного подождать". В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он признался, что потерял все свои активы на полуострове, но заявил, что его это не огорчило.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который ранее покинул территорию Незалежной после конфликта с властями, поделился своим "прогнозом", что Крым и Донбасс якобы будут возвращены под контроль Киева. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он признался, что потерял все свои активы на полуострове, но заявил, что его это не огорчило.

"Ничего нельзя жалеть. Тем более то, что материально", - приводит слова олигарха "Утро.ру".

При этом Коломойский убежден, что в течении пяти лет Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями.

Он уточнил, что Донбасс будет украинским в ближайшее время, а вот о возвращении Крыма бизнесмен предпочел не быть столь поспешен.

"Попозже – чуть-чуть надо потерпеть", - заявил он, добавив, что, по его прогнозам, полуостров якобы может стать украинским в течении пяти лет.

Напомним, что Крым стал частью России после мартовского референдума 2014-го года. Как подтвердило народное голосование, большинство жителей полуострова предпочли воссоединиться с РФ.