Потерпит фиаско: окружение Трампа готовится к провалу на выборах

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Даже приближенные к главе Белого дома не верят в его победу

Руководители избирательного штаба действующего американского лидера опустили руки и очень сомневаются в выигрыше Дональда Трампа на грядущих выборах. Об этом стало известно СМИ.

Журналистам удалось вызнать, какая атмосфера царит вокруг готовящегося к схватке за пост президента Трампа. Так, со слов высокопоставленных советников главы Белого дома выходит, что в его победу не верит даже начальник штаба Уильям Степин. По их наблюдениям, Степин уверен в предстоящем крахе и находится в подавленном состоянии. При этом в кулуарах Белого дома уже ищут виновных в неминуемом провале.

Кроме того, изданию Axios удалось пообщаться с неназванным сотрудником штаба, который подтвердил, что его руководитель весьма низко оценивает шансы Трампа на победу.

Впрочем, сам Степин все отрицает. В интервью тому же порталу он с уверенностью заявил, что избирательная кампания действующего лидера проходит весьма успешно. Электорат готов поддержать Дональда Трампа и обеспечит его переизбрание на новый срок.

К слову, до данным европейских СМИ, в Кремле тоже не верят в победу Трампа. Так, финские аналитики пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин сделал ставку на соперника нынешнего главы США Джозефа Байдена.