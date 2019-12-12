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«Потерпел аварию в тёмное время суток»: что известно о крушении вертолёта Ми-28Н на Кубани
12 декабря 2019, 15:54 • 40 • В России
В Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск разбился военный вертолёт Ми-28Н. На борту находились два офицера. Оба они погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним. В Минобороны сообщили, что вертолёт совершал учебно-тренировочный полёт в сложных метеорологических условиях. По данным источников в военных кругах, причиной крушения мог стать сильный туман, техническая неисправность машины или человеческий фактор.
© Владимир Астапкович/РИА Новости
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28Н, принадлежавший 55-му отдельному Севастопольскому ордена Кутузова 2-й степени вертолетному полку. Находившиеся на борту двое членов экипажа погибли.
В Минобороны подтвердили произошедшее. По данным ведомства, вертолёт разбился в среду, 11 декабря, при выполнении тренировочного полёта в сложных условиях.
На борту в момент крушения не было боекомплекта. На земле в результате инцидента никто не пострадал, ущерба строениям нет. Пожара на месте падения вертолёта не было.
«Вертолёт полностью разрушен, тела экипажа опознаны. Это были опытные пилоты», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны.
Погибшие офицеры
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования вертолетному полку и семьям погибших лётчиков.
«Выражаю глубокие соболезнования всему вертолетному полку, семьям и близким погибших. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи», — говорится в тексте телеграммы, направленной пресс-службой в 55-й вертолётный полк.
Один из погибших был боевым офицером, воевал в горячих точках, сообщил источник ТАСС в военных кругах.
Собеседник агентства также добавил, что погибшие проходили службу в вертолётной воинской части в Кореновске.
«Оба местные. Хоронить, скорее, всего будут здесь (Кореновске. — RT)», — заключил он.
Расследование
На месте крушения работает комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ заявили, что по факту крушения возбуждено уголовное дело.
По данным РИА Новости, изъяты документация, регламентирующая полёт, а также показания средств объективного контроля.
Экстренные службы Краснодарского края заявили, что найдены чёрные ящики. Они в хорошем состоянии.
До выяснения причин крушения полеты вертолетов Ми-28 в Южном военном округе приостановлены.
Возможные причины аварии
РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщает о двух основных версиях того, что могло произойти. Причинами аварии, по его мнению, могли стать ошибка в пилотировании и техническая неисправность вертолёта.
ТАСС приводит данные других источников в экстренных службах. По словам одного из них, авария могла произойти из-за сильного тумана, по словам другого — вертолёт мог зацепиться винтами за землю.
Напомним, Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc) — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
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