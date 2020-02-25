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Потеряли или забыли? Приглашение на 9 Мая Зеленский от России не получил
25 февраля 2020, 23:54 • 116 • Политика
Московские мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне могут пройти в отсутствие Владимира Зеленского. В офисе этого президента заявили, что во входящей документации приглашения не было.
Издание "Украинская правда" направило в офис президента Зеленского запрос, желая узнать, отправится ли лидер страны в Москву на парад в честь 9 Мая.
"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществлённого департаментом документального обеспечения офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует", - ответили журналистам сотрудники департамента доступа к публичной информации офиса президента.
Ранее Антон Дробович, руководитель Украинского института национальной памяти, заявил, что 9 Мая в России - это праздник "победобесия". А военный парад на Красной площади проводится для достижения Москвой определённых политических целей. Дробович предостерёг Зеленского от данной поездки.
В Верховной раде считают, что президент не просто должен, а обязан посетить Москву. Причём не один. Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович полагает, что в российскую столицу на День Победы должна поехать парламентская делегация.
Москва же неоднократно заявляла, что на праздничных мероприятиях будет рада видеть любого, кто чтит память живых и погибших в то нелёгкое время, кто чтит память защитников мира от нацистов.
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