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Потеря земель и ликвидация фермерства: Тимошенко озвучила Раде страшные цифры

02 июля 2021, 02:50  •  84 • Политика
Лидер украинской партии "Батькивщина" во время выступления в Верховной раде озвучила страшные цифры. Новый закон грозит её стране потерей земель, ликвидацией фермерства и другими негативными последствиями.
С 1 июля на Украине действует законопроект о рынке земли. Тимошенко отметила, что банки с иностранными инвестициями выкупят сельскохозяйственные территории и начнут эксплуатировать их хищническим образом. Например, снимать верхний плодородный слой.
"С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить", - произнесла политик.
72% - это чернозёмы Украины. Государство не будет контролировать использование земель. Властям по закону запрещён даже экологический контроль.
Тимошенко назвала и ещё одну страшную цифру. Новый закон нарушает, по её подсчётам, не менее 22 статей украинской конституции. Фермеры лишаются права использовать сельскохозяйственные угодья. Это значит конец не только огородам, но и аграрной науке.
В начале весны депутаты Верховной рады проголосовали за отмену моратория на продажу земли. Украинские гектары получили право покупать юрлица - граждане страны. Изначально не предполагалось, что владельцами сельхозугодий могут стать иностранцы. Однако этим правом может их наделить народ, приняв участие во всеукраинском референдуме. Такое голосование действительно планируется, "если на то будет воля народа". Спикер Рады Дмитрий Разумков упомянул о возможном референдуме в 2022 году.
Принятие закона о рынке земли было жёстким условием Международного валютного фонда, когда он открывал для Киева новую кредитную программу.

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