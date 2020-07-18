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Потеряли разум и нравственность: Китай озлобился на США после угроз о новых санкциях
18 июля 2020, 15:00 • 28 • Политика
Министр иностранных дел призвал РФ сотрудничать со странами "объективности и справедливости"
Глава МИД КНР Ван И заявил в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым, что у Соединенных Штатов отсутствует "разум, нравственность и доверие". По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин и Москва должны объединиться для противостояния внешней американской угрозе.
Ван И добавил, что Вашингтон использует коронавирусную эпидемию для дискредитации остальных государств, доходя до крайностей в своей политике по запугиванию других стран.
Министр подчеркнул, что Пекин не собирается идти на поводу у Вашингтона и будет давать отпор, защищая свой государственный авторитет. Россия и Китай должны выйти на новый уровень взаимоотношений и сотрудничать с теми странами, у которых преобладает объективный и справедливый взгляд на геополитику.
Таким образом, добавил Ван И, государства должны оказать противодействие нарушителям международного порядка и защитить международную беспристрастность.
Полный текст заявления опубликован на сайте китайского ведомства.
Ранее стало известно, что спутниковые аппараты США зафиксировали наращивание оборонной промышленности в Китае. По словам американского маршала Биллингсли, занимающегося в Штатах контролем военных вооружений при президенте, ядерная программа Пекина является "секретной и дестабилизирующей".
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