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Потерялись на карте: Чехию призвали противостоять «российской агрессии» в Арктике

03 декабря 2018, 07:24  •  198 • В мире
Прагу призывают увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. Соответствующий доклад, с которым ознакомился RT, подготовила бывшая замглавы американской дипмиссии в Чехии Мэри Томпсон-Джонс в рамках международного симпозиума «Чешская внешняя политика» в МИД республики. В документе отмечается, что поддержку западным странам, имеющим выход к Арктике, должны оказать сухопутные и военно-воздушные силы центральноевропейского государства. По мнению экспертов, в США пытаются использовать любой предлог, чтобы заставить своих союзников тратить больше средств на оборону, при этом Вашингтон не принимает в расчёт их интересы. Между тем аналитики подчёркивают, что увеличение российского военного присутствия в Арктике стало ответом на враждебные действия стран Запада.
 
© U.S. Navy
 

Чехию призвали больше инвестировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в рамках X Международного симпозиума «Чешская внешняя политика — переосмысление будущего» в МИД республики. При этом в описании отмечается, что мероприятие поддерживает посольство США.

«Чешской Республике следует вместе со странами Крайнего Севера и Арктики, также состоящими в НАТО, противодействовать российской агрессии неморскими средствами — при помощи сухопутных и военно-воздушных сил. Для этого Чешская Республика должна увеличить оборонные расходы», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Обзор подготовила бывшая сотрудница Госдепартамента США Мэри Томпсон-Джонс. В 2009 году она выполняла функции главы миссии американского посольства в Праге. В своём докладе дипломат рекомендует властям Чехии также отслеживать иностранные инвестиции России и Китая. Это якобы позволит убедиться, что эти инвестиции не представляют угрозы для безопасности и стратегических целей стран Запада.

Кроме того, отмечается, что Россия сильнее остальных стран «охвачена идеей собственного арктического наследия». В обзоре также говорится, что с 2014 года Россия активизировала свою деятельность на арктическом направлении.

«Россия милитаризирует Арктику как никакая другая страна», — сообщается в обзоре.

  • РИА Новости

Курс на сдерживание

В обзоре также говорится об «угрозах» со стороны России для приарктических и балтийских стран. Дипломат утверждает, что Кремль уже якобы осуществил ряд военных действий в отношении этих государств.   

«Своими кибератаками Россия создаёт проблемы странам Арктики и Балтии, выступая перед ними не лучшим соседом; она также нарушает воздушное пространство других стран, запугивает Прибалтику и активизирует работу своего подводного флота, — пишет дипломат. — Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва часто испытывают напряжение из-за деятельности российских Вооружённых сил вблизи или в пределах их территориальных вод».

При этом, по мнению Томпсон-Джонс, действия России якобы заставили Швецию и Финляндию, которые не входят в НАТО и сохраняют нейтралитет, сблизиться с альянсом. В том числе это выражается в проведении совместных учений и предоставлении инфраструктуры для манёвров военного блока.

Привлекая Швецию и Финляндию к участию в масштабных учениях, альянс продолжает курс на сдерживание России, пояснила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем действия Североатлантического альянса как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными и вымышленными предлогами», — заключила она.

Между тем, несмотря на попытки Запада обострить отношения между Россией и её соседями, в Финляндии, в свою очередь, высказываются за продолжение диалога с Москвой.

«У нас длинная граница, и мы привыкли работать с Россией. Мне кажется, есть такое представление, будто мы в Финляндии боимся России, но это не так: мы привыкли жить вместе с Россией как соседи», — заявил премьер-министр страны Юха Сипиля во время выступления в Экономическом клубе в США.

  • Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля
  • Reuters
  • © Piroschka van de Wouw/Pool
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Сотрудничество с Москвой по вопросам Арктики в Финляндии рассматривают как залог сохранения мира в Заполярье. Об этом в интервью RT рассказала финский евродепутат Лийса Яаконсаари.

