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Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
09 декабря 2019, 00:24 • 71 • Политика
Американский историк украинского происхождения Джон Мотыль считает, что "оккупация Россией Донбасса была подарком судьбы для Украины". По словам специалиста, только лишившись Донбасса, Украина смогла построить "толерантную, инклюзивную, гражданскую нацию". Американский историк призвал Киев благодарить Москву.
Свои взгляды Мотыль, который, вообще-то, всегда славился русофобскими взглядами, выразил на страницах Foreign Policy в материале под названием "Пришло время Украине отпустить Донбасс". Однако свой призыв "порадоваться потере Донбасса как подарку судьбы" историк объяснил достаточно необычно.
Фото: https://t.me/zradaperemoga.
В частности, он уверен, что именно после "оккупации" Россией Восточного Донбасса наша страна потеряла часть возможностей давить на Украину. К тому же лишение вследствие этой "оккупации" жителей региона их избирательного права положительно отразилось на результатах выборов: Мотыль уверен, что именно благодаря этому на Украине одержали победу "демократические силы".
Эксперт утверждает, что именно этот регион неизменно поддерживал "самые ретроградные и пророссийские политические силы в Украине" - примером может стать деятельность экс-президента Виктора Януковича, который пришел из Донбасса.
Без Донбасса Украина стала более прозрачной, освободившись от пут коррупции и криминала, заявляет Мотыль. А потому совсем не нужно стремиться вернуть спорные территории в состав Украины, считает он, поскольку это обратит вспять многие "положительные перемены".
Кроме всего прочего, американский историк призвал Киев благодарить Москву.
Между тем пользователи Сети по-разному отреагировали на провокационный материал Мотыля. Многие припомнили западным СМИ, что еще 5 лет назад они категорично требовали от России "вернуть Донбасс" Украине. К тому же, следует понимать, что говоря об "оккупации Донбасса Россией", автор материала откровенно перевирает смыслы.
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