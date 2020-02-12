«Потеряли статус посредника»: почему президент Палестины отверг «сделку века» Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг «сделку века», предложенную ранее США. Выступая в Совбезе ООН, палестинский лидер заявил, что реализация этого плана привела бы к установлению в регионе режима апартеида и лишила бы палестинцев их прав. При этом Палестина не отказывается от диалога с Израилем. Аббас обратился к России, США, ЕС и ООН с призывом помочь враждующим сторонам найти мирное решение конфликта. По мнению экспертов, провал «сделки века», которую на протяжении последних лет вынашивала администрация Трампа, поставит крест на посреднической роли США в палестино-израильском конфликте.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас с трибуны Совета Безопасности ООН отверг американскую «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.

Как заявил палестинский лидер, предложенный США план урегулирования игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима в качестве столицы государства.

«Мы не принимаем эту сделку, которая устанавливает в Палестине режим апартеида, и будем противодействовать её реализации», — подчеркнул Аббас.

При этом палестинская сторона привержена поиску мирного разрешения конфликта и стремится к исполнению резолюций ООН.

«Мир остаётся нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами все ещё возможно», — уверен лидер Палестины.

Махмуд Аббас добавил, что готов приступить к переговорам с израильскими представителями уже в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН.

Кроме того, помочь сторонам найти компромисс может и международное сообщество, считает палестинский президент.

«Международный квартет в составе России, США, Евросоюза и ООН мог бы организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая бы разработала механизм для реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Аббас.

Аббас в ООН показал карту, демонстрирующую историю израильско-палестинского конфликта

Reuters

© Shannon Stapleton

В будущем местом проведения переговоров между лидерами Израиля и Палестины может стать Москва. С таким предложением выступил постпред России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, Россия готова к тесной координации со всеми заинтересованными в арабо-израильском урегулировании сторонами, чтобы помочь найти «компромиссную развязку».

«Не снимаем с повестки дня и предложения о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины», — отметил Небензя.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Даннон прокомментировал позицию палестинской стороны. Дипломат раскритиковал подход Аббаса, заявив, что последний отверг план сделки ещё до того, как ознакомился с её условиями.

Однако израильская сторона готова к прямым переговорам с Палестиной, отметил израильский постпред.

Ранее стало известно, что палестинское руководство отказалось от идеи внести 11 февраля на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, осуждающей «сделку века», в связи с дополнительными переговорами по содержанию документа. Об этом сообщило накануне со ссылкой на свои источники в Совбезе ООН российское агентство ТАСС.

В Рамалле с самого начала не питали надежд на то, что документ будет принят СБ ООН. Как пояснил ранее постоянный представитель Палестины Рияд Мансур, палестинская сторона понимает, что проект резолюции будет заблокирован.

Эксперты согласились с этими оценками. Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов, документ с почти стопроцентной вероятностью был бы отклонён, хотя факт его внесения всё равно стал бы демонстрацией несогласия Палестины с «мирным планом» США.

«Это был бы политический жест, не рассчитанный на конкретный результат. В СБ ООН эта резолюция принята не была бы, даже если она набрала бы большинство голосов. США просто воспользовались бы правом вето», — пояснил эксперт.

Реакция негодования

Руководство Палестины ранее уже раскритиковало мирный план, предложенный Вашингтоном.

«Я хочу сказать Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продаётся. Все наши права не продаются и не являются предметом торга. Ваша сделка — заговор, и он не сработает», — приводит Reuters слова Аббаса, сказанные в ходе пресс-конференции в городе Рамалла после публикации американского плана действий для Палестины и Израиля.

Резко отрицательную реакцию американская инициатива вызвала и у руководства палестинского движения ХАМАС, действующего в секторе Газа.

«Заявление Трампа касательно Иерусалима — нонсенс. Иерусалим всегда будет палестинской землёй. Палестинцы выступят против этой сделки, и Иерусалим останется палестинской территорией», — заявил официальный представитель ХАМАС Абу Зухри.

Мечеть Аль-Акса в Восточном Иерусалиме

Reuters

© Ammar Awad

Инициатива Вашингтона встретила осуждение и на международной арене. Лига арабских государств (ЛАГ) раскритиковала замысел американской стороны, поддержав позицию палестинцев.

«ЛАГ решила: отвергнуть израильско-американскую «сделку века», так как она не удовлетворяет минимальные права и амбиции палестинцев и нарушает... международное право и резолюции ООН; подчеркнуть отказ от взаимодействия с этой несправедливой сделкой и всяческого сотрудничества с американской администрацией по её выполнению», ― говорится в заявлении организации.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём заявлении отметил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам.

«Установление справедливого и прочного мира требует разрешения в рамках прямых переговоров с участием обеих сторон вопросов, касающихся окончательного статуса», — заявил Боррель, отметив, что вопросы границы палестинского государства и окончательный статус Иерусалима остаются нерешёнными.

Москва также не поддержала инициативу Вашингтона. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя план соглашения, реакция палестинцев и целого ряда арабских государств заставляет задуматься о его жизнеспособности.

Сергей Беспалов полагает, что такая реакция мирового сообщества была предсказуемой.

«Мирная инициатива президента США не будет поддержана ни палестинцами, ни большинством арабских стран, ни иными странами мира. Это изначально было ясно всем, включая американскую администрацию и самого Трампа», ― считает эксперт.

