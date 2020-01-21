Потеряли Путина и растерялись: Психолог выставил «диагнозы» Макрону, Меркель и Джонсону в Берлине

Автор:

Степанов Александр

Мировые СМИ второй день подряд обсуждают международную мирную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая состоялась накануне, 19 января, в Берлине.

В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Египта, Турции, Генеральный секретарь ООН и глава Еврокомиссии, а также представители других международных организаций.

И особенно внимательно эксперты разглядывают фотографии с этого саммита: некоторые главы европейских стран периодически выглядели, мягко говоря, не очень уверенно на фоне Путина.

Очень любопытным с поведенческой точки зрения получился эпизод, когда Меркель и Макрон «потеряли» российского президента, задержавшегося перед церемонией совместного фотографирования участников конференции.

Как можно увидеть на записи, канцлер Германии и президент Франции, уже выстроившись для фотосессии, вдруг заметили, что место Путина пустует.

Сначала они перебросились быстрыми взглядами, пытаясь, очевидно, понять, что происходит, затем Меркель решила уточнить у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где же российский президент.

Пару мгновений спустя все разом заметили, что российский лидер наконец идёт, и тут же, в течение каких-то десяти секунд, у каждого проявилась буря эмоций.

Царьград вместе с психологом и профайлером, соучредителем Института нейролингвистического программирования Юлией Рословой решил разобрать самые яркие снимки с этого саммита, чтобы понять, что означают жесты и мимика участников переговоров.

Меркель: демонстрирует попытку контролировать ситуацию, но внутренне не чувствует достаточной силы для этого. Остальные, почти все, на изготовке. Но интересна пара политиков, которые справа, — микрогруппа, у которой есть свои внутренние и локальные интересы, независимые от общей группы. Кажется, что эта микрообщность даёт некоторую стабильность и независимость от происходящего. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Меркель — та же реакция: демонстрация контроля, но без ощущения власти. Макрон — демонстрация силы, стремление удержать внутреннюю позицию «на равных», излишняя напряжённость в позе. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress

Макрон — по-прежнему хочет быть сильным и добрым. А Путин — спокойная уверенность, позволяющая легко относиться к происходящему процессу и взаимным демонстрациям. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

У Меркель — внутренняя печаль и, может быть, понимание, что она не может управлять процессом настолько, насколько хотелось бы. А вот у Макрона — стремление показать, что он понимает, что именно происходит, пока Путин общается с генсеком ООН Гутерришем, диалог которых происходит, это заметно, на условиях взаимоуважения. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress

Премьер Великобритании Борис Джонсон явно пытается привлечь внимание к собственной персоне, сконцентрировав коллег на чём-то, что увидел только он. Путин, по всей видимости, старается быстро проанализировать ситуацию, о которой идёт речь, — наверное, чтобы были варианты нужным образом отреагировать. У Гутерриша — лёгкое удивление. А Макрон высказывает удивление, но с радостью, то есть он готов поддержать, он высоко оценивает себя в этом процессе и продолжает демонстрировать свою активность. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

Оба увлечены процессом беседы. Джонсон, что называется, от души, ему интересно, о чём он говорит. Путин общается со спокойной уверенностью, у него есть чёткая позиция, которая даёт ему возможность чувствовать себя сильным, а следовательно, он может позволить себе быть добрым и снисходительным. Фото: kremlin.ru

Переговоры непростые. Но оба собеседника «на одной волне», то есть даже если контексты разные, они всё равно «в раппорте»: значит, между ними существует специфический контакт, который включает определённую меру доверия и понимания друг друга. Фото: kremlin.ru

Путин и Лавров в уверенной позиции, Макрон свою силу и уверенность получает в результате «дружеских согласований» с ними. И всё так же — явное ощущение уверенности. Фото: Guido Bergmann / Globallookpress

Путин и Лавров внимательны — видимо, какие-то значимые моменты реализуются не совсем так, как им хотелось бы, но вроде бы не критично. А Джонсон — тот просто ловит свой кайф от происходящего, это человек «массового общения». Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

У российского президента и генсека ООН снова проявление взаимопонимания. А Меркель всеми силами «соблюдает протокол», создаёт «нужный» образ. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Собеседница Владимира Путина (Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии) абсолютно точно имеет чёткую позицию, которую она к тому же излагает не впервые, и её позиция стабильна: словом, что бы ни говорилось на этой встрече, ничего не поменяется. А Путин показывает, что готов слушать. Фото: kremlin.ru