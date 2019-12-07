Потерявшее смысл НАТО развалится быстрее, чем в него вступит Россия - сенатор

Морозов напомнил, что в момент создания НАТО Советский Союз выражал готовность войти в него при условии, что альянс будет обеспечивать международную безопасность. Однако идея вступления СССР в НАТО была отвергнута Западом, и в ответ появился Варшавский договор.

По словам сенатора, идея обнуления НАТО в качестве антироссийского блока живёт в умах многих западных аналитиков, понимающих, что в агрессивном военном виде этот альянс нежизнеспособен. Политик считает, что авторы статьи улавливают очевидные веяния, понимая бессмысленность противостояния.

Если существование НАТО лишено смысла, то есть всего два пути, указывает Морозов: распустить НАТО или расширить его до участия России, сняв все вопросы исторического противостояния. Однако он не думает, что вступление России в НАТО когда-либо будет реализовано.

"Но вот в то, что НАТО рано или поздно развалится, в это я как раз верю. И для этого совсем не понадобится наше вступление. Статья Handelsblatt отражает тот кризис, с которым сталкиваются сегодня в блоке НАТО", - заключил Морозов в разговоре с ФАН.