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«Потеряем весь транзит»: в Киеве опасаются конкуренции газотранспортной системы страны с «Северным потоком — 2»

04 марта 2019, 11:39  •  37 • Украина
В Киеве опасаются, что после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» Россия откажется от транзита газа через Украину, а газотранспортная система страны окажется невостребованной. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он призвал относиться к строящемуся газопроводу как к фактору «военного риска», а не как к экономическому проекту. В Москве неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» не стоит политизировать. Кроме того, Россия готова сохранить транзит газа в Европу через украинскую ГТС, если Киев сможет обеспечить конкурентные условия по сравнению с другими маршрутами. При этом, как отмечают эксперты, Украина не заинтересована в диалоге.
 
globallookpress.com © Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak
 

После ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину в Европу будет остановлен. Об этом заявил директор украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что газотранспортная система (ГТС) страны в таком случае окажется невостребованной.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть ещё «Турецкий поток» (российский газопровод через Чёрное море. — RT), который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев в эфире украинского «5 канала».

Он утверждает, что «Северный поток — 2» необходимо рассматривать «с точки зрения военного риска», а не с финансовой стороны. По мнению Коболева, транзит через Украину — это сдерживающий фактор против «российской агрессии».

Газопровод «Северный поток — 2» планируется ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Тогда же истекает действующий контракт на транзит российского газа через Украину. Газопровод будет состоять из двух ниток совокупной мощностью 55 млрд кубометров в год. На данный момент построено более 800 км из 1,2 тыс. км. 

«Турецкий поток» также предполагается запустить 1 января 2020 года. Его протяжённость — 1,1 тыс. км, мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год. Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода.

  • Владимир Путин с Реджепом Тайипом Эрдоганом на церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток»
  • kremlin.ru

В России неоднократно отмечали, что готовы продолжать транзит газа через Украину и после 1 января 2020 года в том случае, если новый договор будет экономически целесообразен и судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» удастся урегулировать. Так, 26 февраля глава Минэнерго России Александр Новак отмечал, что условия транзита должны быть конкурентными по сравнению с другими российскими газопроводами.

«Должны быть предоставлены условия, которые были бы конкурентоспособными по отношению к другим маршрутам, таким как «Турецкий поток», «Северный поток — 1», «Северный поток — 2», «Ямал — Европа» (газопровод, проходящий из России в Европу по территории Белоруссии и Польши. — RT). И, соответственно, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Украинская сторона не идёт на уступки, потому что стремится следовать логике отношений со «страной-агрессором», считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

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«Здесь желание насолить России и вместе с тем заработать — между этими двумя желаниями украинские лидеры разрываются. Есть очень простые условия, Москва их определила несколько раз. Украина также не ремонтирует, не поддерживает в должном состоянии ГТС, нужны деньги, надо, чтобы кто-то участвовал в собственности этой системы. Вести нормальные торгово-деловые отношения с соседом, которого всё время обвиняешь в том, что он агрессор, — это сложно», — сказал он RT.

Киев стремится политизировать переговоры по транзиту газа, чтобы создать образ жертвы для западных стран, отметил в разговоре с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На Украине пытаются как можно сильнее политизировать этот вопрос. Во-первых, это создаёт им ореол жертвы «российской агрессии», они привлекают к себе внимание, потому что от Украины на Западе довольно сильно устали. Поэтому они постоянно должны привлекать внимание, что они и делают — кричат, что на них нападает Россия, что она хочет захватить весь мир, а они в авангарде обороны. Во-вторых, они хотят политизировать непосредственно «Северный поток — 2»,  потому что в Европе есть установка: если какой-то проект является политическим, а не экономическим, то его реализовывать нельзя», — подчеркнул он.

  • Строительство «Северного потока — 2»
  • © Axel Schmidt/nord-stream2.com

«Украинское направление — самое дорогое»

Так, Новак подчёркивал, что украинский транзит сейчас значительно дороже других из-за износа ГТС страны и использования устаревших технологий. 

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«Необходимо сравнивать стоимость тарифа на прокачку 1000 кубических метров газа на 100 км. Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, там самый высокий тариф установлен — он в 2—2,5 раза выше, чем другие маршруты», — указал он.

Кроме того, Новак отмечал и исключительно коммерческий характер проекта «Северный поток — 2».

«Он реализуется «Газпромом» в консорциуме с другими европейскими компаниями Франции, Англии, Голландии, Германии. И эти мировые компании — те же Engie, Shell и другие. Они бы не реализовывали этот проект, если бы это было коммерчески неинтересно», — сказал министр.

По мнению министра энергетики, в попытках придать строительству газопровода политический окрас, помимо нежелания Украины потерять доходы, есть и коммерческий интерес США — они хотят навязать европейским партнёрам свой более дорогой сжиженный газ.

«Плюс, естественно, тут заинтересованы США, которые цинично продавливают свой сжиженный природный газ в Европу. Причём абсолютно цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям, включая оказание помощи», — говорил Новак.

Так, в январе этого года стало известно, что посол США в Германии Ричард Гренелл направлял письма немецким компаниям, в которых грозил финансовыми ограничениями предприятиям, участвующими в строительстве «Северного потока — 2».

«Как вы знаете, США решительно выступают против «Северного потока — 2»… Газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнёров», — отмечалось в письме американского дипломата.

Представитель посольства США отметил, что подобные письма следует рассматривать «как ясное выражение политики Соединённых Штатов», а не как угрозу.

При этом в самой Германии неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» важен и для ФРГ, и для Европы в целом. 

«Северный поток — 2» станет вкладом в стабилизацию газоснабжения в Европе на высоком уровне», — сказал 21 февраля министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

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