«Сделка века»

Палестино-израильский конфликт ведёт своё начало с появления на карте Ближнего Востока в середине ХХ века государства Израиль. Согласно резолюции ООН, на территории бывшей подмандатной территории Великобритании должны были возникнуть две независимые страны, однако из-за начавшейся вскоре арабо-израильской войны арабское государство так и не было создано.

Конфронтация между палестинскими арабами и властями не затухает последние десятилетия, периодически переходя в стадию обострения.

Так, очередную вспышку насилия спровоцировало весной 2018 года решение Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим. Тогда в стычках с израильскими военными в секторе Газа погибли десятки палестинцев.

Акция протеста против переноса американского посольства в Иерусалим, май 2018 года

Reuters

© Ibraheem Abu Mustafa

Выступив в дестабилизирующей роли для региона, Дональд Трамп тем не менее претендует на роль миротворца. Работа над планом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта была поручена зятю американского президента Джареду Кушнеру.

Летом 2019 года Белый дом обнародовал первую часть так называемой сделки века, касающуюся экономических аспектов.

Помимо переноса посольства в Иерусалим, власти США объявили «законными» еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Как заявил в ноябре 2019 года госсекретарь США Майк Помпео, американское руководство не считает, что возведение израильтянами поселений в этом районе противоречит нормам международного права.

В январе 2020 года Дональд Трамп наконец обнародовал широко анонсировавшийся план «сделки века».

Озвученная Трампом сделка предусматривает создание двух государств ― арабского и еврейского, однако не учитывает точку зрения палестинской стороны. Согласно плану, Иерусалим будет иметь статус «неделимой столицы» Израиля. На территории Иерусалима планируется разместить и палестинскую столицу, её предлагается вынести в район отделённой стеной городской застройки.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

При этом Палестина продолжит управлять объектами в портах Хайфы и Ашдода. Будут созданы транспортные связи на территории Палестины и Западном берегу реки Иордан. Кроме того, по задумке Трампа, палестинские беженцы смогут выбирать место проживания: на территории будущей Палестины, на территориях нынешнего проживания, которые будут интегрированы в Израиль, или в третьей стране.

Однако «сделка века» предполагает признание суверенитета Израиля над еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.

Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту, отражающую предполагаемые границы двух государств. На ней видно, что Соединённые Штаты и Израиль готовы признать суверенитет Палестины над территориями, которая она уже контролирует, а также добавить два крупных района вдоль египетской границы, которые, по словам Трампа, вдвое увеличат палестинскую территорию.

«Я всегда буду стоять на стороне государства Израиль и еврейского народа. Я решительно поддерживаю его право на защиту и безопасность, а также его право жить на своей исторической родине. Настало время для мира!» — добавил американский лидер.

В случае реализации «сделки века» арабское государство получит также помощь от США в размере $50 млрд.

Палестинская сторона требует решения конфликта в рамках создания жизнеспособного арабского государства, границы которого будут проходить по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, когда израильские войска заняли восточный Иерусалим и оккупировали западный берег реки Иордан. Это позволит создать жизнеспособное государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Однако Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а Иерусалим считает «неделимой» столицей еврейского государства.

Старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отмечает, что палестинцы не примут такой мирный план, который не будет соответствовать ранее принятым резолюциям ООН. С точки зрения ООН, установленные Израилем по итогам Шестидневной войны границы нелегитимны.

«Палестина настаивает на сохранении границ, существовавших до Шестидневной войны. Собственная полноценная государственность — это то, в чём нуждается Палестина. У страны должны быть и граница, и столица, а также должна быть решена проблема беженцев», — отметил эксперт в беседе с RT.

Видимость суверенитета

Эксперты с самого начала сомневались в жизнеспособности мирного плана Трампа, отмечая, что он просто не может быть реализован в своём нынешнем виде.

«В нынешнем виде инициатива США не может привести ни к чему, кроме обострения ситуации на Ближнем Востоке, не исключена новая интифада — восстание со стороны палестинцев», — пояснил Сергей Беспалов.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Зинин. По словам эксперта, реакция палестинцев на предложение США совершенно закономерна, поскольку план сделки не подразумевает создания жизнеспособного государства Палестина.

Палестинцы митингуют против американского мирного плана, февраль 2020 года

Reuters

© Mohammed Salem

«В «сделке века» говорится формально, что должно быть два суверенных государства. Но как Палестина может быть независима, если у неё нет прямого выхода на внешний мир? Если внутри государство будет контролироваться чужими вооружёнными силами безопасности?» — подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Зинина, сейчас США потеряли статус посредника между сторонами конфликта, заняв сторону Израиля.

«Если Вашингтон действительно хотел бы положить конец конфликту, то нужно было выступать в качестве посредника, а не отстаивать только израильские интересы. Разумеется, сейчас, после отказа Палестины участвовать в «сделке», все расчёты США рухнули. У этого плана просто нет перспектив», — уверен эксперт.

В то же время это вовсе не означает, что Палестина и Израиль потеряли шансы прийти к мирному разрешению конфликта, уверены эксперты. Как отметил в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов, Рамалла и Тель-Авив могут разрешить свой конфликт, если сами сядут за стол переговоров.

«Тем более что теоретическая база для таких договорённостей вырабатывалась мировой политикой, дипломатией десятилетиями. Кроме того, сейчас Палестину представляют достаточно умеренные политические силы», — отметил эксперт.

Предложение Аббаса по созданию международного формата для поиска мирного решения также вполне реально, поскольку оно опирается на уже имеющуюся мировую практику, считает Вавилов.