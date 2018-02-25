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Потеря южного партнёра: США сообщили о снижении влияния на Пакистан из-за России, Китая и Ирана
25 февраля 2018, 10:09 • 154 • В мире
Укрепление отношений Пакистана с Россией, Китаем и Ираном мешает влиянию Соединённых Штатов на Исламабад. Соответствующие выводы представлены в отчёте Управления Генерального инспектора Госдепартамента США. С текстом документа ознакомился RT. Однако ранее Пакистан заявлял, что отношения с Вашингтоном ухудшились прежде всего из-за исходящих от США обвинений в поддержке терроризма и отказа в военной помощи. О причинах разногласий США с региональным партнёром и усилении роли России — в материале RT.
Тренировка по десантированию из вертолётов военнослужащих России и Пакистана на учениях «Дружба-2016» © Министерство обороны Российской Федерации
Управление генерального инспектора Госдепартамента США в своём отчёте для конгресса назвало основные вызовы для Соединённых Штатов в отношениях с Афганистаном и Пакистаном. Так, по мнению сотрудников управления, Вашингтон теряет влияние на Исламабад.
«Южноазиатская стратегия заключается в том, чтобы побудить Пакистан уничтожить прибежища террористов и боевиков на своей территории. В течение трёх месяцев Америка не добилась заметного прогресса в этом вопросе. В Пакистане опровергли утверждения, что страна поддерживает боевиков, которые представляют угрозу для Афганистана», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.
Усилия Вашингтона по воздействию на пакистанские власти в 2017 году оказались малоэффективными — отчасти из-за России, Китая и Ирана, считают в управлении генерального инспектора Госдепа США.
На фоне потери влияния в Пакистане Соединённые Штаты намерены усилить свои позиции в соседнем Афганистане. В 2018 году в эту страну перебросят ещё 3000 американских солдат — вдобавок к уже существующей группе войск в составе 14 тыс. человек, говорится в документе.
Кроме того, Вашингтон планирует заменить вертолёты Ми-17 российского производства, поставленные для ВС Афганистана, на американские Black Hawk («Чёрный ястреб»). К 2023 году может быть переброшено 159 таких машин. На эти нужды только в 2018 году будет потрачено $709 млн.
Замена российских вертолётов происходит в рамках программы модернизации вооружённых сил Афганистана, на которую выделено $6,8 млрд. Примечательно, что Вашингтон принял решение поставлять вертолёты Black Hawk в Афганистан из-за «американских санкций», которые сам же и ввёл. В отчёте управления генерального инспектора сообщается, что в результате ограничительных мер Вашингтона контракты с российскими компаниями, обслуживавшими Ми-17 в Афганистане, попали под запрет.
«Роль России растёт»
Вместе с тем у пакистанских властей собственное видение причин ухудшения отношений с Вашингтоном. Как ранее отмечал Исламабад, противоречия между США и исламской республикой возникли из-за заявлений американского президента и сокращения финансовой помощи США.
Так, в начале текущего года глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и поддержке террористов, отметив, что США «по глупости» направили Исламабаду $33 млрд помощи за 15 лет. По словам Трампа, Пакистан поддерживает экстремистские формирования и дестабилизирует Афганистан, на территории которого находятся военные США.
В Исламабаде обвинения со стороны Соединённых Штатов вызвали обратную реакцию. Пакистанские власти отвергли обвинения Вашингтона, отметив, что не собираются терпеть необоснованные заявления. В январе Пакистан заявил о переориентации внешнеполитического курса страны на Россию и Китай.
«За последние три года мы уже приобрели несколько российских вертолётов. Это то, что мы называем региональной переоценкой в сфере внешней политики и безопасности Пакистана. Это происходит из-за неудачного выбора, который сделали Соединённые Штаты», — заявил министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан в интервью изданию Financial Times.
Отсутствие результатов давления подтверждается и в отчёте управления генерального инспектора: «История показывает, что публичное порицание и критика ни разу не заставляли Пакистан изменить свою политику в отношении Афганистана и отказаться от поддержки вооружённых группировок».
По словам министра обороны Пакистана, Исламабад планирует закупать вооружение в России, Китае и Европе из-за ухудшения отношений с США.
«США в лице Пакистана нашли козла отпущения, чтобы оправдать свои бесконечные промахи и провалы в Афганистане. Вашингтон обвиняет Пакистан во всём, что происходит в соседнем Афганистане. Это неконструктивно. В этих условиях Пакистан ищет поддержки среди своих соседей в регионе, и я думаю, что он такую поддержку найдёт. Российско-пакистанские отношения также не стоят на месте, а активно развиваются. Мы начали проводить частые и активные дипломатические и контртеррористические консультации», — сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Однако предпосылки для отдаления Пакистана от США наблюдались и раньше, замечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
«Изменения произошли ещё летом прошлого года, когда Трамп объявил о стратегии в отношении Афганистана. Он прямо сказал, что американцы оставляют за собой право бороться с террористическими организациями на территории самого Пакистана. Ещё тогда это было рассмотрено как попытка вмешаться во внутренние дела Пакистана и вызвало там резко отрицательное отношение. Американское военное присутствие в Афганистане также раздражает Исламабад», — отметил эксперт в беседе с RT.
В феврале стало известно, что Россия и Пакистан планируют провести в этом году контртеррористические учения. Одним из направлений сотрудничества Москвы и Исламабада является кооперация в борьбе с терроризмом и военно-технические разработки.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады, доктор исторических наук Сергей Самуйлов считает, что снижение влияния Вашингтона сыграет на руку России.
«Наша дипломатия пытается использовать ситуацию с ухудшением отношений между США и Пакистаном — и правильно делает. Наша роль усиливается. Недавно Шойгу ездил в Пакистан. Мы начинаем с ними налаживать военно-техническое сотрудничество. Пакистан стал свободен», — подчеркнул эксперт.
Также политолог отметил снижение влияния Вашингтона на исламскую республику. «Я считаю, что Дональд Трамп будет продолжать линию Джорджа Буша — младшего. Индия будет на первом плане — как сдерживающий фактор по отношению к Китаю, а в отношении Пакистана влияние США будет снижаться. США и раньше предпринимали шаги по давлению на Исламабад — ограничивали финансирование, но давление не оказывает сильного воздействия на Пакистан», — сообщил Самуйлов.
Как отметил, в свою очередь, Владимир Васильев, давление на Россию со стороны США может повлечь дальнейшую потерю позиций Вашингтона.
«Пакистану надо налаживать связи с соседями, тем более Индия имеет хорошие отношения с Россией, а Москва сотрудничает с Тегераном. Это и ясно американцам. Смысл доклада американцев прост: если мы и дальше будем разыгрывать российскую карту, мы рискуем потерять наши геополитические позиции в этом важнейшем регионе», — резюмировал эксперт.
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