Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву

Свои взгляды Мотыль, который, вообще-то, всегда славился русофобскими взглядами, выразил на страницах Foreign Policy в материале под названием "Пришло время Украине отпустить Донбасс". Однако свой призыв "порадоваться потере Донбасса как подарку судьбы" историк объяснил достаточно необычно.

Фото: https://t.me/zradaperemoga.

В частности, он уверен, что именно после "оккупации" Россией Восточного Донбасса наша страна потеряла часть возможностей давить на Украину. К тому же лишение вследствие этой "оккупации" жителей региона их избирательного права положительно отразилось на результатах выборов: Мотыль уверен, что именно благодаря этому на Украине одержали победу "демократические силы".

Эксперт утверждает, что именно этот регион неизменно поддерживал "самые ретроградные и пророссийские политические силы в Украине" - примером может стать деятельность экс-президента Виктора Януковича, который пришел из Донбасса.

Без Донбасса Украина стала более прозрачной, освободившись от пут коррупции и криминала, заявляет Мотыль. А потому совсем не нужно стремиться вернуть спорные территории в состав Украины, считает он, поскольку это обратит вспять многие "положительные перемены".

Кроме всего прочего, американский историк призвал Киев благодарить Москву.

Между тем пользователи Сети по-разному отреагировали на провокационный материал Мотыля. Многие припомнили западным СМИ, что еще 5 лет назад они категорично требовали от России "вернуть Донбасс" Украине. К тому же, следует понимать, что говоря об "оккупации Донбасса Россией", автор материала откровенно перевирает смыслы.