Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как расценивают украинскую армию: полевой эксперимент НАТО
Поправки в Конституцию: первое заседание рабочей группы (Богдан Безпалько)
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
Трамп готовит удар по российским звёздам? Поехать рожать в Майами больше не выйд...
Главная / Политика

Потеряли Путина и растерялись: Психолог выставил «диагнозы» Макрону, Меркель и Джонсону в Берлине

21 января 2020, 11:39  •  74 • Политика
Царьград вместе с психологами разбирает поведение западных лидеров на саммите с участием Путина в Берлине.
Автор:
Степанов Александр
Мировые СМИ второй день подряд обсуждают международную мирную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоялась накануне, 19 января, в Берлине.
В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Египта, Турции, Генеральный секретарь ООН и глава Еврокомиссии, а также представители других международных организаций.
И особенно внимательно эксперты разглядывают фотографии с этого саммита: некоторые главы европейских стран периодически выглядели, мягко говоря, не очень уверенно на фоне Путина.
Очень любопытным с поведенческой точки зрения получился эпизод, когда Меркель и Макрон «потеряли» российского президента, задержавшегося перед церемонией совместного фотографирования участников конференции.
Как можно увидеть на записи, канцлер Германии и президент Франции, уже выстроившись для фотосессии, вдруг заметили, что место Путина пустует.
Сначала они перебросились быстрыми взглядами, пытаясь, очевидно, понять, что происходит, затем Меркель решила уточнить у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где же российский президент.
Пару мгновений спустя все разом заметили, что российский лидер наконец идёт, и тут же, в течение каких-то десяти секунд, у каждого проявилась буря эмоций.
Царьград вместе с психологом и профайлером, соучредителем Института нейролингвистического программирования Юлией Рословой решил разобрать самые яркие снимки с этого саммита, чтобы понять, что означают жесты и мимика участников переговоров.
Меркель: демонстрирует попытку контролировать ситуацию, но внутренне не чувствует достаточной силы для этого. Остальные, почти все, на изготовке. Но интересна пара политиков, которые справа, — микрогруппа, у которой есть свои внутренние и локальные интересы, независимые от общей группы. Кажется, что эта микрообщность даёт некоторую стабильность и независимость от происходящего. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress
Меркель — та же реакция: демонстрация контроля, но без ощущения власти. Макрон — демонстрация силы, стремление удержать внутреннюю позицию «на равных», излишняя напряжённость в позе. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress
Макрон — по-прежнему хочет быть сильным и добрым. А Путин — спокойная уверенность, позволяющая легко относиться к происходящему процессу и взаимным демонстрациям. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress
У Меркель — внутренняя печаль и, может быть, понимание, что она не может управлять процессом настолько, насколько хотелось бы. А вот у Макрона — стремление показать, что он понимает, что именно происходит, пока Путин общается с генсеком ООН Гутерришем, диалог которых происходит, это заметно, на условиях взаимоуважения. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress
Премьер Великобритании Борис Джонсон явно пытается привлечь внимание к собственной персоне, сконцентрировав коллег на чём-то, что увидел только он. Путин, по всей видимости, старается быстро проанализировать ситуацию, о которой идёт речь, — наверное, чтобы были варианты нужным образом отреагировать. У Гутерриша — лёгкое удивление. А Макрон высказывает удивление, но с радостью, то есть он готов поддержать, он высоко оценивает себя в этом процессе и продолжает демонстрировать свою активность. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress
Оба увлечены процессом беседы. Джонсон, что называется, от души, ему интересно, о чём он говорит. Путин общается со спокойной уверенностью, у него есть чёткая позиция, которая даёт ему возможность чувствовать себя сильным, а следовательно, он может позволить себе быть добрым и снисходительным. Фото: kremlin.ru
Переговоры непростые. Но оба собеседника «на одной волне», то есть даже если контексты разные, они всё равно «в раппорте»: значит, между ними существует специфический контакт, который включает определённую меру доверия и понимания друг друга. Фото: kremlin.ru
Путин и Лавров в уверенной позиции, Макрон свою силу и уверенность получает в результате «дружеских согласований» с ними. И всё так же — явное ощущение уверенности. Фото: Guido Bergmann / Globallookpress
Путин и Лавров внимательны — видимо, какие-то значимые моменты реализуются не совсем так, как им хотелось бы, но вроде бы не критично. А Джонсон — тот просто ловит свой кайф от происходящего, это человек «массового общения». Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
У российского президента и генсека ООН снова проявление взаимопонимания. А Меркель всеми силами «соблюдает протокол», создаёт «нужный» образ. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
Собеседница Владимира Путина (Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии) абсолютно точно имеет чёткую позицию, которую она к тому же излагает не впервые, и её позиция стабильна: словом, что бы ни говорилось на этой встрече, ничего не поменяется. А Путин показывает, что готов слушать. Фото: kremlin.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
21 января 2020, 01:54
Клишас рассказал о правилах голосования по поправкам в Конституцию России
20 января 2020, 19:24
"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений
20 января 2020, 19:24
Госдума 21 января начнет рассматривать проект о введении поста замглавы Совбеза
20 января 2020, 22:39
"Не более двух сроков": Путин внёс в Госдуму поправку об ограничении максимального срока полномочий президента России
21 января 2020, 11:39
Потеряли Путина и растерялись: Психолог выставил «диагнозы» Макрону, Меркель и Джонсону в Берлине
21 января 2020, 11:39
Трамп готовит удар по российским звёздам? Поехать рожать в Майами больше не выйдет
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 05:09
Лукашенко судорожно ищет способы избежать реальной интеграции (Руслан Осташко)
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 01:54
"Обама проиграл Путину": Пушков оценил "изоляцию" России на самми...
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 07:39
Берцы в Ла-Манше, или Кто нас остановит?
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
20 января 2020, 19:24
"Грядёт большая война": В изменениях Конституции России усмотрели "захват" Украины. Прилепин ответил всего двумя словами
16 января 2020, 06:40
Пленки Гончарука и ночной дозор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.