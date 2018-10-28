«Потеряли пятую часть населения»: как Украину освобождали от фашистских захватчиков

28 октября 1944 года территория Украинской Советской Социалистической Республики была полностью освобождена от фашистских войск. В годы Великой Отечественной войны республика понесла колоссальные людские и материальные потери. Вклад УССР в победу над нацизмом трудно переоценить — каждый шестой боец в рядах Красной армии был украинцем. В то же самое время с гитлеровцами сотрудничали местные радикальные организации. Они существуют и по сей день.

28 октября 1944 года УССР была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Украинские земли были оккупированы нацистами более трёх лет. Бои за освобождение республики шли на её территории почти два года — с декабря 1942-го, когда советские войска частично взяли под свой контроль Луганщину.

Гитлеровская агрессия

22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись в УССР. На украинские земли наступали силы группы армий «Юг», включавшие 57 дивизий, более 1,5 млн человек личного состава, 16 тыс. артиллерийских орудий, 1190 танков, 1778 самолётов. Кроме того, поддержку наступавшим на Украину нацистам оказывали войска Румынии, Венгрии и других союзных Третьему рейху государств.

Советские войска и гражданское население ожесточённо сопротивлялись оккупантам. По два с половиной месяца оборонялись от гитлеровцев Киев и Одесса, получившие после этого звание «город-герой». А на Дунае советским войскам удалось не только отбросить агрессора, но и занять плацдарм на территории Румынии, который удерживался вплоть до начала общего отхода Красной армии на восток. Однако, несмотря на героизм советских воинов, силы были неравны. В ноябре 1941-го гитлеровцы контролировали почти всю территорию УССР, кроме узкой полосы на востоке республики. Её советские войска вынуждены были оставить после неудачного наступления весной 1942 года.

Бои на территории УССР, 1941 год

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Наступая на СССР, нацисты опирались на помощь Организации украинских националистов* (ОУН), с которой германская разведка установила контакты ещё в конце 1920-х годов, а после прихода Гитлера к власти начала активно сотрудничать. Из числа украинских националистов были сформированы два батальона, подчинявшиеся спецподразделению Абвера «Бранденбург 800». А на значительной части правобережной Украины действовала подпольная сеть ОУН, представители которой с приходом нацистов сформировали гражданскую администрацию и карательные подразделения вспомогательной полиции.

Оккупационный режим

В результате оккупации территория УССР была поделена нацистами и их союзниками на несколько территориально-административных единиц, отличавшихся по статусу.

«Дистрикт Галиция, отошедший Украинской ССР в 1939 году, был передан в генерал-губернаторство, созданное из оккупированной Третьим рейхом Польши. Из Винницкой, Одесской и Николаевской областей УССР, к которым были присоединена левобережная часть Молдавской ССР, было создано губернаторство Трансистрия (Заднестровье), переданное под управление Румынии. Оставшаяся часть Украины получила статус рейхскомиссариата со столицей в городе Ровно», — рассказал в интервью RT методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

По словам эксперта, на Украине был установлен жестокий оккупационный режим, сопровождавшийся массовыми грабежами и уничтожением памятников истории и культуры. Рейхскомиссару Украины Эрику Коху приписывается фраза: «Мы народ господ и должны жёстко и справедливо править. Я изыму из этой страны всё до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население».

Первыми под ударом оказались евреи, коммунисты, советские активисты, представители интеллигенции и семьи красноармейцев. Однако вскоре репрессии распространились на всех, кто был недоволен установлением оккупационного режима, не желал работать на захватчиков и отдавать им своё имущество.

Во Львове сразу после того, как город оставила Красная армия, сторонники ОУН и примкнувшие к ним лица учинили массовую расправу над евреями — людей забивали до смерти прямо на улицах, женщин прилюдно насиловали. После первых стихийных убийств евреев украинскими националистами, прокатившихся по Западной Украине летом 1941 года, нацисты приступили к созданию еврейских гетто и концентрационных лагерей. Первых на Украине было около пятидесяти, вторых — порядка двухсот.

