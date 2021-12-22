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Потеря миллиардов долларов: чем грозит США запрет на экспорт смартфонов в Россию
22 декабря 2021, 11:55 • 107 • Политика
Американский бизнес не собирается расставаться с такой прибылью
Американским компаниям светит многомиллиардная потеря в случае отказа от импорта гаджетов в Российскую Федерацию. Такое мнение выразил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Напомним, ранее сообщалось о рассмотрении Белым домом новых антироссийских санкций, в качестве одного из варианта назывался запрет на экспорт в Россию гаджетов, а также комплектующих деталей для строительства воздушных судов. Вашингтон считает такие рестрикции адекватным ответом в случае "введения войск" РФ на Украину.
Муртазин же полагает, что осуществление названных мер невозможно. Политика Белого дома не ориентирована на уничтожение собственной экономики. Более того, РФ входит в тройку главных покупателей продуктов американских технологий.
"Это смартфоны, планшеты, компьютеры, программное обеспечение. Даже санкции, наложенные на Крым, показывают двойственную природу. С одной стороны, Microsoft в Крыму официально не работает, но весь софт государство туда поставляет", – указал спикер для "Общественной службы новостей".
Даже американская корпорация Google, указал Муртазин, получает ежегодно от российского оборота свыше миллиарда долларов. Отказываться от такой выручки никто не станет.
С формальной точки зрения, считает эксперт, можно заявить о чем угодно. Однако на практике подобные ограничения никто соблюдать не собирается.
Ранее The Economist заявил, что в случае отключения России от международной финансовой системы SWIFT глобальной экономике грозит коллапс, а потому Запад, вероятнее всего, не пойдет на такие меры.
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