«Надеюсь на продолжение конструктивных и продуктивных отношений (с Россией. — RT). В частности, хочется отметить высокий уровень российских арктических исследований. Нам нужно поддерживать дух северного сотрудничества. До сих пор благодаря взаимодействию, взаимоуважению и диалогу Арктика остаётся мирным регионом», — сказала политик.

«Американцам всё равно, чем живут их союзники»

Политолог Сергей Михеев считает, что США пытаются использовать любой предлог для того, чтобы заставить своих союзников инвестировать больше средств в оборону. При этом американские власти не обращают внимания на интересы своих партнёров или же не представляют, где находится Чехия, если призывают вкладывать в оборону из-за действий России в Арктике.

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«Кажется, американцам всё равно, чем живут их союзники, важно только, чтобы они были в фарватере политики США», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как отметил Михеев, РФ приходится возвращаться к силовому присутствию в арктическом регионе в связи с военной активностью США и союзников.

«Мы восстанавливаем своё военное присутствие в Арктике после ослабления в 1990-х годах. Надежды на то, что угрозы нашим интересам в регионе после распада СССР исчезнут, не оправдались», — сказал он. 

Такую же точку зрения выразил и заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. По его словам, стране необходимо иметь оборонную стратегию и план развития Арктики, учитывая потенциал региона.

«После прогнозируемого потепления появится возможность круглогодичного судоходства. Откроется транзит через арктическое побережье из Атлантического в Тихий океан — выгодный способ доставки товаров», — добавил эксперт.

В 2014 году в структуре Вооружённых сил РФ появилось Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север», в которое вошли авиация, ПВО и сухопутные войска. Россия организует учения в Заполярье с использованием субмарин, противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» и других видов вооружений.

Арктика по-американски

США и страны НАТО наращивают военную мощь в Арктике. В ноябре Счётная палата представила доклад, посвящённый оценке угроз в регионе. Согласно документу, Штаты должны обладать необходимыми «военными возможностями, для того чтобы защитить интересы США» на просторах Северного Ледовитого океана в условиях климатических изменений. Ожидается, что глобальное потепление приведёт к сокращению площади льда, а это, в свою очередь, вызовет рост коммерческой и морской деятельности.

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По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, из-за повышенного интереса России и Китая к Арктике регион может превратиться «в арену конфликта».

В конце октября страны НАТО провели у северных границ России самые масштабные за последние годы учения — Trident Juncture. Военные отработали сценарий защиты Норвегии от «большой страны». К манёврам присоединились подразделения из 31 государства, в том числе из Чехии, а также из Швеции, Финляндии и Украины — стран, не входящих в альянс. Впервые за 27 лет в Заполярье зашёл американский авианосец USS Harry S. Truman.

Кроме того, регулярные тренировки военных в Арктике проводит Норвегия. 48% деятельности норвежских ВМС в прошлом году пришлось на Север. 

Бесполезные попытки

В обзоре американского дипломата Праге также рекомендуют в качестве наблюдателя вступить в Арктический совет — международный форум, куда входят семь приарктических стран и Швеция, а также 12 государств-наблюдателей.

Совет реализует программы по защите окружающей среды, развитию региона, социальной поддержке народов Арктики. В 2021 году председателем организации станет Россия.

Специалисты считают, что участие Чехии в Арктическом совете никак не повлияет на политический курс Москвы. 

«Ставка на организации, через которые можно прессовать Россию, — бесполезное занятие. Мы знаем свои границы, отстаиваем соблюдение суверенитета и занимаемся своим делом — осваиваем Арктику», — добавил Поляков.

Стратегическая роль

Главный приоритет России в Арктике — производство. 10% ВВП страны складывается по результатам работы предприятий в этом регионе. Арктика играет для России стратегическую роль, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты», — сказал глава государства. 

Он также добавил, что важно сохранить окружающую среду, «сберечь природное многообразие полярных и приполярных территорий».

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