Их узников гитлеровцы методично уничтожали — преимущественно руками своих пособников-полицаев. Основным организатором массовых убийств и пыток была айнзацгруппа полиции безопасности и СД «С». В её состав входили около 700 представителей гестапо, СД, полиции и войск СС. Они координировали деятельность набранного из числа украинских коллаборационистов шуцманшафта — батальона вспомогательной полиции.

Бабий Яр — место массовых расстрелов гражданского населения и советских военнопленных во время гитлеровской оккупации на Украине в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Фото из Киевского архива кинофотодокументов

РИА Новости

Местом одного из самых массовых убийств мирного населения стало киевское урочище Бабий Яр. Там было уничтожено порядка 150 тыс. евреев, а также пациенты киевских лечебных учреждений и простые горожане, выступившие против гитлеровской оккупации. Всего в 1941—1944 годах на Украине были убиты свыше 1,5 млн евреев — четверть от общего числа жертв Холокоста.

Общие же потери населения Украины за время оккупации оцениваются в 8—10 млн человек.

«Украина потеряла почти пятую часть своего населения. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, ещё 1 млн 336 тыс. — в гитлеровских лагерях. Целенаправленным террором было уничтожено порядка 3,9 млн мирных жителей УССР», — констатировал Суржик.

На территории Украины произошло преступление, которое историки считают самым массовым единовременным убийством за всю Вторую мировую войну. 1—2 марта 1943 года бойцы СС, украинской вспомогательной полиции и венгерской армии уничтожили в ходе карательной акции практически всё население посёлка Корюковка Черниговской области — около 6,7 тыс. человек.

Множество людей погибли вследствие созданных гитлеровцами нечеловеческих условий существования, от голода и болезней. Около 2,5 млн жителей Украины нацисты угнали в рабство.

«В руины превратились 714 городов и селений, более 28 тыс. сёл, 18 тыс. медицинских учреждений, почти 33 тыс. школ, училищ, техникумов, вузов. Тяжёлыми были и материальные потери: были выведены из строя 5,6 тыс. мостов, разрушены 16150 предприятий, 27910 колхозов, 872 совхоза, 1,3 тыс. машинно-тракторных станций. Только в 1943—1944 годах оккупанты вывезли с территории Украины свыше 9 млн тонн зерна, 622 тыс. тонн мяса и мясных изделий, 400 тыс. тонн сахара, 208 тыс. тонн сливочного масла, свыше 1 млн фруктовых деревьев, сотни эшелонов полтавского чернозёма», — рассказал Дмитрий Суржик.

Борьба за свободу

Несмотря на то что советские войска смогли занять первые населённые пункты УССР ещё в декабре 1942 года, основные события, связанные с освобождением республики от оккупантов, начались летом 1943-го. Одержав победу на Курской дуге, советские войска развили успех и, преследуя отступающих гитлеровцев, вступили на территорию Харьковщины и Донбасса.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев», считающаяся одним из завершающих аккордов Курской битвы, дала возможность советским войскам освободить в конце августа 1943 года первую столицу УССР — Харьков. Проведённая параллельно Донбасская операция позволила отбросить гитлеровцев на 300 км, выйти на линию Днепропетровск — Мелитополь и оставить нацистов без доступа к советским угольным шахтам.

Одним из величайших сражений в отечественной истории стала Битва за Днепр, в которой приняли участие около 4 млн человек. Несмотря на то что нацисты пытались возвести на Днепре мощные укрепления, входящие в так называемый Восточный вал, к концу 1943 года советские войска сумели закрепиться на западном берегу реки, взяли под контроль Киев и создали предпосылки для освобождения всей территории Украины. Всего в 1943—1944 годах в УССР было проведено 15 наступательных операций.

