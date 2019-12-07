Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа велела Украине исправить дискриминационный закон о языке
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями &q...
"Она у вас секретная?": Небензя и Трамп пошутили о "русской комна...
Главная / Политика

Потерявшее смысл НАТО развалится быстрее, чем в него вступит Россия - сенатор

07 декабря 2019, 02:54  •  54 • Политика
Сенатор Олег Морозов считает, что скорее НАТО развалится из-за внутренних противоречий, чем Россия вступит в альянс. Так он прокомментировал статью немецкого Handelsblatt, авторы которой пишут, что вступление России в Североатлантический альянс может сделать НАТО трансатлантической организацией безопасности от Владивостока до Лиссабона и создать перспективу переговоров о ядерном разоружении.
Морозов напомнил, что в момент создания НАТО Советский Союз выражал готовность войти в него при условии, что альянс будет обеспечивать международную безопасность. Однако идея вступления СССР в НАТО была отвергнута Западом, и в ответ появился Варшавский договор.
По словам сенатора, идея обнуления НАТО в качестве антироссийского блока живёт в умах многих западных аналитиков, понимающих, что в агрессивном военном виде этот альянс нежизнеспособен. Политик считает, что авторы статьи улавливают очевидные веяния, понимая бессмысленность противостояния.
Если существование НАТО лишено смысла, то есть всего два пути, указывает Морозов: распустить НАТО или расширить его до участия России, сняв все вопросы исторического противостояния. Однако он не думает, что вступление России в НАТО когда-либо будет реализовано.
"Но вот в то, что НАТО рано или поздно развалится, в это я как раз верю. И для этого совсем не понадобится наше вступление. Статья Handelsblatt отражает тот кризис, с которым сталкиваются сегодня в блоке НАТО", - заключил Морозов в разговоре с ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 23:39
"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями "Свадьбы в Малиновке"
06 декабря 2019, 21:39
Лавров назвал слухами сообщения о "российских наемниках" в Ливии
06 декабря 2019, 04:09
Социально обученные люди: о чем президенту рассказали добровольцы
07 декабря 2019, 02:54
Потерявшее смысл НАТО развалится быстрее, чем в него вступит Россия - сенатор
06 декабря 2019, 15:09
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
06 декабря 2019, 23:39
"Запад увидел в Китае главного врага": Политолог призвал ждать худшего, чем экономическая война
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2019, 01:28
Разгадка 1937. Тайное становится явным. А. Колпакиди. И. Шишкин
07 декабря 2019, 02:39
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
07 декабря 2019, 02:54
"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медвед...
07 декабря 2019, 01:09
Из СССР к 1 декабря 1991-го сбежали все, кроме России и Казахстана
07 декабря 2019, 02:39
«Сотрудничество будет углубляться»: в РФ заявили о возможности заключения с Турцией н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.