Потеря южного партнёра: США сообщили о снижении влияния на Пакистан из-за России, Китая и Ирана

Укрепление отношений Пакистана с Россией, Китаем и Ираном мешает влиянию Соединённых Штатов на Исламабад. Соответствующие выводы представлены в отчёте Управления Генерального инспектора Госдепартамента США. С текстом документа ознакомился RT. Однако ранее Пакистан заявлял, что отношения с Вашингтоном ухудшились прежде всего из-за исходящих от США обвинений в поддержке терроризма и отказа в военной помощи. О причинах разногласий США с региональным партнёром и усилении роли России — в материале RT.

Тренировка по десантированию из вертолётов военнослужащих России и Пакистана на учениях «Дружба-2016» © Министерство обороны Российской Федерации

Управление генерального инспектора Госдепартамента США в своём отчёте для конгресса назвало основные вызовы для Соединённых Штатов в отношениях с Афганистаном и Пакистаном. Так, по мнению сотрудников управления, Вашингтон теряет влияние на Исламабад.

«Южноазиатская стратегия заключается в том, чтобы побудить Пакистан уничтожить прибежища террористов и боевиков на своей территории. В течение трёх месяцев Америка не добилась заметного прогресса в этом вопросе. В Пакистане опровергли утверждения, что страна поддерживает боевиков, которые представляют угрозу для Афганистана», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Усилия Вашингтона по воздействию на пакистанские власти в 2017 году оказались малоэффективными — отчасти из-за России, Китая и Ирана, считают в управлении генерального инспектора Госдепа США.

«Китай, Россия и Иран продолжают поддерживать связи с Пакистаном, что отрицательно сказывается на американском влиянии и потенциальных сдерживающих факторах», — подчёркивается в отчёте.

На фоне потери влияния в Пакистане Соединённые Штаты намерены усилить свои позиции в соседнем Афганистане. В 2018 году в эту страну перебросят ещё 3000 американских солдат — вдобавок к уже существующей группе войск в составе 14 тыс. человек, говорится в документе.

Кроме того, Вашингтон планирует заменить вертолёты Ми-17 российского производства, поставленные для ВС Афганистана, на американские Black Hawk («Чёрный ястреб»). К 2023 году может быть переброшено 159 таких машин. На эти нужды только в 2018 году будет потрачено $709 млн.

Вертолёты «Чёрный ястреб» армии США

Reuters

© Nikola Solic

Замена российских вертолётов происходит в рамках программы модернизации вооружённых сил Афганистана, на которую выделено $6,8 млрд. Примечательно, что Вашингтон принял решение поставлять вертолёты Black Hawk в Афганистан из-за «американских санкций», которые сам же и ввёл. В отчёте управления генерального инспектора сообщается, что в результате ограничительных мер Вашингтона контракты с российскими компаниями, обслуживавшими Ми-17 в Афганистане, попали под запрет.

«Роль России растёт»

Вместе с тем у пакистанских властей собственное видение причин ухудшения отношений с Вашингтоном. Как ранее отмечал Исламабад, противоречия между США и исламской республикой возникли из-за заявлений американского президента и сокращения финансовой помощи США.

Так, в начале текущего года глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и поддержке террористов, отметив, что США «по глупости» направили Исламабаду $33 млрд помощи за 15 лет. По словам Трампа, Пакистан поддерживает экстремистские формирования и дестабилизирует Афганистан, на территории которого находятся военные США.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

В Исламабаде обвинения со стороны Соединённых Штатов вызвали обратную реакцию. Пакистанские власти отвергли обвинения Вашингтона, отметив, что не собираются терпеть необоснованные заявления. В январе Пакистан заявил о переориентации внешнеполитического курса страны на Россию и Китай.

«За последние три года мы уже приобрели несколько российских вертолётов. Это то, что мы называем региональной переоценкой в сфере внешней политики и безопасности Пакистана. Это происходит из-за неудачного выбора, который сделали Соединённые Штаты», — заявил министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан в интервью изданию Financial Times.

Отсутствие результатов давления подтверждается и в отчёте управления генерального инспектора: «История показывает, что публичное порицание и критика ни разу не заставляли Пакистан изменить свою политику в отношении Афганистана и отказаться от поддержки вооружённых группировок».

По словам министра обороны Пакистана, Исламабад планирует закупать вооружение в России, Китае и Европе из-за ухудшения отношений с США.

«США в лице Пакистана нашли козла отпущения, чтобы оправдать свои бесконечные промахи и провалы в Афганистане. Вашингтон обвиняет Пакистан во всём, что происходит в соседнем Афганистане. Это неконструктивно. В этих условиях Пакистан ищет поддержки среди своих соседей в регионе, и я думаю, что он такую поддержку найдёт. Российско-пакистанские отношения также не стоят на месте, а активно развиваются. Мы начали проводить частые и активные дипломатические и контртеррористические консультации», — сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Однако предпосылки для отдаления Пакистана от США наблюдались и раньше, замечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Изменения произошли ещё летом прошлого года, когда Трамп объявил о стратегии в отношении Афганистана. Он прямо сказал, что американцы оставляют за собой право бороться с террористическими организациями на территории самого Пакистана. Ещё тогда это было рассмотрено как попытка вмешаться во внутренние дела Пакистана и вызвало там резко отрицательное отношение. Американское военное присутствие в Афганистане также раздражает Исламабад», — отметил эксперт в беседе с RT.

В феврале стало известно, что Россия и Пакистан планируют провести в этом году контртеррористические учения. Одним из направлений сотрудничества Москвы и Исламабада является кооперация в борьбе с терроризмом и военно-технические разработки.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф во время встречи

РИА Новости

© Алексей Никольский

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады, доктор исторических наук Сергей Самуйлов считает, что снижение влияния Вашингтона сыграет на руку России.

«Наша дипломатия пытается использовать ситуацию с ухудшением отношений между США и Пакистаном — и правильно делает. Наша роль усиливается. Недавно Шойгу ездил в Пакистан. Мы начинаем с ними налаживать военно-техническое сотрудничество. Пакистан стал свободен», — подчеркнул эксперт.

Также политолог отметил снижение влияния Вашингтона на исламскую республику. «Я считаю, что Дональд Трамп будет продолжать линию Джорджа Буша — младшего. Индия будет на первом плане — как сдерживающий фактор по отношению к Китаю, а в отношении Пакистана влияние США будет снижаться. США и раньше предпринимали шаги по давлению на Исламабад — ограничивали финансирование, но давление не оказывает сильного воздействия на Пакистан», — сообщил Самуйлов.

Как отметил, в свою очередь, Владимир Васильев, давление на Россию со стороны США может повлечь дальнейшую потерю позиций Вашингтона.

«Пакистану надо налаживать связи с соседями, тем более Индия имеет хорошие отношения с Россией, а Москва сотрудничает с Тегераном. Это и ясно американцам. Смысл доклада американцев прост: если мы и дальше будем разыгрывать российскую карту, мы рискуем потерять наши геополитические позиции в этом важнейшем регионе», — резюмировал эксперт.