На территории Украины в это время находилась примерно половина всех сил Красной армии — более 40% стрелковых и порядка 80% танковых и механизированных частей. 26 марта 1944 года советские войска вышли к государственной границе СССР с Румынией. А 28 октября того же года в результате Восточно-Карпатской операции территория УССР была освобождена полностью. Ещё месяц после этого продолжались бои на Закарпатье, но оно на тот момент не входило в состав Советской Украины.

«Украинцы наряду с другими представителями народов СССР принимали участие во всех войсковых операциях Великой Отечественной войны. Из 15 фронтов более половины возглавлялись маршалами и генералами — украинцами по происхождению, многие успешно командовали армиями, корпусами, дивизиями», — рассказал Суржик в беседе с RT.

Согласно подсчётам советских историков, более 16% личного состава Красной армии составляли военнослужащие украинского происхождения — около 7 млн человек. Кроме того, в тылу у немцев действовали десятки партизанских отрядов, уничтожившие сотни тысяч оккупантов. Своими действиями в ходе «Рельсовой войны» они существенно облегчили наступление Красной армии в Курской битве и Битве за Днепр.

Битва за Днепр

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В то же самое время в конце 1942-го — начале 1943 года из числа бойцов добровольческой полиции и членов ОУН на Западной Украине были созданы «Украинская повстанческая армия»* (УПА) и дивизия СС «Галиция», участвовавшие в массовом убийстве польского населения и в гитлеровских карательных акциях на всей территории Восточной Европы.

Враги или герои?

Официально День освобождения Украины от фашистских захватчиков на Украине начали отмечать в 2009 году. Однако теперь отношение к этой дате в Киеве двойственное.

В 2015-м Верховная рада приняла пакет «декоммунизационных законов», предусматривающих запрет использования советской символики и героизацию так называемых «борцов за независимость Украины». Под ними понимаются лица, воевавшие на стороне гитлеровской Германии и причастные к массовым убийствам мирного населения УССР, в частности члены сформированной из бывших полицаев УПА. При этом, судя по результатам опроса, проведённого осенью текущего года социологической группой «Рейтинг», 45% населения Украины героизацию УПА поддерживают.

Эксперты утверждают, что вопросы оценки итогов Великой Отечественной войны являются одним из факторов, провоцирующих раскол украинского общества.

«На Украине живут потомки победителей, людей, сражавшихся в рядах Красной армии, и потомки побеждённых — тех, кто поддерживал нацистов. Большинство обычных людей, несмотря ни на что, идентифицируют себя именно как потомки победителей. Но элиты усиленно навязывают украинскому обществу в качестве героев Бандеру и Шухевича, которые выступали на стороне Гитлера», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Украинцы приветствуют бойцов Красной армии

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Сходные оценки ситуации, сложившейся на Украине, даёт и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Как бы там ни было, но большая часть населения Украины до сих пор считает 9 Мая своим праздником. Однако существуют ещё две группы населения. Одни — это приспособленцы, любящие рассуждать о «хорошем баварском пиве, которое бы они пили в случае победы Гитлера». Их относительно немного. А вот людей, в полной мере поражённых нацистскими или фашистскими идеями, гораздо больше. Они составляют сегодня примерно 20—30% населения страны. Для них освобождение Украины от нацизма — это, естественно, поражение», — рассказал эксперт.

По его мнению, значительную роль в пропаганде нацистских идей на Украине играет сегодня её власть.

«Хотя в Киеве об этом и не говорят вслух, фактически украинские власти делают для популяризации нацизма больше, чем даже члены ультраправых организаций. Достаточно посмотреть, как работает закон о запрете коммунизма и нацизма. Советскую символику сносят, за её использование людей привлекают к ответственности, но зато тысячи радикалов спокойно носят свастику и символы СС — власть этого либо вообще не замечает, либо говорит, что это шутка», — подытожил Ищенко.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).